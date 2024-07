Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous recherchez une très bonne paire d’écouteurs sans fil, les QC Earbuds II de Bose sont des modèles haut de gamme de qualité. Avec leur bon rendu sonore, leurs nombreuses fonctions et leur autonomie, ils valent clairement le coup, surtout en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs de Bose ?

Les écouteurs QuietComfort Earbuds II de Bose sont vendus 299,99 € à leur sortie en 2022. Pendant les soldes d’été, ils sont en ce moment proposés au prix de 179,95 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil de Bose ?

Les QuietComfort Earbuds II sont des écouteurs intra-auriculaires légers et confortables, livrés avec trois paires d’embouts et trois paires de bandes de stabilité afin de trouver le meilleur ajustement pour vos oreilles. La tenue est bonne grâce à un poids bien réparti, et les écouteurs peuvent se porter pendant de courtes sessions de sport peu intenses. Ils sont certifiés IPX4 et résistent aux éclaboussures ou à la transpiration.

Les commandes tactiles sur les oreillettes répondent bien grâce aux surfaces sensibles qui permettent de déclencher une action facilement. Vous pourrez changer le volume, contrôler la lecture ou gérer la réduction de bruit d’un geste du doigt. L’application Bose Music, disponible sur iOS et Android, vous permet d’ajouter des raccourcis aux oreillettes. Vous aurez accès à plusieurs autres paramètres, dont la réduction de bruit ou la gestion des sources.

Les écouteurs QuietComfort Earbuds II // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que les QC Earbuds II sont une bonne affaire à moins de 200 € ?

C’est une bonne affaire à ce prix pour des écouteurs fiables et performants. Les QC EarBuds II possèdent une signature sonore avec des basses profondes et un son ample. Les instruments peinent parfois à se détacher de l’ensemble sur certaines pistes complexes. Heureusement, les médiums et les aigus précis, ainsi que le bon dynamisme global, permettent un audio de qualité. La réduction de bruit active est excellente, grâce à deux microphones dédiés dans chaque oreillette qui permettent de réduire les sons extérieurs de manières efficace.

Niveau autonomie, comptez 6 h avec le volume à 70 % et l’ANC activée. Le boitier ajoute jusqu’à 24 heures d’utilisation. Comptez 2 h pour recharger les QC Earbuds II via le port USB-C.

