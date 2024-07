Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes d’été 2024 touchent à leur fin. La dernière démarque est officiellement là chez toutes les enseignes. Il ne reste plus que quelques jours pour faire de bonnes affaires. Si vous cherchez les meilleurs bons plans de dernière minute chez Boulanger, Darty, Fnac, Amazon, c’est ici que ça se passe.

Les soldes d’été 2024 sont dans leur ultime démarque. Les remises sont appliquées et les stocks sont considérablement réduits. Mais il reste tout de même de bonnes affaires que l’on continue à vous partager assidûment. Vous pouvez compter sur nous pour mettre un point d’honneur à vérifier chaque promotion. Nos sélections sont faites avec soin, en tenant compte de la qualité des produits, mais également de leur remise. Aucun artifice, juste des recommandations que nous ferions volontiers à nos proches.

TVs, smartphones, PC en soldes : nos guides thématiques

Pour encore plus de spécificités, vous pouvez également vous référer à nos guides spécialisés qui regroupent les meilleures offres pour chaque catégorie :

Les derniers bons plans des soldes d’été

Pendant cette période de soldes estivales, nous redoublons d’efforts pour vous présenter des produits qui ont particulièrement attiré notre attention. Vous pourrez retrouver nos meilleures trouvailles que nous avons dénichées aux quatre coins d’Internet ici :

👉 Ce clavier compact et pratique pour PC et Mac est en promo

👉 Un Pixel 8 Pro et une Pixel Watch pour moins de 800 €

👉 Les écouteurs QuietComfort Earbuds II de Bose tombent sous les 200 €

👉 Cet écran OLED Alienware de Dell est en promo à moins de 750 euros

👉 300 € de réduction pour la trottinette haut de gamme de Ninebot

👉 Le Nothing Phone (2) baisse de prix pour les soldes

👉 Cette batterie externe de Samsung est à moins de 10 €

👉 Les très bons écouteurs WF-1000XM5 de Sony tombent à un très bon prix pour les soldes

👉 Ce robot aspirateur laveur complet de Dreame baisse de 350 € pour les soldes

Les meilleures offres de la dernière démarque des soldes été 2024

Ceux qui cherchent à économiser sans perdre de temps, voici les dernières démarque des soldes d’été

Les Google Pixel Buds Pro sont à 149 € au lieu de 219 €

Les soldes d’été apportent une belle réduction sur les Google Pixel Buds Pro, qui passe à 149 € au lieu de 219 €.

Comme la plupart des écouteurs intra-auriculaires d’aujourd’hui, ces Pixel Buds Pro offrent une réduction de bruit active grâce à Silent Seal, une technologie propre à la marque qui s’adapte au canal auditif de l’auditeur. Malgré cela, la réduction de bruit reste moyenne par rapport à ses concurrents de la même gamme.

L’étui de recharge procure jusqu’à 31 heures d’utilisation et est compatible avec la recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5W, une recharge classique un peu faiblarde par rapport à la norme Qi2 de 15W.

En termes de performances, les Pixel Buds Pro offrent une belle restitution des basses, idéale pour les auditeurs de sonorité Hip-hop, par exemple. Compatibles avec iOS et Android, ils proposent un Bluetooth multipoint qui permet de connecter plusieurs appareils simultanément pour changer d’appareils plus simplement. Dans le même registre, la gestion du volume se fait directement sur les écouteurs pour éviter d’avoir à ressortir son portable.

Le Dell Xps 13 passe à moins de 850 €

Le Dell XPS 13 est en promotion pour les soldes, à moins de 850 €. Ce laptop ultrafin et léger est parfait pour les utilisateurs qui ont l’habitude de se déplacer avec son seulement 1,17 kg au compteur. Sa version 15″ fait d’ailleurs partie des meilleurs PC Windows sélectionné par la rédaction Numerama.

Ce modèle au design minimaliste est équipé d’un écran full HD de 13,4 pouces qui offre une très bonne qualité d’affichage avec une luminosité de 500 cd/m². Sous le capot, on trouve un processeur Intel Core i5 de 12e génération, accompagné de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. C’est une bonne configuration pour faire du multitâche bureautique avancé.

Pour ce qui est du contenu multimédia, avec son processeur graphique Intel Iris Xe intégré, le Dell XPS 13 assure une très bonne qualité pour regarder de nombreux films et séries. L’autonomie n’est pas des meilleures cependant, comptez 6 heures maximum pour un usage vidéo.

Le MSI G321 à 40 % pendant les soldes

G321 // Source : MSI

Si vous n’avez pas profité des réductions sur les écrans PC pendant les soldes, vous pouvez vous rattraper avec ce MSI G321, maintenant à 40 % de réduction.

Cet écran PC gaming incurvé de 31,5 pouces offre une résolution 4K (3840×2160) avec sa dalle inclinée 1500R. Ces caractéristiques en font un écran idéal pour jouer en totale immersion à des jeux contemplatifs.

Avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms, le G321CU est également paré pour les jeux compétitifs, bien qu’il soit un peu grand pour cet usage.

Il est doté d’AMD FreeSync Premium pour optimiser le taux de rafraîchissement de l’écran. Malheureusement, il n’embarque pas la G-Sync pour les cartes Nvidia.

Profitez des meilleures offres de la troisième démarque des soldes été 2024

Retrouvez directement les meilleures affaires de cette troisième semaine de solde avec notre liste des produits en promotions

Le SSD Externe Crucial 1 To à 64,99 € au lieu de 79,90 €

Disque dur SSD Externe Crucial 1 To en solde // Source : Crucial

Les PC portables et autres MacBook ne sont pas vraiment reconnus pour leur capacité de stockage. Et pour cause, le format compact de ces appareils nécessite parfois de faire quelques concessions. L’achat d’un disque dur externe devient ainsi quasiment obligatoire après plusieurs années de stockage de fichiers, images ou films. En ce moment, une bonne référence de Crucial se retrouve à 64,99 € au lieu de 79,90 €.

Pour ce prix, le Crucial X6 offre 1 To de stockage, de quoi pouvoir continuer à accumuler des données. Avec sa compatibilité USB 3.1 (2ème génération), son débit d’interface s’élève à 10,0 Go/s, excellent pour déplacer des fichiers volumineux rapidement, comme des films en 4K par exemple.

Avec sa connectique USB-C, il est particulièrement idéal pour ceux qui disposent d’un MacBook.

La TV 4K LG OLED55G4 55″ perd 1000 €

Le LG OLED55G4 55″ à un prix défiant toute concurrence // Source : LG

Les séries G OLED de LG sont tout bonnement ce qu’il se fait de mieux en écrans 4K. Pendant les soldes, cette référence bénéficie d’une différence colossale de 1 000 € par rapport à son prix catalogue, avec le code BEST12.

Figurant au rang des meilleurs téléviseurs 4K, le G4 de 55 pouces délivre une forte luminosité pour une dalle OLED. Enregistré à 1618 cd/m², il est ce qu’il se fait de mieux pour ce type de dalle. La qualité d’image et les couleurs sont excellentes et sont optimisés en temps réel par le processeur α11 AI 4K. Grâce à l’intelligence artificielle, il permet de rendre les images encore plus nettes et d’améliorer aussi l’audio.

Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz, ce qui en fait également une très bonne option pour jouer à des jeux de manière fluide sur les consoles next-gen.

Côté esthétisme, les lignes de cette TV sont très fines et épurées. Au mur, on croirait presque qu’il s’agit d’une toile. Habituellement vendu à 2 790 €, il tombe à 1 717 €, un prix jamais vu pour ce téléviseur haut de gamme.

Le Casque Gamer Steelseries Arctis 7P+ à 89,99 € au lieu de 155 €

Casque Gamer Steelseries Arctis 7P+ en solde // Source : Steelseries

Voici un bon plan pour les gamers. Le casque gaming sans fil Steelseries Arctis 7P+, habituellement à 155 €, est en promo à 89,99 €. , avec le code STEEL9.

Steelseries propose ici un casque sans fil avec un son 3D pensé pour vous faire entendre tout votre environnement virtuel, comme si vous y étiez. Le casque propose une grande flexibilité puisqu’il est compatible avec une flopée d’appareils incluant la PS4, le PC, le Mac, Android et la Switch. De quoi satisfaire tout le monde.

La connexion sans fil 2,4 GHz garantit une latence ultra-faible, pour n’avoir aucun retard sur les autres joueurs. Le dongle USB-C, accompagné d’un adaptateur USB-A, assure une connexion stable jusqu’à 12 mètres, ce qui est idéal pour se déplacer avec le casque sans craindre les coupures. Côté autonomie, il propose 30 heures de jeu non-stop, et une recharge rapide via USB-C.

Le micro est rétractable et dispose d’un indicateur LED de sourdine qui vous indique lorsque vous êtes en mode muet. Il offre une suppression du bruit de fond native, pour une certaine clarté de voix. Il est également doté de commandes sur l’oreillette permettant de régler le volume, la balance chat/jeu et le retour micro sans quitter le jeu des yeux.

Le Samsung Galaxy S24 passe à 589 € pendant les soldes

Galaxy S24 en solde // Source : Samsung

Pendant les soldes, le dernier smartphone haut de gamme de Samsung profite d’une énorme promotion. Sorti en janvier dernier, le S24 est le dernier modèle de la série haut de gamme de la marque. Il se distingue par son design léché au bord plat et ses performances globalement satisfaisantes, bien qu’il ait ses petits défauts.

Comme à l’accoutumée chez Samsung, l’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces en met plein la vue avec une très haute luminosité et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, cependant, à réduire quelque peu la saturation des couleurs. Sous le capot, on trouve le processeur Exynos 2200, accompagné de 8 Go de RAM. C’est fluide, cela ne chauffe pas trop pour la plupart des usages. Toutefois, sur des titres en haute qualité comme Fortnite, on peut noter quelques ralentissements. Niveau autonomie, la batterie de 5000 mAh fait le job pour une journée avec une utilisation classique.

Pour les amateurs de photographie, le Galaxy S24 embarque un triple capteur arrière : 108 MP pour le principal, 12 MP pour l’ultra grand-angle et 10 MP pour le téléobjectif. En plein jour, c’est solide, et le mode nuit a bien progressé. Malgré quelques limitations, le S24 reste un excellent smartphone, surtout à ce prix.

La tablette Samsung Galaxy Tab A9+ bénéfice de 30% de réduction

Galaxy Tab A9+ en solde // Source : Samsung

Habituellement vendue au prix de 259 €, la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ passe en dessous des 200 € pendant les soldes.

Cette tablette compacte dispose d’un processeur Snapdragon 695 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. C’est parfait pour naviguer sur toutes les applications sans problème, mais l’espace de stockage peut devenir un problème si vous téléchargez beaucoup de jeux.

En parlant de jouabilité, son écran Full HD de 11 pouces offre 90 Hz de rafraîchissement, ce qui en fait une bonne tablette pour jouer ou consommer du multimédia. Toutefois, ne vous attendez pas à un monstre de guerre pour autant, il s’agit d’une tablette entrée de gamme pour un usage quotidien.

Toutes les annonces d’iPhone 15 sont en promotions chez ce revendeur

Iphone 15 en solde // Source : Apple

Tout le monde n’a pas nécessairement envie d’attendre la sortie de l’iPhone 16 et de payer le prix fort en septembre prochain. Heureusement, pendant les soldes, l’iPhone 15 128 Go est en promotion chez Rakuten avec le code RAKUTEN40

Grâce à la puce A16 Bionic et à ses 8 Go de RAM, l’iPhone reste encore ce qui se fait de mieux dans les smartphones. Vous pourrez faire fonctionner de nombreuses applications sur le superbe écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. En termes de caméra, ils disposent d’un capteur principal de 48 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP, ce qui en fait l’un des meilleurs appareils photo actuels. Concernant l’autonomie, la durée de vie de la batterie a été améliorée par rapport aux générations précédentes. Il peut fournir jusqu’à 28 heures de lecture vidéo et dépasser les 100 heures lors d’un usage plus passif.

Retrouvez iPhone 15 en solde sur Rakuten RAKUTEN40

Profitez des offres immanquables de la deuxième démarque des soldes été 2024

Pour ceux qui veulent dénicher rapidement de bonnes affaires, n’hésitez pas à vous référer à cette liste qui répertorie les produits soldés durant la deuxième démarque.

Le CMF Phone 1 by Nothing à -16 % dès sa sortie

CMF Phone 1 en solde // Source : Nothing

À peine sorti et déjà soldé. Pendant cette période de promotions, le smartphone CMF Phone 1 profite déjà d’une réduction de 16 %.

Nothing a sorti ce nouveau smartphone d’entrée de gamme le 8 juillet dernier. Sans artifice, la nouvelle machine de Nothing suit toujours la même direction, à savoir proposer un smartphone qui se démarque autant sur la forme que sur le fond.

Son design aux lignes industrielles avec les vis apparentes permet notamment de changer la couleur de son téléphone à tout moment. Autre point intéressant de ce nouveau smartphone, la surcouche Android de Nothing dispose d’une intégration native de ChatGPT. Il est important de le souligner, car ses usages sont généralement réservés à des smartphones de plus haute gamme. Pour les photos, il se débrouille également avec son capteur principal de 50 Mpix.

En profitant de cette réduction qui lui fait passer la barre des 200 €, le CMF Phone 1 a tout d’un bon concurrent des autres Xiaomi et Samsung d’entrée de gamme.

La trottinette électrique NIU KQI2PRO passe de 499 € à 329,93 €

Trottinette électrique KQI2PRO // Source : NIU

Habituellement vendue à prix catalogue de 399 €, la trottinette électrique NIU profite d’une réduction de 70 €.

Niu, une marque reconnue dans l’écosystème des trottinettes électriques, propose ce modèle compact supportant une charge de 100 kg, adapté à une utilisation quotidienne. Avec son moteur électrique central de 300 watts (600W max), on peut se déplacer jusqu’à 25 km/h, largement suffisant pour des trajets en milieu urbain. Ses pneus sont tubeless, c’est-à-dire sans chambre à air, un atout pour éviter les crevaisons en roulant sur du verre par exemple.

Côté autonomie, elle dispose de 40 km, alors attention à ne pas vous aventurer trop loin pour faire le chemin du retour.

Le SSD Interne 990 EVO 2 To de Samsung passe presque à moitié prix

SSD Interne 990 EVO // Source : Samsung

On a tendance à accumuler beaucoup de fichiers et de logiciels sur nos PC. Même avec un nettoyage et un certain tri, il se peut que le manque de place se fasse tôt ou tard ressentir. C’est dans ces moments que la simple clé USB d’appoint ne suffit plus, il faut alors se tourner vers un disque dur. Et quoi de mieux qu’un SSD ? Pendant les soldes, cette référence Samsung passe à 128,90 € au lieu de 219,99 €.

Réservé aux utilisateurs de tour PC il est idéal pour remplacer soit un vieux HDD ou venir en complément pour stocker des données. Il dispose de 2 To (soit 2000 Go), un espace de stockage bien adapté pour un usage bureautique, multimédia ou pour installer des jeux vidéo. Avec la technologie NVMe 2.0, ce SSD peut communiquer directement avec le processeur à une vitesse élevée, qui se ressent notamment au moment du démarrage du PC, si Windows est installé dessus. Il peut être connecté en PCIe 4.0 x4 et PCIe 5.0 x2, ce qui signifie qu’il peut utiliser 4 à 5 voies pour transférer les données encore plus rapidement.

Le drone DJI Mini 3 passe en promotion avec une batterie d’accessoires

Le drone DJI Mini 3 // Source : DJI

Habituellement vendu autour de 629 €, le DJI Mini 3 passe à 569 € pendant les soldes.

Ce mini drone très maniable de 249 grammes seulement peut se faufiler partout pour réaliser des prises vidéos en 4K HDR. Son aspect compact et sa maniabilité ne sont pas ses seuls atouts. En effet, il garantit un décollage et atterrissage automatiques avec un retour au point de départ en cas de pépins.

Ses fonctions font de ce drone une belle option pour les débutants qui ne se sont jamais adonnés à ce type d’expérience de conduite. Toutefois, il convient de faire attention en volant puisqu’il ne dispose pas de détecteur d’obstacles. Même si l’application DJI Fly pré-intégrée permet de se diriger facilement avec le drone avec le retour vidéo HD 1080p et 60 fps en direct.

La carte graphique PNY RTX 4070 Super passe à 579,90 € au lieu de 659,90 €

Carte graphique PNY RTX 4070 Super // Source : PNY

Pour améliorer son PC afin de jouer dans des conditions optimales pendant plusieurs années, cela nécessite généralement l’achat d’une carte graphique de dernière génération. Avec cette 4070 Super de PNY en solde à 579,90 € au lieu de 659,90 €, difficile de se tromper.

Cette version Super de la 4070 est ni plus ni moins qu’une nouvelle itération quelque peu boostée de la carte graphique avec plus de Cuda cores, pour un traitement des tâches plus important. Elle dispose également d’une nouvelle prise pour brancher la carte de manière à éviter les risques de fonte.

Dotée toujours de 12 Go GDDR6X, avec celle-ci, vous pourrez faire tourner tous les derniers titres en très bonne qualité à condition d’avoir une configuration assez solide pour la faire tourner.

Le Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme bénéficie de 30 € de réduction

Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme // Source : Rowenta

Les grandes chaleurs sont là et peuvent rendre petit à petit l’air étouffant, que ce soit au bureau, dans le salon ou dans votre chambre. Le meilleur allié dans ces moments est sans aucun doute un bon ventilateur. Ce ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme, qui figure dans notre comparatif des meilleurs ventilateurs, est en solde au bon moment.

Il fait partie des plus puissants du marché malgré son apparence basique, loin de ce que propose Dyson. Son souffle est extrêmement puissant mais pour autant il ne fait que très peu de bruit, moins de 35 dB en vitesse minimale. Cet aspect en fait un choix particulièrement recommandable pour ceux qui veulent équiper leur chambre à coucher et dormir sans être dérangés.

Il peut d’ailleurs être contrôlé à distance avec sa télécommande, pratique pour éviter de sortir du lit. Sur celle-ci, on peut régler divers paramètres tels que l’oscillation ou choisir parmi les 5 modes de vitesse proposés.

