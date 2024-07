Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les 1000XM5 sont des écouteurs haut de gamme de Sony, sortis en 2023. Avec leur très bon confort et leur bonne qualité audio, ils se situent parmi les meilleurs modèles de cette gamme de prix. Ils baissent de 80 € pour les soldes d’été.

C’est quoi, cette promotion sur les WF-1000XM5 ?

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 sont normalement vendus 299,99 €. Pour les soldes d’été, ils sont proposés au prix de 239,99 € sur Boulanger. Et grâce au code promo AUDIO10 qui s’applique automatiquement dans le panier, leur prix final passe à 215,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil de Sony ?

Les WF-1000XM5 possèdent un design élégant qui s’accompagne d’excellentes finitions. Les oreillettes de forme circulaire semblent imposantes lorsqu’elles se glissent la première fois dans les oreilles. Leur format intra-auriculaires et leur bon maintien font qu’elles se font toutefois rapidement oublier. Les écouteurs tiennent suffisamment en place pour vous accompagner pendant une session de sport, tant que ce n’est pas du breakdance. Notez qu’ils sont certifiés IPX4 et résistent à la pluie et à la transpiration.

Les oreillettes possèdent des coussinets en mousse à mémoire de forme confortable et qui procure une bonne isolation passive. Heureusement, car la réduction de bruit active, bien qu’elle filtre les bruits ambiants de manière efficace, n’égale pas ce que fait Apple ou Samsung dans le domaine. Reste que les écouteurs de Sony font le travail si vous cherchez un ANC qui remplit son contrat et un son immersif. Notez la présence d’un mode transparence qui vous laisse conscient de votre environnement, sans dénaturer la qualité audio.

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 dans leur boîtier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que les WF-1000XM5 sont une bonne affaire pour les soldes ?

À ce prix, c’est une excellente bonne affaire pour une paire d’écouteurs de qualité qui délivre un excellent audio. Les WF-1000XM5 offrent en effet un son bien équilibré, avec des basses généreuses, des instruments et des timbres de voix équilibrés et qui sonnent juste. Même à fort volume, l’ensemble reste harmonieux et la clarté des pistes est appréciable.

L’application dédiée Headphones, disponible sur iOS et Android, met à votre disposition un égaliseur pour peaufiner le son à votre convenance. Vous pourrez par exemple régler les médiums, parfois un peu timides. L’application vous permet aussi de régler certains paramètres et gérer les zones tactiles des écouteurs.

