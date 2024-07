Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les trottinettes de Ninebot Segway sont proposées à des prix très différents, de l’entrée gamme suffisant pour les courts trajets, au haut de gamme plus performant. La G30 II Max est un modèle premium, qui profite de 300 € de réduction pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette Ninebot Segway ?

La trottinette électrique Ninebot Segway G30 II Max est normalement vendue 799 €. Pendant les soldes d’été, elle est proposée au prix de 499 €.

C’est quoi, cette trottinette haut de gamme ?

La Max G30E II est une trottinette bien conçue et élégante, mais un brin massive avec un poids de 19,1 kg. Même si elle n’est pas spécialement pratique pour les déplacements intermodaux, son système de pliage rapide facilite grandement son transport lorsque vous ne roulez pas avec. La trottinette de Ninebot Segway est robuste grâce à sa conception en alliage d’aluminium, et tient bien la route. Elle est de plus certifiée IPX5 pour rouler sous la pluie (avec précaution) et résister aux éclaboussures.

Son large plateau de 30 cm offre une surface suffisante pour se sentir en sécurité, y compris pour les grands gabarits. Les pneus de 10 pouces amortissent bien les chocs et les vibrations pour une conduite agréable. Guidon en main, l’ergonomie est très bonne et le double système de freinage procure un bon sentiment de sécurité. L’écran LED du tableau de bord est simpliste, mais parfaitement lisible, et affiche la vitesse, le mode de conduite et l’autonomie restante.

L’écran de la Ninebot G30 II Max // Source : Ninebot Segway

La trottinette de Ninebot est-elle une bonne affaire pour les soldes ?

Avec 300 € de réduction, c’est une excellente affaire pour les soldes ! la Max G30E II embarque un moteur d’une puissance nominale de 350 W qui lui permet d’atteindre rapidement la vitesse maximale de 25 km/h. Trois modes sont disponibles dont un mode Sport, utile pour gravir les côtes efficacement. Le mode Éco servira à surtout économiser la batterie.

Niveau autonomie d’ailleurs, la trottinette vous emmènera pendant 65 km en mode Éco, et entre 40 et 50 km en mode Sport, en fonction des conditions de route.

