Lecture Zen Résumer l'article

Du vendredi 14 juin au samedi 14 juillet a lieu l’Euro 2024 en Allemagne. L’Italie remet son titre en jeu. L’équipe de France, emmenée par Kylian Mbappé, fait partie des sélections favorites. Comment suivre la compétition de football ?

Cet été, la France n’aura d’yeux que pour les Jeux olympiques de Paris. Mais, cette semaine, un autre événement sportif démarre : l’Euro 2024, compétition internationale de football organisée cette année en Allemagne. L’Équipe de France, emmenée par Kylian Mbappé, est qualifiée.

Lors de la précédente édition, qui a eu lieu en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, l’Italie avait battu l’Angleterre en finale. Mais beaucoup de choses ont changé en trois ans, et les cartes sont redistribuées. Plusieurs favoris se dégagent : l’Allemagne, puisque pays hôte, mais aussi la France et l’Angleterre. Parmi les outsiders, on pourra citer le Portugal ou encore les Pays-Bas.

L’Euro 2024 sera diffusé en France, mais trois chaînes proposent la compétition, à des degrés variés. On vous explique tout.

Où voir l’Euro 2024 en streaming et en direct, en France ?

Je veux regarder l’Euro 2024 gratuitement

Deux chaînes gratuites diffusent l’Euro 2026 : M6 et TF1. Mais, attention, elles ne proposent pas l’intégralité de la compétition. Sur les 51 matchs, elles n’en diffusent que 25 — 12 pour TF1 et 13 pour M6. Les deux chaînes offrent bien évidemment les meilleures affiches, notamment les matchs des Bleus, 5 des 8 huitièmes de finale, les quarts de finale ou encore les demi-finales. La finale sera diffusée en clair sur M6.

Pour regarder l’Euro 2024 sur TF1, vous pouvez aller sur TF1+ (il faudra créer un compte gratuit), la TNT, sur myCanal ou encore les offres TV des opérateurs.

Pour regarder l’Euro 2024 sur M6, vous pouvez aller sur M6+ (il faudra créer un compte gratuit), la TNT, sur myCanal ou encore les offres TV des opérateurs.

Voici la liste des matchs proposés par TF1 et M6 :

TF1 M6 Allemagne-Écosse, 14/06 à 21h Italie-Albanie, 15/06 à 21h Serbie-Angleterre, 16/06 à 21h Espagne-Italie, 20/06 à 21h Autriche-France, 17/06 à 21h Pays-Bas-France, 21/06 à 21h Portugal-République Tchèque, 18/06 à 21h Belgique-Roumanie, 22/06 à 21h Croatie-Italie, 24/06 à 21h Suisse-Allemagne, 23/06 à 21h France-Pologne, 25/06 à 18h Angleterre-Slovénie, 25/06 à 21h 8e de finale, 30/06 à 21h Géorgie-Portugal, 26/06 à 21h 8e de finale, 01/07 à 18h 8e de finale, 30/06 à 18h 8e de finale, 02/07 à 21h 8e de finale, 01/07 à 21h 1/4 de finale, 05/07 à 18h 1/4 de finale, 05/07 à 21h 1/4 de finale, 06/07 à 18h 1/4 de finale, 06/07 à 21h 1/2 finale, 10/07 à 21h 1/2 finale, 09/07 à 21h Finale, 14/07 à 21h

Je ne veux rien louper de l’Euro 2024

Vous l’aurez compris : pour ne rien louper de l’Euro 2024, il sera nécessaire de se tourner vers un autre acteur. beIN Sports a sécurisé les droits de diffusion de l’intégralité des matchs pour l’Euro 2024 (et aussi l’Euro 2028).

beIN Sports prévoit les choses en grand pour cet Euro 2024 avec un dispositif complet : 12 heures de direct par jour, des résumés, des émissions (dont beIN Bleus pour suivre l’équipe de France au quotidien), douze commentateurs ou encore une équipe d’experts pour décrypter les rencontres.

L’Euro 2024 // Source : UEFA

Une journée-type de l’Euro 2024 se présentera comme suit :

Prise d’antenne à 14h avec Club Euro ;

Match à 15h ;

Club Euro à 17h ;

Match à 18h ;

Club Euro à 20h ;

Match à 21h ;

Euro Show à 23h.

Je veux regarder l’Euro 2024 en 4K UHD

Pourra-t-on regarder l’Euro 2024 en 4K ? Oui… et non. Première chose à savoir : la compétition n’est pas captée en 4K native, mais en 1080p HDR, à 50 images par seconde. Néanmoins, rien n’empêche les différentes chaînes de proposer un flux upscalé en 4K, en HDR ou non. C’est là où les choses se compliquent, comme l’indique le site spécialiste Ultra-K.fr dans un article publié le 12 juin.

La 4K et le HDR via beIN Sports

beIN Sports a confirmé à Numerama qu’il n’y aura aucun match en 4K et/ou en HDR sur ses chaînes. Il faudra se contenter d’une diffusion en HD.

La 4K et le HDR via M6

M6, pour sa part, a décidé de compliquer les choses en proposant deux flux : un en 4K upscalé SDR et un autre en HD HDR.

M6 en 4K SDR en streaming sur les box FAI (Bouygues, Free, Orange) et Molotov (abonnement nécessaire).

M6 en HD HDR sur la TNT, Molotov (abonnement nécessaire) et par satellite.

La 4K et le HDR via TF1

TF1 devrait proposer la 4K SDR en streaming sur les box FAI et Molotov (abonnement nécessaire).

Quand a lieu l’Euro 2024 ?

L’Euro 2024 se déroule du vendredi 14 juin au samedi 14 juillet 2024. La compétition prend place en Allemagne, au sein de dix villes (Berlin, Cologne, Munich, Francfort, Hambourg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf et Gelsenkirchen).

Quel est le calendrier de l’Euro 2024 ?

Matchs 1 de la phase de groupes du 14 au 18 juin ;

Matchs 2 de la phase de groupes du 19 au 22 juin ;

Matchs 3 de la phase de groupes du 23 au 26 juin ;

Huitièmes de finale du 29 juin au 2 juillet ;

Quarts de finale les 5 et 6 juillet ;

Demi-finales les 9 et 10 juillet ;

Finale le 14 juillet.

Quel est le programme de l’Équipe de France à l’Euro 2024 ?

Autriche – France le lundi 17 juin à 21h (TF1, beIN Sports) ;

Pays-Bas – France le vendredi 21 juin à 21h (M6, beIN Sports) ;

France – Pologne le mardi 25 juin à 18h (TF1, beIN Sports).

Si la France termine première du groupe D, alors elle affrontera le deuxième du groupe F le mardi 2 juillet à 21h.

Si la France termine deuxième du groupe D, alors elle affrontera le deuxième du groupe E le 1er juillet 18h.

Si la France fait partie des meilleures troisièmes, alors elle affrontera le premier du groupe C (30/06, 18h), le premier du groupe B (30/06, 21h) ou le premier du groupe E (02/07, 18h).

L’Euro 2024 // Source : UEFA

Quelles sont les nations engagées à l’Euro 2024 ?

Groupe A : Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse ;

Groupe B : Espagne, Croatie, Italie et Albanie ;

Groupe C : Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre ;

Groupe D : Pays-Bas, France, Pologne et Autriche ;

Groupe E : Ukraine, Slovaquie, Belgique et Roumanie ;

Groupe F : Portugal, République-Tchèque, Géorgie et Turquie.

Pour rappel, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleures troisièmes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !