Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous êtes à la recherche d’accessoires informatiques faciles à transporter pour vous accompagner pendant vos déplacements, le clavier Mx Keys Mini de Logitech est idéal. Il est en promotion pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce clavier de Logitech ?

Le clavier Mx Keys Mini de Logitech est normalement vendu 119 € sur le site officiel de Logitech. Le modèle rose est proposé au prix de 69,90 € sur Amazon pendant les soldes d’été. Le modèle couleur Graphite est lui au prix de 83,09 €

C’est quoi, ce clavier compact de Logitech ?

Le clavier Bluetooth Mx Keys Mini est, comme son nom l’indique, une version compacte du clavier Logitech MX Keys qui a déjà fait ses preuves. Cette version nomade se passe du pavé numérique, et possède des dimensions de 131.95 × 295.99 × 20.97 mm pour un poids de 506 g. Le clavier est élégant et robuste et pourra survivre à la plupart de vos voyages, à condition de le transporter correctement.

Le Mx Keys Mini est surélevé et offre une inclinaison fixe, avec une épaisseur de 2 cm sur sa partie surélevée. Le confort d’utilisation n’est pas au niveau des claviers haut de gamme pensés pour la bureautique, mais l’ergonomie est toutefois très bonne pour un modèle si compact. La frappe est précise et les interrupteurs à ciseaux sont silencieux. Sous le clavier, vous trouverez six patins antidérapants qui le maintiennent correctement en place. Notez que les touches rétroéclairées s’illuminent lorsque vous approchez les mains, et s’ajustent automatiquement à la luminosité ambiante.

Le clavier MX Keys Mini est intelligement rétroéclairé // Source : Logitech

Est-ce que ce clavier de Logitech est une bonne affaire pour les soldes ?

Moins de 70 €, c’est une très bonne affaire si vous recherchez un clavier nomade de qualité pour de la bureautique principalement. Le Mx Keyx Mini est compatible avec Mac et PC, et propose une sérigraphie des touches adaptée. L’idée est bonne, mais il faudra un petit temps d’adaptation si vous n’avez pas l’habitude, avant d’avoir une frappe parfaitement fluide. Heureusement, le logiciel Logitech Option vous permet d’ajouter de nombreux raccourcis aux touches.

Niveau autonomie, comptez environ 10 jours d’utilisation avec le rétroéclairage activé, et presque cinq mois sans. Le clavier se recharge via un câble USB-C.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre guide des meilleurs ordinateurs portables

👉 ainsi que notre guide des meilleurs ordinateurs Apple

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !