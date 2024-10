Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Orange propose une offre intéressante sur ses offres fibre. Avec notamment la Livebox Série Spéciale à moins de 20 € par mois, avec deux mois gratuits. De quoi passer booster sa connexion.

C’est quoi, cette offre fibre Orange ?

L’offre Série Spéciale Just Livebox Fibre d’Orange est en ce moment au prix de 19,99 € par mois pendant 6 mois, puis 33,99 euros par mois. Cerise sur le gâteau : les deux premiers mois de l’abonnement sont offerts.

Un engagement de 12 mois est nécessaire pour profiter de l’offre. L’offre est valable jusqu’au 9 octobre 2024.

À noter que les offres UP Fibre et Max Fibre, incluant les Livebox 6 ou 7, bénéficient également de deux mois offerts et d’un tarif réduit durant les six premiers mois. Si vous cherchez à optimiser votre débit et profiter d’une connexion multigigabit par seconde, ces options, bien que plus coûteuses, représentent d’excellentes alternatives.

Cet abonnement propose la fibre d’Orange avec la Livebox 5 et son Wi-Fi 5, avec des débits de 400 Mbit/s en téléchargement et envoi. Une vitesse de connexion suffisante pour naviguer sur internet, regarder du contenu en 4K sur les plateformes de SVOD, télécharger ou jouer en ligne dans de bonnes conditions.

Les très bonnes infrastructures d’Orange permettent un débit constant, idéal si vous travaillez à la maison. Cet abonnement s’accompagne d’une ligne téléphonique fixe qui inclut les appels illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine, mais aussi vers les DOM.

La Livebox 5 d’Orange // Source : Orange / Numerama

À ce prix, cette offre Fibre est-elle une bonne affaire ?

À moins de 20 € par mois pendant six mois, et avec deux mois offerts, cette offre fibre d’Orange est une excellente affaire, si vous n’avez pas besoin d’une box TV. L’abonnement Série Spéciale Just Livebox Fibre ne dispose pas, en effet, de box TV. Pour profiter du Décodeur Ultra HD 4K, l’abonnement fibre au prix de 24,99 € par mois fera l’affaire.

