[Deal du jour] Le Pixel 8 Pro de Google est un smartphone premium performant, et un des meilleurs photophones sur le marché. Il se trouve en ce moment à moins de 800 €, dans un pack avec la Pixel Watch offerte.

C’est quoi, l’offre sur le Pixel 8 Pro ?

Le Google Pixel 8 Pro 128 Go est normalement vendu 1 099 €. Pour les soldes d’été, il est proposé au prix de 799,99 € sur Boulanger. La Google Pixel Watch, d’une valeur de 319 €, est offerte.

C’est quoi ce smartphone de Google ?

Le Pixel 8 Pro est un smartphone élégant avec des angles arrondis et un revêtement mat au dos. Avec des dimensions de 162,6 × 76,5 × 8,8 mm pour un poids de 213 g, il profite d’une très bonne ergonomie et d’une excellente prise en main, malgré un grand gabarit. Sa dalle OLED de 6,7 pouces et d’une définition QHD+ propose une résolution de 1344 × 2992 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. L’écran est très lumineux et procure une bonne visibilité, mais la colorimétrie est un peu froide. Un tour dans les réglages vous permettra de calibrer la dalle selon vos préférences.

Niveau performances, la puce Tensor 3 délivre de bonnes performances pour le multitâche et les jeux vidéo, sans toutefois être le smartphone le plus performant de sa gamme de prix. L’interface Pixel Experience et ses nombreuses fonctionnalités offre une expérience utilisateur très plaisante. Niveau autonomie, le Pixel 8 Pro tiendra une journée et demie d’utilisation dans le cas d’un usage normal, et se recharge en 1 h30 environ.

Le Pixel 8 Pro dans sa version Bleu Azur // Source : Google

Est-ce que le Pixel 8 Pro vaut le coup à ce prix, avec une Pixel Watch offerte ?

Moins de 800 € pour un smartphone récent et performant et une montre connectée, c’est une très bonne affaire. La grande qualité du Pixel 8 Pro réside dans son bloc photo aux excellentes performances. Ses trois capteurs prennent de très beaux clichés détaillés, de jour comme en faible luminosité. L’IA fait un travail de retouches et de corrections qui optimise efficacement chaque photo. Notez la présence d’une gomme magique qui permet d’effacer ou remplacer des éléments facilement, ou de corriger le son d’une vidéo. Le 8 Pro peut d’ailleurs filmer en 4K à 60 i/s.

Quant à la Pixel Watch offerte, ce n’est clairement pas la meilleure montre connectée du fabricant. Son design élégant et ses bonnes finitions n’excusent pas les nombreux ralentissements et le temps de réponse trop long. Sa dalle AMOLED offre une luminosité suffisante pour une utilisation en extérieur, et est confortable à consulter. Les relevés des capteurs manquent parfois de fiabilité, mais sont suffisants pour un suivi correct. La montre fonctionne avec 41 sports différents et vous retrouverez la plupart des fonctionnalités de base d’une montre connectée. Niveau autonomie, la Pixel Watch tient environ une journée.

