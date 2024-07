Lecture Zen Résumer l'article

Apple a établi ses propres standards au fils des années et la plupart de ces appareils sont des best-sellers, mais la marque n’échappe toujours pas à la règle des soldes. Pendant cette période de promotions, on retrouve tout un tas de références Apple, même les plus récentes, à des prix vraiment intéressants. On vous a donc sélectionné les meilleures offres du moment si vous êtes un amtareur de la marque.

On le sait, parmi vous certains ne jurent que par Apple pour des produits high-tech comme les smartphones (🙋) ou les ordinateurs. Cependant, la marque n’est pas ce qu’il y a de plus accessible sur ce marché. Ces produits au design soigné et aux fonctions ultra optimisées couvrent une gamme de prix qui se rapproche plutôt du haut de gamme. Même les produits anciens peinent à perdre de la valeur avec le temps. Et pour cause, Apple se distingue par la longévité de ses produits, ce qui explique en partie pourquoi leurs appareils conservent si bien leur valeur.

Mais pendant les soldes, il est possible de faire de bonnes affaires. Depuis le début de cette période, des dizaines d’offres Apple ont envahi les grandes enseignes. On a donc décidé de vous sélectionner les meilleurs qui sontencore disponibles, mais peut-être pas pour longtemps.

Les meilleures offres sur les produits Apple

Sans plus attendre, voici toutes les promotions avantageuses sur les produits estampillés par la pomme. Elles ont été triées sur le volet et vous pouvez naviguer dans les offres en fonction du type d’appareils que vous recherchez.

➡️ MacBooks

➡️ iPhones

➡️ iPads et Accessoires Apple

Les MacBooks aux meilleurs prix

Les ordinateurs Apple, que ce soit les iMac ou les MacBook, se sont forgé une réputation non seulement pour leur design mais aussi pour leur performance. Aujourd’hui, les Mac sont même dotés de leur propre processeur, les puces « M ». En 40 ans histoire, ils ont bien évolué technologiquement depuis le premier Macintosh, lancé en 1984.

Et le prix a, lui aussi, évolué en conséquence. En fonction des composants, vous pouvez même atteindre plus de 2 000 euros pour les versions Pro. Alors les soldes d’été sont le moment idéal pour mettre la main sur ces ordinateurs Apple. Ça tombe bien, on a trouvé quelques offres sympathiques :

MacBook Air M1 à moins de 800 €

MacBook Air M1 13,3″ // Source : Apple

Pendant les soldes, MacBook Air M1 chute à 799 €. Il n’est certes pas le tout dernier d’Apple, mais ce MacBook de 2020 fait toujours autant l’affaire. Il était, par ailleurs, le premier à s’équiper du SoC M1, idéal pour étudier ou travailler dans de bonnes conditions. Pour les tâches plus lourdes, il faudra se diriger davantage vers un modèle plus récent.

MacBook Air M3 à 1 299 € au lieu de 1 529 €

MacBook Air 13 Pouces avec Puce M3 // Source : Apple

Ce MacBook Air M3, tout juste sorti, est à 1 299 €. A c eprix vous avez ce qu’il se fait de mieux chez Apple pour la gamme MacBook Air. Son processeur M3 ultra-performant est parfait pour ceux qui recherchent une puissance de traitement supérieure tout en gardant la légèreté et la portabilité caractéristiques du MacBook Air. Il est idéal pour les professionnels qui ont besoin de travailler en déplacement ou les créatifs qui veulent suffisamment de puissance pour faire tourner des logiciels gourmands.

Les meilleures offres sur les iPhones

L’iPhone a largement participé à la conception des smartphones d’aujourd’hui. Depuis son lancement révolutionnaire en 2007 par Steve Jobs, il a redéfini la manière de voir les téléphones portables. Chaque nouvelle génération d’iPhone apporte son lot d’innovations, que ce soit avec l’introduction de Face ID, l’amélioration des caméra encore l’optimisation de l’autonomie. Bien entendu, tout cela a un coût, et les modèles les plus récents dépassent les 1 000 € pour certaines versions. Heureusement, les soldes d’été sont sont là et ils permettent aussi de s’équiper d’un iPhone en faisant quelques économies.

L’iPhone 15 passe sous la barre des 800 €

iPhone 15 // Source : Apple

Vendu à prix catalogue de 970 €, l’iPhone 15 voit son prix chuté 799 € pendant les soldes d’été. Dernier né de la gamme Apple, cette version de base avec 128 Go offre des performances de pointe avec son processeur A16 Bionic et son écran Super Retina XDR de 6.1 pouces.

À ce prix, il est parfait pour ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme et qui n’ont pas nécessairement le besoin d’attendre le dernier modèle prévu pour septembre prochain.

L’iPhone 14 est aussi en réduction à 699 €

iPhone 14 // Source : Apple

Si l’iPhone 15 vous semble encore un peu trop coûteux, l’iPhone 14 reste une bonne option pendant les soldes. Doté du processeur A15 Bionic, il offre des performances solides qui le rapprochent de son successeur. Le gros point de différence se situe au niveau de la photographie.

L’iPhone 14 embarque seulement deux capteurs, contre trois pour le 15, un système légèrement moins avancé que celui de l’iPhone 15. Mais rassurez-vous, il permet tout de même de capturer de beaux clichés et vidéos.

Les iPads et accessoires en soldes

Ne sous-estimez jamais l’importance d’avoir de bons accessoires Apple en votre possession. Cela peut-être parfois pour profiter pleinement de certaines fonctionnalités de vos produits. Des iPads aux AirTags, on a tout regrouper ici :

Apple iPad Air 10,9″ M1 à moins de 530 €

iPad Air 10,9″ M1 // Source : Apple

L’iPad Air d’avant-dernière génération se voit offrir une belle promotion sur Rakuten, chez le revendeur Conforama. Ce n’est certes pas la dernière génération dotée de la puce M2, mais ce modèle avec la puce M1 offre tout la puissance nécessaire pour un usage quotidien. Il dispose d’un très bel écran anti reflet Liquid Retina de 10,9 pouces permet de jouer à des jeux gourmands ou encore de regarder des films et séries sans broncher.

Le pack de 4 AirTag Apple passe à 94 € au lieu de 129,99 €

Pack de 4 AirTags // Source : Apple

Durant les soldes, on retrouve également des accessoires Apple en réduction comme ces 4 Airtags Apple à 94 €, au lieu de 129,99 € chez Darty. Avec ce lot de quatre, vous avez tous le loisir de les accrocher à différents objets qui ont tendance à s’égarer. Ces petits dispositifs, à l’allure de jeton Apple, utilisent le réseau « Localiser » (Find My) pour trouver vos objets perdus. Que ce soit pour vos clés, votre sac à dos ou votre vélo, les AirTags peuvent être accrochés partout. Et avec ce pack de quatre AirTags vous ne serez pas en reste.

L’Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular à 130 € de moins

Watch Ultra 2 // Source : Apple

L’Apple Watch Ultra 2, la montre par excellence pour les sportifs et aventuriers, est soldé à 130 € sur Cdiscount. Seconde itération de l’Apple Watch Ultra, cette version est tout aussi robuste avec son boîtier en titane de 49 mm. Elle résiste à l’eau jusqu’à 100 m, de quoi affronter les conditions les plus extrêmes. Son écran Retina ultra lumineux de 3 000 cd/m² la rend visible en plein soleil, idéal pendant une randonnée par exemple. D’ailleurs, elle est équipée d’un GPS qui permet de vous aiguiller mais aussi de relever les tracés précis lors de courses à pied ou de marches.

La montre tourne via la puce SiP S9, assez puissante pour assurer plusieurs tâches comme répondre à un message ou encore décrocher un appel, tout en analysant vos mesures de santé avec un cardiofréquencemètre, et de nombreux autres capteurs. L’autonomie peut atteindre 36 heures en usage normal et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie.

