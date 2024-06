Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les soldes sont souvent le bon moment pour mettre la main sur un ou plusieurs jeux vidéo qui vont font envie. Voici une sélection de titres, du triple A au petit jeu indé, qui bénéficient de réductions sympas.

Quels jeux acheter sur PS5 ?

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload est vendu 69,99 € sur le PlayStation Store. Il est proposé en version physique sur PS5 au prix de 31,99 € sur Cdiscount.

Grâce au succès de Persona 5, Atlus décide de ressortir un des meilleurs épisodes de la saga dans une version remodelée et mise à jour. Persona 3 Reload est un remake du J-RPG culte sorti en 2006 où vous incarnez un lycéen d’u Gekkoukan situé dans une petite ville japonaise. Entre la poursuite de vos études et les sorties entre amis, vous devrez combattre d’étranges ennemis dans le Tartare, sorte de monde parallèle.

Persona 3 Reload bénéficie d’une très bonne VF // Source : Atlus

Cet épisode, considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la série des Persona, est remise au goût du jour avec des graphismes améliorés et quelques nouveautés bienvenues. Le jeu est magnifique et les graphismes rendent enfin justice à la somptueuse DA. Les combats sont moins redondants, et parcourir le Tartare est plus dynamique. La recette fonctionne encore plus dans ce remake, idéal pour commencer la série.

Kena Bridge of Spirits

Kena Bridge of Spirits est normalement vendu 39,99 € sur le PlayStation store. Il est proposé en version boîte au prix de 22,99 € sur Amazon.

Dans Kena : Bridge of Spirits, vous incarnez Kena, chargée de guider les esprits dans l’autre monde. Armé de votre bâton et accompagné des Rots, des esprits de la forêt qui ne sont pas sans rappeler les Korogus de Zelda, vous devrez libérer votre village de fantômes un peu trop bien installé. La grande force de Kena : Bridge of Spirits sont ses graphismes qui rappellent inévitablement les productions Pixar. Le jeu est beau et l’impression de jouer à un film d’animation est bien présente.

Kena: Bridge of Spirits et ses chouettes environnements // Source : Capture PS5

Heureusement, le titre du studio Ember Lab n’est pas qu’une vitrine technique, mais aussi un très bon jeu d’aventure ou gameplay soigné, et à l’univers charmant qui se parcourt avec plaisir.

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth est vendu 69,99 € sur le PlayStation Store. Pour les soldes d’été, il est proposé au prix de 31,99 € en version physique sur PS5.

Like a Dragon: Infinite Wealth remet sur le devant de la scène Ichiban Kasuga, protagoniste du précédent jeu, Yakuza: Like a Dragon. Pour la première fois de la série, le titre se passe hors du Japon, loin du fameux quartier de Kabukichô. Hawaï est en effet le théâtre de cette nouvelle aventure plus folle et toujours maitrisée, avec un scénario parfaitement écrit, riche en interactions dignes des plus grands films de Yakuza.

Like a Dragon : Infinite Wealth allie comique et tragique // Source : Sega

Les habitués de la saga seront en terrain connu, et retrouveront le gameplay au tour par tour qui avait créé la surprise lors du précédent épisode. L’histoire se parcourt avec le sourire aux lèvres et un plaisir continu.

Quels jeux acheter sur Xbox Series ?

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage est habituellement vendu 49,99 € sur le Microsoft Store. La version boîte pour Xbox Series est au prix de 29,99 € sur Amazon.

Assassin’s Creed Mirage est le treizième épisode de la franchise Assassin’s Creed, débutée en 2007. L’histoire de ce nouvel opus revient aux bases de la série, avec une intrigue qui se déroule dans le Bagdad de 861. Vous incarnez le personnage de Basim Ibn Ishaq, simple voleur aperçu dans le précédent jeu Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Mirage offre de très beaux environnements // Source : Capture : Xbox Series X

Le titre à la bonne idée de resserrer son intrigue et sa carte, pour une expérience plus condensée et mieux écrite. Le retour aux sources est un véritable plaisir, grâce notamment à une direction artistique de qualité, et un gameplay diablement efficace. Dommage que le jeu souffre de quelques problèmes techniques, qui ne gâche pas vraiment l’expérience.

Diablo IV

Diablo IV est vendu 59,99 € sur le store de Xbox. Sa version physique est actuellement vendue au prix de 29,99 € sur La Fnac.

Diablo IV est le quatrième épisode de la saga culte de Blizzard, mais peut se jouer indépendamment. L’éternel conflit entre les cieux et les enfers est au centre du récit, et même si cet opus constitue une bonne porte d’entrée dans l’univers de la saga, il vaut mieux consulter notre récapitulatif de l’histoire.

Diablo IV // Source : Capture PS5

Le jeu est un hack ‘n’ slash au gameplay efficace où vous devrez avancer, cogner sur les ennemis, ramassez le butin et gagner de l’expérience. Le système de progression de votre personnage est grisant et heureusement, les combats sont jouissifs pour ne pas s’ennuyer dans la routine de gameplay. Certains affrontements techniques vous demanderont même de la tactique, notamment les boss.

Halo Infinite

Halo Infinite est vendu 69,99 € sur le Microsoft Store. La version physique est proposée au prix de 13,99 € sur La Fnac.

Halo Infinite le sixième jeu de la série Halo. Vous incarnez toujours Master Chief, héros de la saga depuis maintenant 20 ans. Tout comme le premier volet sorti sur la Xbox première du nom, vous vous réveillez en plein conflit interplanétaire. La recette est sensiblement la même que la plupart des épisodes de la saga. Cet épisode marque même un certain retour aux sources, avec un gameplay et une progression classique, qui peuvent paraître datés au premier abord, mais sont d’une efficacité redoutable.

Halo Infinite offre de bonnes sensations manette en main // Source : Capture Xbox

En dehors de quelques facilités scénaristiques, et de graphismes parfois limites pour un jeu de cette génération de consoles, Halo Infinite est un FPS très plaisant à parcourir et jamais ennuyeux.

Quels jeux acheter sur Switch ?

Sea of Stars

La version physique de Sea of Stars est normalement vendue 39,99 € sur Switch. Pour les soldes, elle est proposée au prix de 29,99 € sur Amazon.

Sea of Stars est un RPG qui s’inspire fortement des grands classiques des J-RPG des années 90, Chrono Trigger en tête. Même si l’histoire est assez simple, les personnages principaux sont rapidement attachants, grâce à des personnalités bien marquées et bienveillantes. La force du jeu réside dans sa direction artistique merveilleuse tout en pixel-art, et sa bande-son hommage aux BO des jeux de l’époque. Le titre est un plaisir à parcourir pour les yeux.

Sea of Stars et son pixel-art à tomber // Source : eShop Nintendo

Même si une routine de combat s’installe après quelques heures, le jeu est assez dynamique pour ne pas tomber dans l’ennui. Le gameplay varie en fonction des personnages joués, et une mécanique de combats intelligente apparait rapidement. Sans révolutionner le monde des RPG à l’ancienne, Sea of Stars est une excellente aventure, idéale sur la Switch.

Super Mario RPG

Super Mario RPG est vendu 59,99 € sur l’eShop de la Switch. Sa version physique est proposée au prix de 39,99 € sur Cdiscount.

Ce nouveau jeu dans l’univers de Mario est un remake du Mario RPG de l’époque, sorti en 1996. Vous incarnez plusieurs personnages de renom de la saga Mario, et devrez protéger le monde contre le gang Forgeroi. De nouveaux personnages viendront vous prêter main-forte, dont Peach ou Bowser, nouvel allié inattendu.

Super Mario RPG est un régal pour les yeux // Source : Nintendo

Le jeu s’articule autour de phases d’explorations et de combats stratégiques au tour par tour. Les affrontements sont dynamiques et l’ensemble du jeu est bien équilibré, avec de nombreux mini-jeux. Conçu pour un large public, Mario RPG peut être une superbe porte d’entrée aux jeux de rôle.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1

Metal Gear Solid Master Collection est vendu 59,99 € sur l’eShop de Nintendo. La version boîte est vendue au prix de 39,99 € sur La Fnac.

Cette compilation réunie les premiers épisodes originaux de la NES, ainsi que Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. Nul besoin de revenir sur cette saga culte qui a fait les meilleures heures de la PlayStation, depuis 1996. Les joueuses et les joueurs les plus curieux jetteront un œil sur les épisodes NES, tandis que les plus nostalgiques retourneront directement à Shadow Moses désactiver quelques caméras et assommer deux ou trois gardes.

Metal Gear Solid 1 est comme dans votre souvenir, pour le meilleur et pour le pire // Source : Konami

Dommage qu’aucun effort n’ait été fait pour améliorer les performances des jeux. Reste une compilation nécessaire si vous voulez posséder la saga culte de Hideo Kojima dans votre bibliothèque.

