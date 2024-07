Lecture Zen Résumer l'article

Pendant les soldes, de nombreuses montres connectées sont bradées. Bien loin d’être de simples gadgets, ces cadrans sous processeur regorgent de fonctionnalités bien pratiques. Nous avons sélectionné les meilleures offres disponibles

Les soldes d’été représentent le moment idéal pour se procurer des gadgets technologiques à prix réduit, et les montres connectées ne font pas exception. D’autant plus qu’aujourd’hui plusieurs références affichent des prix catalogue plus coûteux que certains smartphones.

Avec toujours plus de fonctionnalités suivant vos moindres faits et gestes, il est parfois compliqué de retrouver la montre connectée faite pour vous. Certaines s’adressent plutôt aux utilisateurs quotidiens qui désirent un mini-smartphone au poignet, tandis que d’autres se concentrent exclusivement sur le suivi de la santé et du sport.

Dans tous les cas, il vaut mieux parfois commencer par des références abordables pour se lancer dans le monde des montres connectées. Ainsi, vous pourrez rapidement vous rendre compte si cet outil numérique vous correspond.

Soldes : quelles sont les bonnes affaires sur les montres connectées ?

Retrouvez sans plus attendre notre sélection minutieuse des offres montres connectées, choisies avec soin pour iPhone ou smartphone Android, tant pour leurs promotions que pour leur polyvalence dans différents cas d’usages.

Apple Watch SE 2 reconditionné : un rapport qualité prix encore plus intéressant pendant les soldes

Apple Watch SE 2 // Source : Apple

L’Apple Watch SE 2 est une version allégée des modèles plus coûteux d’Apple, mais elle n’en reste pas moins performante. Celle-ci est équipée du même processeur que l’Apple Watch Series 6, sortie en 2020.

Avec ce type de composant, elle assure un bon nombre de fonctionnalités. Que ce soit des raccourcis liés à des applications d’iPhone ou pour un suivi de la santé et du fitness, cette génération est parfaitement polyvalente.

Elle propose notamment un panel classique d’outils autour du suivi santé, tels que :

un capteur de fréquence cardiaque

un détecteur de chute

suivi du sommeil

Mais également l’accès à diverses applications via l’App Store. À moins de 220 €, elle reste une excellente affaire pour ceux qui veulent une montre connectée fiable et complète. Elle sera bien compatible avec watchOS 12 à sa sortie.

Pixel Watch de Google : la première montre de Google devient intéressante à ce prix

Pixel Watch // Source : Google

La Google Pixel Watch est la première montre connectée développée entièrement par le géant Google et commercialisée en 2022. Malgré l’arrivée en octobre dernier de la Pixel Watch 2, le premier modèle reste encore un bon compromis pour ceux qui voudraient se lancer dans l’expérience des montres connectées à prix compétitif. Proposée à moins de 150 € (soit même pas la moitié de la Pixel Watch 2), la Google Pixel Watch remplit sa part du contrat.

Compatible avec tous les smartphones Android, elle se distingue par son design arrondi plutôt élégant. Elle propose un suivi des activités physiques, des notifications intelligentes et une intégration poussée de Google Assistant. Elle intègre également des fonctions pratiques comme Google Maps et Google Pay.

Néanmoins, toutes ces fonctionnalités peuvent parfois être quelque peu ralenties par sa puce Exynos 9110, qui manque parfois de jus lorsque plusieurs applications fonctionnent en même temps.

Garmin Forerunner 55 : une bonne entrée en la matière pour les sportifs

Garmin Forerunner 55 // Source : Garmin

Cette montre est nettement moins séduisante en apparence que les deux modèles précédents. Cependant, sous son allure plutôt simple, se cachent de nombreuses fonctionnalités idéales pour les sportifs.

Si vous recherchez une montre à porter quotidiennement, passez votre chemin. La Garmin Forerunner 55 est conçue pour ceux qui désirent un suivi précis de leur activité physique. Elle intègre de multiples fonctionnalités permettant de recueillir une grande quantité de données, que ce soit pour la course à pied, la natation ou la marche. Avec ses programmes d’entraînement personnalisés et son GPS, elle peut devenir un véritable coach virtuel pour vous accompagner dans votre pratique. Et tout cela pendant 20 heures d’autonomie.

En promotion à 159 €, la Forerunner 55 offre un bon rapport qualité-prix pour une montre de sport. Toutefois, gardez à l’esprit que même dans son registre, elle est considérée comme le modèle d’entrée de gamme de la marque. Ainsi, si vous êtes un sportif axé sur la compétition, il est préférable de vous orienter vers des modèles comme la 955 ou la 255.

Galaxy Watch6 : en promo avant la sortie de la prochaine génération

Galaxy Watch6 // Source : Samsung

La Galaxy Watch 6 de Samsung est la dernière montre de chez Samsung, mais pas pour longtemps. En effet, la Galaxy Watch 7 devrait lui succéder sous peu, mais on en saura davantage le 10 juillet prochain lors de la conférence de Samsung.

Toutefois, ce que l’on sait, c’est que la 6ème génération devient un choix intéressant pendant les soldes. Avec l’arrivée du nouveau modèle et l’événement annuel des soldes d’été, la montre peut être trouvée à moins de 175€, une belle affaire.

Pour ce prix-là, vous avez l’un des meilleurs écrans du marché des montres connectées. Elle dispose d’une dalle Amoled très lumineuse (jusqu’à 2000 cd/m²), la rendant accessible même en étant très exposé à la lumière du soleil.

Côté suivi de la santé, la Galaxy Watch 6 propose une mesure continue de la fréquence cardiaque, du SpO2, du niveau de stress, des phases de sommeil, et même de la température corporelle nocturne.

En bref, elle devient une affaire pour ceux qui veulent prolonger leur usage de leurs smartphones Android et bien plus encore, à moindre coût.

