Les soldes d’été sont souvent une bonne occasion de renouveler son forfait mobile. Cette année, c’est particulièrement la bonne période pour passer à un forfait 5G, car chaque opérateur en propose un à 10 euros ou moins. Voici ceux que nous vous recommandons.

L’époque où l’on était limité à 50 SMS par semaine est loin derrière nous. Aujourd’hui, les forfaits vous permettent de joindre n’importe qui, n’importe quand, et surtout sans compter chaque message comme une précieuse ressource.

Même si les offres mobiles se multiplient, choisir le bon forfait téléphonique reste une tâche complexe. D’un côté, les opérateurs tentent de vous fidéliser avec leurs offres engageantes à long terme, et de l’autre, une multitude de forfaits à bas prix sont proposés par la concurrence.

Bien que le prix soit un facteur important, il ne devrait pas être le seul critère de sélection d’un forfait. En effet, même avec un bon opérateur, vous pourriez rencontrer des problèmes pour utiliser pleinement vos données mobiles en 4G ou 5G selon votre localisation. C’est d’autant plus frustrant lorsque vous disposez d’un appareil récent compatible avec la dernière génération de réseau.

C’est pourquoi il est judicieux de vérifier la couverture réseau de chaque opérateur dans votre région pour déterminer celui qui vous proposera la meilleure couverture. Vous pouvez notamment comparer chaque réseau sur le site regroupant les dernières données de l’ARCEP, et ainsi sélectionner le meilleur opérateur selon votre localisation.

Notre comparatif des meilleurs forfaits pas chers pendant les soldes :

RED 120 Go : l’option équilibrée

Forfait 200 Go 5G RED // Source : RED

RED by SFR propose en ce moment des offres particulièrement intéressantes avec un forfait 5G de 120 Go d’internet pour seulement 8,99 € par mois, sans engagement. :

Appels : illimités en France et depuis l’Europe et les DOM

SMS/MMS : illimités en France et depuis l’Europe et les DOM

Internet mobile : 120 Go en 5G

Itinérance : 24 Go depuis l’Union européenne et les DOM

Engagement : sans engagement

Prix : 8,99 € par mois

Avec ce volume de données, vous pouvez naviguer sur Internet sans craindre d’épuiser votre forfait et profiter de nombreux films et séries en déplacement.

Le forfait propose même un rab de 24 Go utilisable depuis l’étranger, en Union européenne et en France d’outre-mer. C’est une option idéale pour ceux qui ont l’habitude de voyager souvent hors de la France métropolitaine.

Cette offre inclut évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM, le tout sans engagement.

Si le forfait seul ne vous suffit pas, alors vous pouvez partir sur un téléphone en bonus. Pour cette opération, RED propose des portables à prix cassés qu’il s’agisse du dernier iPhone 15 à 789 € ou d’autres références comme le Xiaomi Redmi Note 13.

B&You 100 Go : un bon forfait pour les voyageurs

Forfait B&You 100 Go // Source : Bouygues

Bouygues Telecom, à travers sa marque B&You, propose une offre très intéressante pendant les soldes. Le forfait B&You 100 Go est disponible à seulement 8,99 € par mois, sans engagement. :

Appels : illimités en France métropolitaine

SMS/MMS : illimités en France métropolitaine

Internet mobile : 100 Go en 5G

Itinérance : 25 Go depuis l’Europe et les DOM

Engagement : sans engagement

Prix : 8,99 € par mois

Avec 100 Go d’internet mobile en 5G, ce forfait est celui-ci qui dispose le moins de données internet, mais cela est largement suffisant pour un usage intensif. Vous pouvez profiter de la navigation, du streaming et de l’utilisation d’applications sans vous soucier de dépasser votre limite de données.

En plus de cela, le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 25 Go de data en itinérance depuis l’Europe et les DOM. Ce qui en fait une option idéale pour les voyageurs, leur permettant de rester connectés sans surcoûts. L’offre est sans engagement, ce qui vous donne la liberté de changer d’opérateur à tout moment sans frais supplémentaires.

YouPrice summer 160 Go : pour les adeptes du réseau Orange

Forfait Summer 160 Go // Source : Youprice

YouPrice propose un forfait particulier puisqu’il permet de choisir au choix un réseau, soit Orange soit SFR. Pour seulement 10,99 € par mois, vous pouvez bénéficier de 160 Go d’internet en 5G. C’est donc la première fois que l’on peut bénéficier d’un forfait sur le réseau 5G de Orange à moins de 11 euros par mois.

Appels : illimités en France métropolitaine

SMS/MMS : illimités en France métropolitaine

Internet mobile : 160 Go en 5G

Itinérance : 14 Go depuis l’Europe et les DOM

Engagement : sans engagement

Prix : 10,99 € par mois

Là encore, il dispose d’un volume de données largement suffisant pour ceux qui aiment regarder des vidéos, jouer en ligne, ou utiliser des applications gourmandes en data sans avoir à se soucier de dépasser leur limite mensuelle. Il est important de souligner qu’Orange Mobile est l’opérateur qui propose le meilleur débit moyen.

En plus des 160 Go en France, le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités. Côté données à l’étranger, il offre un peu moins de flexibilité que ces concurrents avec seulement 14 Go de data disponibles depuis l’Europe et les DOM. Mais cela reste suffisant pour un usage modéré.

Comme les autres, cette offre est sans engagement, permettant de changer facilement d’opérateur selon vos besoins. Néanmoins, il faudra compter 10 € de frais d’activation pour tous les forfaits.

Free 300 Go 5G : le forfait débridé pour les abonnés Freebox Ultra

Le forfait Free 300 Go 5G à 9,99 € est spécialement conçue pour les abonnés Freebox Pop ou Ultra :

Appels : illimités en France métropolitaine et vers les fixes de 100 destinations

SMS/MMS : illimités en France et depuis l’Europe et les DOM

Internet mobile : 300 Go en 5G

Itinérance : 35 Go depuis 100 destinations

Engagement : sans engagement, mais nécessite un abonnement Freebox Ultra ou Pop

Prix : 9,99 € par mois pour les abonnées Freebox Ultra et 15,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop

Ce forfait offre le volume de données le plus généreux, mais nécessite un abonnement à la Freebox (Ultra ou Pop) pour qu’il soit à un prix intéressant. Il est ainsi idéal pour ceux qui sont déjà clients chez l’opérateur.

Pour les globe-trotteurs et globe-trotteuses, il propose de loin la meilleure option avec une enveloppe de 35 Go d’itinérance à l’étranger utilisable dans une centaine de destinations. Côté téléphonie, il propose aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes de 100 pays. Enfin, les SMS et MMS sont illimités vers DOM.

Un détail à ne pas négliger est que Free dispose aujourd’hui de la plus grande couverture 5G en France. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement la meilleure qualité de réseau.

Si aucune de ces offres ne vous a convaincu, vous pouvez également consulter notre comparateur dédié aux forfaits mobiles.

