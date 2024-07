Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’Alienware 34 de Dell est un moniteur OLED PC pour le gaming. Commercialisé à plus de 1 000 € à sa sortie, il est en ce moment bien plus abordable grâce à une réduction de 30 %.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming de Dell ?

L’écran gaming OLED AW3423DWF Alienware 34 de Dell est normalement vendu 1 079 €. Il est en ce moment proposé au prix de 749,96 € sur le site de Dell.

C’est quoi, cet écran incurvé de Dell ?

Ce moniteur d’Alienware embarque un écran incurvé de 34 pouces, soit une diagonale de 86 cm. L’écran aux bordures fines est élégant, mais reste imposant. Son pied massif prend aussi beaucoup de place, et il convient donc d’avoir le bureau et l’espace nécessaire.

La dalle Quantum Dot OLED, d’une courbure de 1800R et d’un format de 21:9, propose une définition UWQHD de 3 440 x 1 440 pixels. La luminosité est excellente et le contraste quasi infini, même s’il est préférable de jouer dans une pièce peu éclairée pour en profiter pleinement. Un mode « HDR Peak 1000 » élève toutefois la luminosité si vous jouez dans une pièce lumineuse. Pour le reste, le niveau de détail est élevé et les couleurs éclatantes.

L’Alienware 34 est un grand moniteur // Source : Dell

Est-ce que ce moniteur de Dell vaut le coup à ce prix ?

C’est une très bonne affaire pour un grand écran gaming de qualité. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz et le temps de réponse de 0,1 ms garantissent une grande fluidité, idéal pour jouer dans les meilleures conditions. La fonction AMD FreeSync Pro (et G-Sync Compatible) permet d’éviter les saccades ou les effets de déchirements de l’image.

Niveau connectiques, l’Alienware 34 embarque un port HDMI 2.0, deux ports DisplayPort 1.4, quatre ports USB, un port de sortie audio pour brancher une enceinte, ainsi qu’un port casque. D’après Frandroid, il s’agit de l’un des meilleurs écrans PC disponible sur le marché.