MacBook Air M1 13,3″ soldé à 799 € au lieu de 939 €

MacBook Air M1 13,3″ // Source : Apple

Doit-on vraiment encore présenter ? Le MacBook Air est une référence incontournable des ordinateurs portables. Pour les soldes, ce modèle de première génération avec puce M1 est proposé à un prix défiant toute concurrence : 799 € au lieu de 939 €. Vous pouvez également bénéficier d’un bonus Fnac pouvant atteindre 200 € pour la reprise d’un ancien ordinateur Apple.

Quiconque souhaite s’équiper d’un ordinateur portable performant se verra fréquemment recommander la gamme d’ordinateurs portables d’Apple. Bien que les derniers modèles soient dotés de la puce M3, le MacBook Air M1 sorti en 2020 reste un excellent choix pour de nombreux usages bureautiques et multimédia. Facile à utiliser, il offre une puissance de traitement incomparable à ces prédécesseurs équipés d’un processeur Intel x86 depuis qu’il s’est doté d’une puce spécialement conçue par la marque à la pomme sous l’architecture ARM (comme les iPhone).

Disponible uniquement en couleur gris sidéral, ce modèle dispose d’une autonomie allant jusqu’à 16 heures d’après la marque. Son écran de 13,3 pouces affiche de belles couleurs et une qualité d’image grandement appréciable sur un laptop. Pour creuser un peu plus vous pouvez retrouver notre test complet du MacBook Air M1 (2020).

Le Crossover XA Nakamura profite d’une réduction de 600 €

Vtc électrique adulte CROSSOVER XA NAKAMURA // Source : Nakamura

L’achat d’un vélo électrique est toujours un investissement conséquent, et les soldes peuvent parfois aider à grappiller quelques centaines d’euros sur certains modèles. En cette deuxième démarque, le Crossover XA de Nakamura profite de moins 600 € sur Intersport.

Il est doté d’un cadre en aluminium avec un moteur central NAKA E-POWER MAX fournissant un couple de 400 Nm. Différents modes sont disponibles : Turbo, Sport, Éco et Boost. L’embrayage à neuf vitesses est fiable et assure des passages de vitesse fluides.

Le vélo est polyvalent et pourra s’adapter à tout type de route, que vous soyez en montagne, dans les chemins ou en ville. En plus des soldes, n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix de votre VAE.

Le Razer Blade 16 est à -40 % pendant les soldes

Razer Blade 16 // Source : Razer

C’est actuellement l’une des meilleures configurations gaming en version portable du marché. Actuellement en solde, le PC portable Razer Blade 16 passe à 2 399,99 € au lieu de 4 199,99 €.

Tous les composants font partie des meilleurs. À commencer par le processeur i9 de 13ème génération et ses 32 Go de RAM en DDR5. Vous avez de quoi faire tourner les programmes les plus gourmands.

Côté graphique, il est doté d’une RTX 4070. Bien qu’on aurait aimé une 4080 à ce prix-là pour venir sublimer son écran 2K et ses 240 Hz de rafraîchissement. Pour le stockage, vous avez de quoi conserver tous vos jeux avec 1000 Go en SSD. Il peut encaisser de longues sessions gaming, jusqu’à 8 heures.

Le Samsung HW-Q995D passe à 871 € au lieu de 1 499 €

Barre de son Samsung HW-Q995D en solde // Source : Numerama

Vous cherchez à transformer votre salon en salle de cinéma ? Pendant les soldes, la barre de son HW-Q995D Samsung passe quasiment à moitié prix sur Ubaldi avec le code W12JF2624.

Sortie récemment, la Samsung HW-Q995D propose une puissance sonore impressionnante pour une taille de seulement 1,20 m. Elle est fournie avec ses enceintes surround indépendantes et la prise en charge des formats audio verticaux comme le Dolby Atmos et le DTS. Son caisson de basses est bien réglé et on constate une excellente incarnation des voix qui offre une certaine clarté dans les dialogues de films et séries. Ce package ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience d’écoute, étendant la scène sonore dans toute la pièce pour une immersion complète.

Compatible AirPlay et Chromecast, il est possible de l’utiliser pour la diffusion de votre musique depuis un smartphone. D’ailleurs vous pouvez commander le changement de son à distance puisqu’elle embarque l’assistant Alexa.

Son design est assez commun et discret pour se fondre dans tous les intérieurs. L’installation est un jeu d’enfant, que ce soit avec la télécommande fournie ou via l’application mobile Samsung SmartThings.La technologie Q-Symphony 3.0 vous permet notamment de synchroniser les haut-parleurs avec ceux de votre TV.

La TV QLED 4K 55C635A de TCL à moins de 400 €

TV 55C635A de TCL en solde // Source : Numerama

Bien qu’elle soit souvent en promotion, la TV 55C635A de TCL n’a jamais été aussi peu chère que pendant les soldes d’été. En ce moment, elle est affichée à 399,99 € contre 599,99 € habituellement.

Pour ce tarif, vous avez une bonne TV 55″ milieu de gamme qui propose un rapport prix-performance intéressant. Bien qu’il s’agisse d’une descente en gamme par rapport aux C735, cette TV fera parfaitement l’affaire pour regarder les matchs de phase finale de l’Euro.

Comme toutes les appellations QLED, il s’agit là d’une dalle LCD filtrée par des quantum dots. Cela permet de raviver les couleurs habituellement ternes d’une LCD et rapproche la qualité de ce que l’on peut trouver dans une dalle OLED. De plus, le téléviseur est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, ce qui sublime l’image en rendant certaines scènes plus lumineuses et plus contrastées.

Malgré une fréquence de rafraîchissement assez faible pour le gaming, cette TV dispose tout de même d’une connectivité optimisée, notamment la prise en charge de HDMI 2.1, VRR, FreeSync, ou encore G-Sync.

LG UltraGear 27GN800P à 184 € au lieu de 380 €

LG UltraGear 27GN800P en solde // Source : Numerama

LG n’est pas seulement un très bon fabricant de TV. Bien que moins connue dans ce domaine, la marque sud-coréenne propose de très bons écrans PC, dont cet UltraGear 27GN800P. Sorti en 2023, cette référence profite d’une belle promotion à 184,99 € avec le code ORDI15 en cette deuxième semaine de soldes.

Il coche un bon nombre de cases de ce que l’on attend d’un écran de gaming à ce prix-là. Sa dalle QHD de 27 pouces (2560 × 1440 pixels) est idéale pour les utilisateurs équipés d’un bon ordinateur ou d’une console de dernière génération, souhaitant bénéficier d’une qualité d’image nette.

Côté rafraîchissement, il affiche 144 Hz, ce qui devient de plus en plus la norme pour jouer avec une fluidité optimale. Comme la plupart des écrans, il embarque les deux technologies G-Sync de Nvidia et FreeSync Premium de AMD pour éviter les sensations de déchirements d’image.

Le Rowenta X-Force Flex 9.60 soldé à 189,99 € au lieu de 219,99 €

Rowenta X-Force Flex 9.60 // Source : Numerama

Certains ne jurent que par Dyson, mais d’autres marques d’aspirateurs sans fil sont tout aussi efficaces sur le marché. Parmi elles se trouve Rowenta qui propose des aspirateurs sans fil abordables et fonctionnels. En ce moment une bonne référence du fabricant, passe à 189,99 € durant cette deuxième démarque des soldes.

Il offre de solide performance pour son prix, avec une aspiration jusqu’à 100 Aw, soit juste un peu moins que le Dyson V8. Pour le prix, cela reste un très bon rapport de puissance. Il peut aspirer jusqu’à 45 minutes avant d’être rechargé, de quoi vous laisser le temps de nettoyer les moindres recoins de votre intérieur, si vous n’habitez pas dans un château.

D’ailleurs, il dispose d’un tube pliable qui permet d’aspirer sous les canapés et les meubles sans se casser le dos. Petite spécificité de cet aspirateur, il dispose d’un filtre qui retient les particules pour réduire le risque d’allergie. Cet aspect est mis en avant par la marque avec le « kit allergie », qui comprend des accessoires variés dont deux brossettes multi-usages pour aspirer sur différentes surfaces.

Soldes été 2024 : les meilleurs bons plans tech de la première démarque

On est sympas, on vous facilite le travail de recherche : retrouvez ici la liste des produits soldés durant la première démarque.

Forfait mobile 5G 140 Go sur le réseau Orange à moins de 10 € par mois, sans engagement

youprice // Source : Montage Numerama

En ce moment, vous pouvez profiter d’un forfait 5G avec 140 Go de données mobiles utilisables sur les réseaux Orange ou SFR pour seulement 9,99 € par mois sans engagement. Tout en ayant évidemment les appels, SMS et MMS illimités partout en France et depuis les DOM et l’UE.

Mais c’est quoi cette offre mobile Orange et SFR qui ne vient pas directement de chez l’opérateur ? YouPrice est un opérateur virtuel (MVNO) qui vous permet de choisir votre réseau. Il exploite SFR et Orange et fournit des offres imbattables durant les soldes, enfin particulièrement pour ceux qui préfèrent utiliser Orange. Puisque nous vous avons déjà recommandé une offre SFR canon à 9,99 € pour 200 Go.

Seulement, en fonction de là où vous utilisez votre mobile, il peut parfois être judicieux de privilégier un opérateur plutôt qu’un autre. Avec les données de l’ARCEP, vous pourrez éventuellement voir si cette offre est faite pour vous en analysant la couverture de chaque réseau en France.

La Razer DeathAdder V3 Pro en promotion 138,85 € au lieu de 159,99€

Razer DeathAdder V3 Pro // Source : Numerama

Ne vous fiez pas à son apparence. Cette Razer DeathAdder V3 Pro a tout l’air d’être une souris lambda et pourtant elle cache bien son jeu. Ce modèle haut de gamme ultra-léger fait partie des meilleures souris gaming sans fil actuellement. Elle a notamment aidé le célèbre joueur coréen Faker, pour décrocher des titres sur League of Legends. Alors pourquoi ne pas profiter des soldes pour vous la procurer ? En ce moment, elle est disponible à 138,85 € au lieu de 159,99 € (ce qui reste un coût significatif pour une souris, il est vrai).

Avec un poids de 64 grammes, elle fait partie des souris considérées comme ultralégères — particulièrement adéquates pour les joueurs de FPS ou d’autres jeux nerveux. Son capteur optique offre une grande précision, pouvant monter théoriquement jusqu’à 30 000 DPI d’après le fabricant. Même si cette vitesse n’a aucune utilisation réelle, elle est souvent gage d’une précision importante à n’importe quelle vitesse. Cette offre peut être intéressante pour les gamers exigeants qui recherchent à optimiser leur périphérique PC, bien que cela reste un coût important pour une souris, même en période de solde. Si vous êtes gaucher, passez votre chemin puisque l’ergonomie de la souris n’est vraiment pas adaptée.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra profite des soldes en passant 1469 € à 1349 € (Galaxy Buds 2 Pro inclus)

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Numerama

Alors que le géant coréen s’apprête à inaugurer deux nouveaux smartphones lors du Samsung Unpacked le 10 juillet prochain, le dernier modèle haut de gamme de la marque se retrouve déjà soldé.

Sorti en janvier dernier, le Samsung Galaxy S24 Ultra profite d’un rabais intéressant de 120 €. Au-delà de cette ristourne, pour l’achat du smartphone, des Galaxy Buds 2 Pro et une coque sont offerts. Si vous aviez envie d’acheter l’un des meilleurs smartphones du marché avec de très bons écouteurs, c’est le moment de faire d’une pierre deux coups.

Ce S24 Ultra se positionne dans la catégorie premium des smartphones. Avec un écran AMOLED de 6,8 pouces très lumineux et de très haute résolution, on peut naviguer dessus sans passer la main dessus même en plein jour. D’ailleurs, la navigation peut se faire avec le stylet S-Pen intégré.

Alimenté par l’un des meilleurs processeurs smartphone du marché, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il propose 12 Go de RAM ainsi que de 256 Go de stockage. En d’autres termes, l’appareil permet de faire tourner les derniers jeux mobiles dans une qualité optimale, de même que les applications.

Côté photographie, le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé de 5 capteurs photos. Il dispose notamment un grand-angle avec stabilisation optique de 200 mégapixels pour des photos très détaillées. À ses côtés, on retrouve également un capteur grand angle 12 mégapixels pour les scènes larges, deux téléobjectifs de 10 et 50 mégapixels, avec respectivement un zoom optique 3x et 5x, et enfin un capteur laser pour la mise au point.

Comme la plupart des modèles haut de gamme récents, le S24 Ultra intègre Galaxy AI, l’intelligence artificielle générative de Samsung. Elle permet de bénéficier d’un tas d’outils, incluant la retranscription, la recherche intelligente et la traduction instantanée, pour faciliter l’accessibilité. Tout cela pour une autonomie très solide de plus de 22 heures.

Le Ryzen7 5700X 3D à 158,87 € au lieu de 442,62 €

Ryzen7 5700X 3D // Source : Numerama

Avec ce Ryzen 7 5700X 3D, actuellement disponible à 158,87 € au lieu de 442,62 €, vous allez pouvoir améliorer considérablement votre configuration à moindre coût.

Cette version dopée du 5700X est sortie en début d’année et pourtant elle est déjà soldée. Propulsé par la dernière architecture Zen 3+ d’AMD, le processeur à 8 cœurs se rapproche largement des performances de la gamme des 5800X, avec une cadence inférieure. Globalement, il est juste un peu moins rapide dans l’exécution des tâches que son grand frère, mais pour le reste il est quasiment identique.

Il utilise le socket AM4, compatible avec bon nombre des dernières cartes mères moyennes et hautes gammes. À moins de 160 € avec le code FRCD20 , c’est une bonne affaire pour ceux qui veulent améliorer leur configuration pour jouer en excellente qualité sans se ruiner.

Le Dyson V8 passe à 289,99 € au lieu de 379,99 €

Dyson V8 // Source : Numerama

Après avoir recommandé le Dyson V15 en promotion plus tôt dans cet article, nous continuons dans la même lignée avec un autre aspirateur balai de la marque. Bien que son nom puisse sembler plus ancien, ne vous méprenez pas : ce V8 en solde à 289,99 € est sorti après le Dyson V15. En effet, il s’agit de la nouvelle version du Dyson V8, lancée en 2023, soit 7 ans après le premier.

Concrètement, cette nouvelle version reprend tout ce qui a fait le succès du modèle le plus populaire de Dyson, tout en y ajoutant quelques améliorations au niveau des filtres mais surtout dans les accessoires fournis avec l’aspirateur. La grande différence de ce Dyson est qu’il est équipé d’une brosse capable d’aspirer sur les sols durs mais aussi les moquettes.

Comme à l’accoutumée avec Dyson, ne vous attendez cependant pas à une grande autonomie même avec cette nouvelle version qui sur le papier conserve 40 minutes en mode normal et seulement 9 minutes en mode turbo.

Bien que le modèle reste en dessous du V15, il n’en demeure pas moins un très bon choix de balai d’entrée de gamme, encore plus pendant les soldes.

Le Bose QuietComfort Ultra en promotion à 369,95 au lieu de 399,99€

Bose QuietComfort Ultra // Source : Numerama

Le dernier casque haut de gamme de Bose devient de plus en plus accessible pendant les soldes en passant de 399,99 € à 369,95 €. Sorti officiellement en fin d’année dernière à un prix de lancement de 500 €, le QuietComfort Ultra n’a jamais été aussi intéressant.

Ce casque sans-fil délivre de très bonnes performances particulièrement dans le grave. Les basses sont considérablement mises en avant, rien de neuf pour une marque qui en a fait presque sa signature. C’est idéal pour les amateurs le hip-hop, l’electro ou la funk. L’application dédiée propose également un égaliseur pour tout régler comme vous voulez. Du côté de la réduction de bruit active, le casque fait toujours honneur à la marque qui, pour rappel, était la première à proposer cette technologie sur le marché grand public.

En somme, les performances de ce casque restent irréprochables, faisant du modèle de Bose l’un des meilleurs choix dans sa catégorie

La Ninebot Segway G30 II Max à 499 € au lieu de 799 €

Ninebot Segway G30 II Max // Source : Numerama

Si vous cherchez un moyen de transport écologique et pratique pour vos déplacements urbains, la trottinette électrique Ninebot Segway G30 II Max est une offre à ne pas manquer pendant ces soldes d’été 2024. En ce moment, elle bénéficie d’une grosse ristourne de 300 € chez Boulanger.

Située dans le milieu de gamme, la Ninebot Segway G30 II Max est réputée pour sa robustesse et sa fiabilité. Dotée d’une autonomie pouvant atteindre 65 km grâce à sa batterie de 551 Wh, elle est capable d’engloutir les kilomètres sans se soucier de la recharge. Son moteur de 350 W assure une vitesse maximale de 25 km/h, largement suffisante pour se déplacer en milieu urbain.

Ses grandes roues pneumatiques « tubeless » de 10 pouces sont sans chambre à air, ce qui rend la crevaison très difficile même après plusieurs milliers de kilomètres au compteur. Son cadre est tout aussi solide et peut supporter une charge allant jusqu’à 100 kg. Pliable et compacte, elle est facilement transportable et adaptée au rangement, que ce soit à la maison ou au bureau.

Le forfait 200 Go 5G de chez SFR à moins de 10 par mois sans engagement

forfait 200 Go 5G Sfr // Source : Numerama

Les soldes d’été peuvent également être l’occasion de changer de forfait si vous n’êtes plus engagé. SFR propose en ce moment des offres particulièrement intéressantes avec un forfait 5G de 200 Go d’internet pour seulement 9,99 € par mois. Dans ce forfait, vous avez évidemment les appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement. Il inclut même une option de 27 Go utilisable depuis l’étranger, en Union européenne et en France d’outre-mer, bien pratique pour ceux qui voyagent souvent.

Si le forfait ne vous suffit pas, alors vous pouvez partir sur un téléphone en bonus. Pour cette opération, RED propose des portables à prix cassés qu’il s’agisse du dernier iPhone 15 à 789 € ou d’autres références comme le Xiaomi Redmi Note 13.

Le Dyson V15 passe en dessous de 600 € pendant les soldes

Pour ceux qui n’ont pas encore adopté un aspirateur robot pour se simplifier la vie, le Dyson V15 s’impose comme une arme de choix face à la saleté. Il est bien évidemment aussi utile pour ceux qui recherchent un appareil pour le ménage d’appoint, après le passage du robot. En cette période de solde, son prix est passé de 799 € à 599 €.

Dyson V15 // Source : Numerama

Pour ce prix, vous avez une solide référence de balai aspirateur. Sorti en 2021, il n’est pas le dernier modèle de la gamme, mais cette version récente propose de très bonnes performantes. Le balai est doté d’une puissance d’aspiration de 230 AW qui peut filtrer les microbes et allergènes inférieurs à 500 microns. Il peut aspirer pendant 60 minutes, de quoi vous laisser le temps pour passer dans les moindres recoins.

Son pack inclus plusieurs accessoires dont de tête avec des brosses spéciales, une pour sol dur, une pour les poils d’animaux.

Les AirPods pro 2 MagSafe USB-C en solde à 224 € au lieu de 279 €

AirPods pro 2 // Source : Numerama

Les aficionados de la marque à la pomme vont être ravis : les AirPods Pro 2 avec boîtier de charge MagSafe et connecteur USB-C sont en promotion pour les soldes d’été. Ils sont affichés à 239 € au lieu de 279 €, grâce au code promo W12DEST2624 sur Ubaldi.

Ces écouteurs haut de gamme sont le top de l’intra-auriculaire chez Apple. Ils sont dotés de l’une des meilleures réductions de bruit active du marché, éliminant tout bruit parasite lors de vos écoutes. Les AirPods Pro 2 offrent une autonomie de 4,5 heures d’écoute sur une seule charge, et plus de 24 heures avec le boîtier de charge. Le boîtier de charge MagSafe avec connecteur USB-C permet d’ailleurs de les recharger en un rien de temps. La majeure différence avec la génération précédente se trouve aussi dans les commandes. Sur ces sans-fil, on peut régler le son et la réduction de bruit directement depuis les écouteurs pour une accessibilité optimale.

Cette offre est une très bonne opportunité pour les utilisateurs d’iPhone et autres appareils Apple qui souhaitent passer à des écouteurs sans-fil haut de gamme dont on ne peut très vite plus se passer.

Le volant de course Thrustmaster T248 passe sous les 270 € au lieu de 349 €

Thrustmaster T248 // Source : Numerama

Pour les fans d’Assetto Corsa, Forza Horizon et autres jeux de simulation automobile, l’achat d’un volant est souvent l’étape ultime pour profiter de vos bolides virtuels en immersion totale. En somme, c’est une manière de conduire une Ferrari à moindre coût, et c’est encore plus vrai pendant les soldes. Le Thrustmaster T248 est récemment passé de 349,99 € à un prix sous la barre des 270 €, avec le code 15DES129.

Le modèle existe en deux versions : une compatible avec les Xbox Series X/S et le PC, et une autre compatible avec les PS4/5 et PC, à 5 € plus cher.

À ce prix, vous disposez d’un des piliers du milieu de gamme du simracing. Le volant est de très bonne facture et cela se remarque à la qualité des finitions. Il dispose même de son propre écran de contrôle intégré. Son retour de force hybride intégré crée des vibrations et apporte une vraie sensation de gravité, donnant l’impression d’être vraiment sur le circuit. Il est le premier modèle de la marque à proposer trois pédales qui sont d’ailleurs ajustables en hauteur, horizontalement et même au niveau de l’inclinaison. Ce modèle est un excellent moyen de se lancer dans la simulation de conduite sans pour autant se ruiner.

La brosse à dents électrique Oral-B iO3s passe à 59,99 € au lieu de 99,99 €

Au premier abord, une brosse à dents n’est pas l’article auquel on pense lorsqu’on rentre en période de soldes. Pourtant, c’est le moment idéal pour franchir le cap de l’électrique ou remplacer un modèle vieillissant, compte tenu de son utilisation quotidienne. D’autant plus qu’aujourd’hui bon nombre de références neuves s’envole à des prix pouvant s’élever à plusieurs centaines d’euros.

Oral-B iO3s // Source : Numerama

Dans le domaine des brosses à dents, c’est la marque Oral-B qui tient la palme avec des modèles toujours plus sophistiqués. Cette iO Series 3 à 59,99 € est un modèle de l’avant-dernière génération qui offre tout ce que l’on attend d’une brosse électrique, et plus encore. En effet, au-delà de son système de brossage à vibrations et de ses 3 modes d’intensité, elle est dotée de fonctions bien pratiques comme un minuteur (4x30s) qui permet de vous brosser les dents pendant la bonne durée.

TV 4K Oled Samsung TQ55S95D soldé à 2 190 € au lieu de 2 790 €

Cet écran arrive à point nommé si vous voulez regarder les matchs de phase finale de l’EURO 2024 dans des conditions optimales. Pour ce mois de soldes, l’une des références les plus performantes du marché bénéficie d’une belle ristourne de 600 € .

À ce prix, vous avez ce qu’il se fait de mieux dans les dalles OLED 4K. La qualité d’image du S95D est hors pair grâce à ses pixels auto-émissifs qui améliore nettement le contraste. Il enregistre également des pics de luminosité excellents pour une dalle OLED, mesurés à 1671 cd/m². Et, cerise sur le gâteau, il dispose de loin du meilleur filtre anti-reflet du marché, ce qui permet à cet écran d’être utilisé même dans des pièces très éclairées.

Samsung TQ55S95D // Source : Numerama

Au-delà de ces caractéristiques haut de gamme, cet écran Samsung est le plus fin du marché avec une épaisseur de 1,1 centimètre. Bien que l’offre soit plus intéressante sur le 55″, les versions 65″ et 77″ sont également soldées.

Le Samsung Galaxy A15 passe de 219 € à 109,99 €

Besoin d’un smartphone pas cher et performant ? Le A15 de Samsung fait partie des choix les plus intéressants — d’autant plus lorsque celui-ci est soldé à 109,99 €. , avec le code HELLO10.

À ce prix, ce smartphone demande évidemment quelques compromis, mais il réserve également de bonnes surprises. Il est notamment doté de belles finitions et d’un écran Super AMOLED rappelant ce que l’on retrouve dans les gammes supérieures de Samsung.

Samsung Galaxy A15 // Source : Numerama

Le Galaxy A15 fonctionne sous Android 14 avec l’interface One UI 6 pour une autonomie de 16 heures maximum. Bien qu’il soit un peu moins performant côté photo, cela reste largement suffisant pour un smartphone de cette gamme. C’est un choix idéal si vous recherchez un smartphone de bonne facture capable de faire tourner les dernières applications saavens vous ruiner.

Une AMD Radeon RX 7800 XT de chez XFX soldé 499,90 € au lieu de 569,90 €

Si vous cherchez un ventilateur pour affronter les chaleurs de cet été, alors la Radeon RX 7800 XT n’est pas faite pour vous malgré ses trois ventilateurs intégrés. Toutefois, elle peut être très intéressante si vous voulez compléter votre setup gaming en faisant une affaire. Cette carte graphique bénéficie d’une remise de 24 %, assez rare pour ce type de composant.

Avec ses 16 Go de RAM GDDR6, vous pourrez profiter des derniers jeux AAA dans des conditions optimales, à condition que les autres composants de votre PC soient également à la hauteur.

AMD Radeon RX 7800 XT // Source : Numerama

Au-delà de cette réduction, pour l’achat de cette carte graphique, AMD vous fait bénéficier d’une offre promotionnelle incluant 2 jeux au choix parmi : Avatar Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P et Company of Heroes 3. De quoi faire d’une pierre deux coups.

La barre de son Sony HTS400 passe à 249 € au lieu de 329 €

Pour rendre les séances TV aussi immersive qu’au cinéma, l’achat d’un système sonore pour l’écran est souvent un incontournable. Les soldes sont évidemment l’occasion parfaite pour se procurer ce type de produit high-tech. Comme en témoigne cette barre de son Sony HTS400 soldé à 249 € au lieu de 329 €.

Sony HTS400 // Source : Numerama

Avec ce home cinéma sans fil doté deux haut-parleurs, vous pourrez profiter de vos films et séries comme si vous étiez dans une salle de cinéma. Cette référence excelle notamment dans la réduction de la distorsion sonore pour avoir un son plus clair et chaleureux.

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 en solde à 149,99 € au lieu de 299,99 €

Passer l’aspirateur devient de plus en plus une activité d’un autre temps avec les robots aspirateurs. Pour la moitié de son prix, ce Xiaomi S12 passera l’aspirateur à votre place, où que vous soyez. De plus, il permet aussi de laver le sol grâce à sa serpillère vibrante.

Une fois connecté à un réseau, il fonctionne avec l’application Xiaomi Home qui permet de piloter et de lancer le nettoyage depuis votre smartphone, peu importe où vous êtes.

Xiaomi Robot Vacuum S12 // Source : Numerama

Avec son capteur LDS, le robot peut cartographier votre intérieur pour vous permettre de nettoyer par zones ou d’éviter certains endroits spécifiques. Il est doté de 4 modes de puissance, ce qui devrait vous permettre d’aspirer toute sorte de saleté.

Tout savoir sur les soldes d’été 2024 en France

Pendant les Soldes, on trouve de nombreux prix réduits et des rabais qui aident les commerçants à vendre rapidement leurs stocks tout en permettant aux consommateurs de profiter d’offres exclusives. Si vous attendiez ce moment de l’année pour changer votre smartphone, améliorer votre setup gaming ou remplacer du vieil électroménager à un prix abordable, alors vous êtes au bon endroit. Mais attention, tous les prix barrés ne sont pas forcément synonymes de bonnes affaires.

Vous pourrez retrouver ici les meilleures offres tech spécialement dénichées par l’équipe de Numerama. Cette sélection sera régulièrement mise à jour par nos soins et regroupera les meilleures offres spécialement dénichées pour les soldes d’été 2024.

Enfin, gardez à l’esprit que plus les soldes progressent, plus les réductions sont significatives, mais les stocks diminuent également. D’ailleurs, les commerçants enregistrent souvent le plus gros de leur chiffre d’affaires de la période sur les premières semaines. Alors si vous attendez la toute dernière démarque, il est possible qu’un article intéressant vous passe sous le nez en raison de son prix déjà très attractif.

Quelles sont les dates des soldes d’été 2024 ?

Cette année, le coup d’envoi des soldes d’été est fixé au mercredi 26 juin 2024 à 8 h du matin et devaient s’achever le mardi 23 juillet à minuit. Les consommateurs disposaient donc de quatre semaines pour réaliser de bonnes affaires auprès des commerçants et des boutiques en ligne.

Quelles sont les dates des démarques durant les soldes d’été 2024 ?

Ce mois de promotions estivales se découpe en démarque, chacune durant environ une semaine. Le choix est laissé aux boutiques en lignes et commerçants, mais globalement les échéances devraient être :

Plus les soldes avancent, plus les réductions octroyées sont importantes, et plus les quantités disponibles diminuent. Au début des soldes, vous avez plus le choix et augmentez les chances de trouver le produit que vous recherchez. En fin de soldes, les promotions sont souvent très importantes, mais peu exemplaires restent en stock. Surtout s’il s’agit de références récentes connues et appréciées. Donc à vous de voir si vous cherchez le meilleur prix ou un modèle précis.

Quel est le meilleur moment pour aller faire les soldes ?

Souvent, les commerçants enregistrent une petite baisse de régime en milieu de soldes et réalisent le plus gros de leur chiffre d’affaires de la période sur les premières semaines.

Qui participe aux soldes ?

Les soldes ont une longue tradition dans l’histoire du commerce, remontant à plusieurs siècles. À l’origine, cette pratique était principalement observée dans les boutiques de vêtements. Cependant, avec l’évolution des habitudes de consommation, notamment avec l’avènement du commerce en ligne, cet événement est devenu incontournable pour de nombreux secteurs, y compris celui de la technologie.

Aujourd’hui, des géants comme Amazon, Cdiscount, et la Fnac, entre autres, participent activement en proposant d’importantes réductions sur une large gamme de produits incluant des téléphones, du matériel informatique, de l’électroménager et tout un tas d’autres produits.

