Lecture Zen Résumer l'article

Pour améliorer son installation PC Gaming rien ne vaut le moment des soldes. D’autant plus lorsque l’achat nécessaire est un écran PC, sûrement le périphérique les plus couteux d’une config pc. Actuellement, les écrans sont particulièrement bien soldé. On vous a donc sélectionné quelques offres bien sympas pour profiter au mieux des qualités graphiques de votre PC.

Les écrans PC d’aujourd’hui sont bien plus que de simples moniteurs de bureau. Dotés de technologies avancées, certains peuvent même coûter le prix d’un bon ordinateur. Les marques se font la course pour obtenir la meilleure expérience visuelle, aussi immersive qu’une TV, tout en assurant une fluidité parfaite, que ce soit pour le gaming, la création graphique ou le multitâche.

Cependant, ces écrans de qualité peuvent représenter un investissement important. Plus votre PC possède des composants haut de gamme, plus il est pertinent d’opter pour un écran haut de gamme pour apprécier au mieux les performances de votre PC. Les Soldes sont donc une opportunité rêvée pour s’équiper à moindre coût.

Que vous soyez à la recherche d’un écran de gaming ultra-performant pour les jeux compétitifs ou d’un moniteur un peu plus hybride pour travailler, jouer et regarder des films, voici notre sélection des meilleurs écrans PC en promotion pour les Soldes. Comme toujours, vous pouvez être assuré que nos recommandations sont fondées sur ce que nous choisirions personnellement, pour nous-mêmes ou nos proches.

Pour aller plus loin Soldes été 2024 : voici les meilleures offres Tech disponibles ce vendredi

Soldes d’été 2024 : les meilleurs écrans PC en promotion

De Samsung à Asus, en passant par AOC, voici les meilleures offres que nous avons dégotés dans aux quatre recoins d’internet :

Samsung Odyssey OLED G9 : un mastodonte du gaming

Samsung Odyssey G9 en solde // Source : Numerama

Pour les soldes, le G9 perd plus de 200 €. La gamme des Samsung Odyssey est une référence absolue pour les gamers. Ce modèle est sûrement le plus bizarre de tous, notamment en raison de sa résolution Dual QHD (5120×1440) très peu répandue. L’écran combine deux écrans en un, en somme.

Le mastodonte de 49 pouces au format ultra-large se veut très immersif grâce à son écran incurvé (1000R) qui prend quasiment tout votre champ de vision. On y retrouve une dalle OLED aux couleurs vibrantes renforce encore plus cet aspect. Cela en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent un écran qui les plonge dans leurs jeux vidéo.

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, le G9 ne sacrifie pas pour autant les performances et la fluidité. Sa connectique HDMI 2.1 et DisplayPort propose le FreeSync Premium Pro, idéal si vous disposez d’une carte graphique de chez AMD, plutôt récente pour en profiter pleinement. Ça tombe bien, la RX 7800 XT est soldée en ce moment. À noter qu’il est également compatible avec la G-sync, pour les cartes Nvidia.

C’est typiquement le type d’écran qu’il vous faut si vous êtes un adepte de la simulation auto ou d’autres jeux qui demandent une bulle. Il peut être aussi utile pour remplacer un setup deux écrans par un seul ; néanmoins, sachez que le fait de diviser l’écran diminue sa fréquence de rafraîchissement à 60 Hz.

AOC Q27G2E/BK : la WQHD accessible

AOC Q27G2E/BK en solde // Source : Numerama

Pour ceux qui recherchent une résolution élevée sans pour autant se ruiner, cette référence de chez AOC est une option parfaite. Encore plus en solde, à 169,99 € au lieu de 194,98 €.

Cet écran de 27 pouces offre une résolution WQHD (2560×1440) qui rend chaque image encore plus nette que sur un écran Full HD. Son taux de rafraîchissement de 155 Hz est parfait pour les FPS et les jeux qui nécessitent de la réactivité. Le tout en garantissant 1 ms de latence, le standard pour les joueurs aguerris qui ne veulent pas ressentir un temps mort entre l’action et ce qui s’affiche à l’écran.

Niveau design, le moniteur est élégant avec des bordures fines. Son ergonomie permet quelques ajustements en hauteur, inclinaison et pivot. Il présente un excellent rapport qualité-prix pour jouer à des jeux en bonne qualité. Cependant, gardez à l’esprit que pour profiter au mieux de sa résolution avec beaucoup d’images par seconde, il faudra une bonne machine. Optez pour une VRAM de 4 à 6 Go minimum.

ASUS TUF Gaming VG249QM1A : le plus performant

ASUS TUF Gaming VG249QM1A en solde // Source : Numerama

Les fans d’e-sport devraient apprécier cette référence Asus qui passe de 279,99 € à 219,99 €. Et pour cause, elle propose tout ce dont les try-harders ont besoin pour exceller dans un jeu.

L’écran de 23,8 pouces se distingue par ses performances. Avec une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), il pousse jusqu’à un taux de rafraîchissement de 270 Hz, de quoi obtenir une fluidité parfaite pour les jeux compétitifs. Il dispose d’un temps de réponse de 1 ms, parfait pour les gamers qui ont besoin de réactivité.

Cerise sur le gâteau, la technologie ELMB Sync d’Asus élimine les flous de mouvement, offrant une clarté visuelle parfaite dans les jeux les plus dynamiques. C’est notamment idéal dans les jeux FPS, où les traînées induites par le flou cinétique peuvent affecter votre précision.

MSI G321CU : la 4K à moins de 400 €

MSI G321CU en solde // Source : Numerama

Pour finir en beauté, parlons de la 4K. Bien qu’aujourd’hui, cette résolution n’est pas la norme dans le gaming, il n’en reste pas moins que ce type d’écran est ce qui se fait de mieux. Pour ceux qui recherchent la 4K à un prix abordable, le MSI G321CU est une excellente option en cette période de solde. Avec 15% de remise, il passe sous la barre des 400 €.

Cet écran incurvé de 31,5″ pouces offre une résolution Ultra HD (3840 x 2160 pixels) pour une netteté remarquable. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms, il est parfaitement fluide. Enfin, il faut encore avoir la machine qui puisse faire tourner ce type de résolution avec autant d’images par seconde. Puisque oui, il vous faudra au minimum 8 Go de VRAM sur votre carte graphique pour commencer à vraiment profiter de l’écran. Mais pour un confort optimal, Il vaut mieux se diriger vers 16 Go, c’est-à-dire les meilleures cartes graphiques du marché. En d’autres termes, pour les configurations PC en dessous de 2000 €, l’écran 4K à 144 Hz est un peu inutile.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !