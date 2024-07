Lecture Zen Résumer l'article

Avec sa coque facile à démonter et sa vis dédiée à l’accrochage d’accessoires, le CMF Phone 1 est un smartphone différent des autres, avec pour cible les personnes qui ont un petit budget. À 239 euros hors promotion (son prix de lancement est de 199 euros), il pourrait faire du mal à Xiaomi ou Samsung.

Avec ses smartphones au dos clignotant, le constructeur Nothing, une marque fondée par l’ancienne direction de OnePlus, a pour ambition de « rendre la tech cool ».

En août 2023, Nothing avait annoncé son intention de lancer une nouvelle marque low-cost, appelée CMF, pour proposer des produits d’un nouveau genre aux personnes avec un petit budget. Sa cible directe est l’Inde ou l’Amérique du Sud, mais CMF proposera aussi ses produits en Europe.

Le 8 juillet, après plusieurs semaines de communication, Nothing a officiellement dévoilé le CMF Phone 1, son premier appareil d’entrée de gamme. Il s’agit d’un appareil très coloré et personnalisable à un prix vraiment compétitif.

De la couleur, une coque personnalisable et des accessoires

Sur le papier, le CMF Phone 1 coche toutes les cases pour faire un bon smartphone Android.

Nothing peut se vanter de proposer un appareil avec un écran OLED de 6,67 pouces, du 120 Hz, un appareil photo de 50 Mpix et une grande batterie de 5 000 mAh. C’est impressionnant à 200 euros, mais pas tellement différent d’autres propositions chinoises, comme chez Xiaomi.

Nothing étant Nothing, le constructeur ne veut pas faire comme les autres. Pour se distinguer de ses concurrents, son idée principale est de miser sur un design coloré et personnalisable. La coque du CMF Phone 1 peut être démontée facilement, puis changée en fonction des jours. Le téléphone dispose aussi d’une vis pour accrocher des accessoires de manière originale, en réponse au MagSafe d’Apple. Autre idée originale : l’intégration native de ChatGPT à la surcouche Android de Nothing.

Les accessoires proposés par Nothing. // Source : Frandroid

Que donnera vraiment le CMF Phone 1 ?

Si on ne jugeait un appareil qu’à son originalité, on ne pourrait que se dire que Nothing à a déjà gagné. Évidemment, le CMF Phone 1 devra être un peu plus que coloré pour nous séduire.

Parmi les interrogations principales : que donnera sa puce MediaTek Dimensity 7300 5G ? Il est rare de trouver des téléphones 5G à un tel prix, ce qui présuppose quelques compromis. La présence d’un seul haut-parleur devrait aussi sacrifier le stéréo, qui est quasiment standard aujourd’hui. Enfin, la fiche Amazon du CMF Phone 1 indique qu’il n’est pas compatible NFC. Ce n’est pas un problème en Inde, mais l’absence de paiement sans contact ou d’accès aux transports en commun peut poser un problème en France.

Les principales caractéristiques de CMF Phone 1. // Source : CMF

À 199 euros, le CMF Phone 1 a tout d’un smartphone extrêmement intéressant. Les premiers tests, comme ceux de nos confrères de Frandroid, sont même plutôt positifs. Le problème pour Nothing est de faire connaître son produit qui, face à la notoriété d’un Samsung ou d’un Xiaomi, peinera probablement à rivaliser.

