Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes d’été ne sont pas seulement l’occasion de renouveler sa garde-robe, elles sont également l’opportunité de faire de bonnes affaires sur des appareils ménagers. Si vous cherchez à vous faciliter la vie avec un aspirateur robot performant, c’est le moment idéal. Actuellement, les commercants comme Cdiscount ou la Fnac bradent les prix des Roborock, Rowenta et autres.

Les robots aspirateurs actuels représentent une solution de ménage clairement efficace et viable dans le temps. Les technologies embarquées ont abouti et aujourd’hui ce type d’appareil est proposé à des prix bien plus abordables que par le passé – et d’autant plus pendant les soldes.

Pour quelques centaines d’euros, ils peuvent assurer une grande partie du ménage dans votre intérieur et vous laisser seulement repasser pour la saleté tenace. Si vous voulez gagner du temps, c’est précisément le moment de passer à l’achat.

En ces soldes d’été, plusieurs références sont déjà bien soldées – de quoi vous simplifier la vie à moindre coût. Nous avons sélectionné minutieusement quelques modèles à des prix intéressants en se basant à la fois sur la véracité des offres et sur la qualité des produits.

Soldes d’été 2024 : les meilleurs aspirateurs robots en solde

Roulement de tambour… Voici les modèles sympathiques que nous avons dégotés à des tarifs bien avantageux :

Roborock S7 Max Ultra

Rowenta X-PLORER série 75

Ecovacs Deebot T20

Dreame D10s

Roborock S7 Max Ultra : un robot puissant qui fait quasiment tout (à part le café)

Robot aspirateur Roborock S7 Max Ultra en solde // Source : Numerama

Sorti récemment, le Roborock S7 Max Ultra est l’un des robots aspirateurs les plus complets du marché. Vendu initialement à 799 €, il est actuellement proposé à 684 € en blanc comme en noir, avec le code 15DES129.

Le Roborock S7 Max Ultra est équipé aspire tout sur son passage. De ce point de point de vue là, il fait partie des plus puissants du marché. De plus, il dispose d’une fonction de lavage très efficace grâce à sa serpillière vibrante. Cet aspect est loin d’être négligeable, surtout sur un marché saturé d’appareils qui laissent souvent des traces au lieu de nettoyer correctement.

Pour cartographier son environnement, il est équipé d’un système de navigation LiDAR, le top pour éviter les obstacles et reconnaitre un tapis. Ce modèle est fourni avec une station de vidage automatique qui permet de laver en autonomie la serpillère, réduisant considérablement l’entretien nécessaire.

Avec son autonomie de 180 minutes et sa capacité à gérer différents types de sols (parquet, carrelage, etc.), c’est un allié de taille pour garder votre intérieur propre tout en restant assis confortablement dans votre canapé.

Rowenta X-PLORER série 75 : un bon rapport qualité prix

Robot aspirateur Rowenta X-PLORER Série 75 // Source : Numerama

Rowenta n’est plus a présenté lorsqu’on parle d’appareils ménagers. Connu pour ses aspirateurs balais, la marque propose également des robots performants, et la série 75 en fait partie. Habituellement vendu à 449,99 €, le Rowenta X-PLORER série 75 s’est vu offrir une belle réduction à 279,99 € avec le code SOL20.

Si ce modèle n’est évidemment pas aussi puissant et complet que le Roborock S7 Max Ultra, il n’en demeure pas moins une bonne option pour votre intérieur. Là où le modèle se démarque, c’est notamment grâce à son télémètre laser qui lui permet de naviguer dans chaque recoin de votre domicile. Ainsi, il présente une excellente capacité d’aspiration puisqu’il ne laisse quasiment rien sur son passage. Son design compact lui permet même de se glisser facilement sous les meubles, et il est particulièrement silencieux.

Bien qu’il ait été remplacé par la série 75s+ (incluant une station de vidage auto), il y a peu, ce modèle reste idéal pour aspirer quotidiennement. Cependant, ne misez pas trop sur sa serpillière intégrée qui revient plutôt à passer un coup d’éponge.

Ecovacs Deebot T20 : le plus autonome de tous

Robot aspirateur Ecovacs Deebot T20 // Source : Numerama

Ecovacs est une marque reconnue dans ce secteur. Le Deebot T20, en particulier, se distingue par son autonomie et ses fonctionnalités avancées. En ce moment, il est en promotion à un prix qui se rapproche du milieu de gamme, soit 629 € au lieu de 725 €, avec le code SOL20.

Le Deebot T20 est conçu pour être extrêmement autonome et vous laissez un maximum tranquille pour l’entretien. Il est notamment équipé d’un système de vidage automatique et peut se nettoyer lui-même après chaque utilisation. Par ailleurs, ses serpillières rotatives sont particulièrement performantes, grâce à leur capacité à retourner automatiquement se mouiller lorsque c’est nécessaire.

Son système de navigation avancé lui permet de détecter les plus petits obstacles, tels que des câbles au sol. Avec deux heures d’autonomie, il est idéal pour les grandes surfaces.

Dreame D10s : une entrée de gamme encore moins chère

Robot aspirateur Dreame D10s // Source : Numerama

Pour ceux qui veulent une option plus abordable et cherchent encore à être convaincus de l’utilité de ce type d’appareil, le Dreame D10s est un excellent point d’entrée. Habituellement vendu autour de 299 €, il est actuellement disponible à un prix défiant toute concurrence de 184,99 €, avec le code 15DES129.

Pour son prix, le Dreame D10s offre de très bonnes performances et un système de filtration très efficace. À ce prix, il dispose d’une serpillière avec un petit réservoir d’eau qui passera un coup de frais après l’aspiration.

Côté prise en main, il fonctionne avec l’application Xiaomi Home (qui est bien compatible avec les aspirateurs Dreame), très intuitive pour paramétrer et automatiser le nettoyage de chaque partie de la maison. Bien qu’il ne soit pas aussi sophistiqué que les modèles haut de gamme, il n’en demeure pas moins très complet pour ceux qui veulent découvrir les joies d’un robot aspirateur sans se ruiner.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !