[Deal du Jour] Le Nothing Phone (2) est un smartphone original avec un dos transparent qui laisse apparaître des LED qui clignotent. Pendant les soldes d’été, son prix baisse de 230 €.

C’est quoi, la promo sur ce smartphone ?

Le Nothing Phone (2) 128 Go a été commercialisé à 679 € lors de sa sortie en 2023. Pour les soldes d’été, il est proposé au prix de 449 € sur La Fnac.

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024 pour le comparer à des modèles plus classiques.

C’est quoi, ce smartphone atypique de Nothing ?

Le Nothing Phone (2) ressemble à première vue un smartphone classique, en dehors de son dos transparent qui révèle des LED qui clignotent. Le design du smartphone reste dans le standard des smartphones, avec des bords arrondis et des bordures fines autour de l’écran. Ses dimensions de 162,1 × 76,4 × 8.6 mm pour un poids de 201 g en font un smartphone à bonne taille, qui offre une bonne prise en main. Les finitions sont quant à elles excellentes avec des matériaux solides.

La grande originalité du Nothing Phone (2) est son système de LED, appelé Glyph. Selon la situation, les LED effectuent une chorégraphie lumineuse différente si le smartphone reçoit un appel ou une notification, se recharge ou encore quand Google Assistant ou Gemini écoute. Le dos en verre met en valeur l’effet de lumière, et l’ensemble est réussi, même si cette coquetterie ne révolutionne en rien le monde des smartphones.

Toutes les LED du Nothing Phone (2) allumées en même temps, ça donne ça. // Source : Numerama

Est-ce que le Nothing Phone (2) est intéressant pour les soldes ?

À moins de 450 €, le Nothing Phone (2) est une bonne affaire, si sa proposition esthétique vous convient. En dehors de son design, sa dalle OLED Full HD au taux de rafraîchissement de 120 Hz est lumineuse et offre une image détaillée. Sa puce Snapdragon 8+ Gen 1 permet de belles performances et parcourir l’OS maison Nothing OS est appréciable. L’interface épurée s’accompagne d’icônes minimalistes, pour un style encore une fois unique.

Niveau photo, bien que les clichés soient de qualité, les concurrents de la même gamme de prix font mieux. Les photos sont toutefois parfaitement exploitables, avec une bonne luminosité et un bon piqué. Enfin, niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation. Le smartphone se recharge complètement en une petite heure, grâce à la charge 45 W.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test du Nothing Phone (2)

👉 Notre guide des smartphones à moins de 300 €

