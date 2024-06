Lecture Zen Résumer l'article

L’été est là, et avec lui, les fameuses soldes ! Pourquoi ne pas en profiter pour changer votre téléphone ? Dans ce guide, on a réuni plusieurs modèles intéressants à prix réduits. Que vous soyez un adepte de Samsung, Xiaomi, Google, Motorola ou d’autres fabricants, vous devriez y trouver votre compte sans vous ruiner.

Les soldes sont devenus un événement incontournable sur la tech, notamment sur la téléphonie où de nombreux modèles profitent de déstockage à cette occasion. Si votre modèle actuel commence à vieillir, anticiper l’achat d’un nouveau smartphone pendant cette période pourrait être judicieux. D’autant plus que le marché se renouvelle sans cesse, ce qui laisse rapidement la place à de bonnes affaires sur des références récentes.

Nous avons préparé une sélection adaptée à tous les budgets, convenant à différents types d’utilisateurs. Et comme d’hab, vous pouvez nous faire confiance : on ne conseille que des produits qu’on s’achèterait nous-mêmes ou à notre famille.

Soldes d’été 2024 : les meilleurs smartphones en promotion

Sans plus attendre et si vous avez la flemme de scroller, voici notre sélection des smartphones à prix avantageux durant les soldes :

Samsung Galaxy A15 4G

Xiaomi 14 256 Go

Google Pixel 8a

Motorola Razr 40 Ultra

Samsung Galaxy A15 4G : un prix encore plus imbattable pendant les soldes

Samsung Galaxy A15 en solde // Source : Numerama

Si vous cherchez un smartphone abordable sans sacrifier les fonctionnalités essentielles pour faire tourner les dernières apps, le Samsung Galaxy A15 est fait pour vous. Habituellement proposé à un prix réduit de 219 €, il est maintenant soldé à 119,99 €, ce qui en fait une affaire en or.

Avec son écran OLED de 6,5 pouces cadencé à 90 Hz, le Galaxy A15 offre le confort visuel habituellement réservé à des smartphones de gammes supérieures. Il dispose également de belles finitions qui rappellent ses aînés de la gamme S.

Ses performances sont assurées par un SoC MediaTek Helio G35, accompagnée de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage extensible. En somme, des specs largement suffisantes pour un usage léger. Côté photo, son module triple caméra dispose d’un capteur principal de 50 Mpx, qui permet de capturer des clichés d’une qualité convenable.

Xiaomi 14 256 Go : à peine sorti et déjà en solde

Xiaomi 14 en solde // Source : Numerama

Le Xiaomi 14, dernier-né haut de gamme de la marque, est d’ores et déjà bradé, alors pourquoi ne pas en profiter. Initialement vendu à 1 099 €, il est maintenant proposé à un prix réduit de 749 € pendant les soldes. Encore plus intéressant, la Fnac offre un bonus de reprise de votre ancien smartphone pouvant aller jusqu’à 150 €, rendant ce modèle encore plus attractif.

Il est équipé d’un écran Oled de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité améliorée dans un interface. Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, assure de solides performances. La batterie de 4 800 mAh, compatible avec la charge rapide de 120W propriétaire de la marque, vous permet de recharger rapidement votre appareil.

Côté photo, il excelle. Ce modèle est accompagné d’un capteur conçu avec Leica, offrant 108 Mpx. Autant, vous dire que si vous cherchez un téléphone pour de la photo pendant les soldes, c’est le modèle qu’il vous faut.

Google Pixel 8a : un téléphone boosté à l’IA avec un bon rapport qualité prix

Google Pixel 8a en solde // Source : Numerama

Habituellement réservée aux portables haut de gamme, l’intelligence artificielle s’est invitée sur ce Google Pixel 8a. C’est bien beau, mais ça sert à quoi l’IA sur un téléphone ? Eh bien ici, ce modèle permet tout un tas de fonctionnalités génératives servant à améliorer l’expérience utilisateur. Cela se traduit notamment par des retouches photos intelligentes qui peuvent, par exemple, vous faire ouvrir les yeux ou rendre moins floue un cliché initialement raté. Des fonctions bien pratiques qui viennent sublimer son capteur principal de 64 Mpx. Au-delà de ces fonctions pour la photographie, cela permet également de traduire en temps réel des éléments via votre capteur, bien pratique à l’étranger.

Actuellement en promotion à 499 € au lieu de 549 €, le pixel 8a 128 Go représente un très bon rapport qualité-prix, et l’IA ne fait pas tout. Et pour cause, le 8a embarque de solides caractéristiques, dont un écran OLED de 6,1 pouces offrant des couleurs vives et un beau contraste, parfait pour consommer du contenu vidéo.

Côté performances, le Pixel 8a est propulsé par la puce Google Tensor, conçue pour ajuster intelligemment sa gestion de la batterie de 4 500 mAh. Enfin, sur le papier, puisqu’avec environ 14 h 40 d’autonomie, la référence n’offre pas la meilleure autonomie du marché à ce prix.

Si la version 128 Go semble un peu trop légère pour vous, sachez qu’il est également soldé en version 256 Go.

À noter que vous pouvez également disposer de 20 € sur votre coque de protection pour Google Pixel 8a entre le 4 juin au 14 juillet 2024.

Motorola Razr 40 Ultra : le haut de gamme de chez Motorola à un prix réduit

Motorola Razr 40 Ultra en solde // Source : Numerama

Pour les nostalgiques des portables à clapet, le Motorola Razr 40 Ultra existe. Et ça tombe bien, alors que son successeur vient de sortir, il est actuellement soldé à 799 € au lieu de 1 199 €.

Le Razr 40 Ultra de Motorola se distingue par son écran pliable OLED de 6,7 pouces rappelant ce qui a fait le panache de la marque. Le côté pliable n’enlève rien à la qualité d’image. Cadencé à 144 Hz, son écran offre une expérience ultra-fluide, le tout propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 12 Go de RAM.

Avec ses 256 Go de stockage, vous pourrez stocker un bon nombre d’applications et de photos. D’ailleurs, le module photo principal est de 50 Mpx et il est même accompagné d’un capteur ultra-grand-angle, pour des photos nettes et détaillées. Sa batterie de 3 500 mAh est compatible avec la charge rapide, mais garantit une autonomie assez juste à ce prix.

Si vous cherchez une option plus abordable, le Motorola Razr 40 est également en promotion.

