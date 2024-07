Lecture Zen Résumer l'article

Acheter un nouvel ordinateur portable représente toujours un investissement considérable. Pourquoi ne pas profiter des soldes pour réaliser des économies ? Découvrez ici les meilleures offres des soldes d’été sur les PC pour tous les usages, qu’il s’agisse de gaming, travail ou simplement de bureautique.

Les PC portables bénéficient également des promotions estivales. Mais comment choisir le bon PC ? Pour des tâches de bureautique simples, un modèle aux spécifications moyennes suffira. Les gamers et les créatifs, en revanche, auront besoin de machines plus puissantes, dotées de cartes graphiques performantes et d’une bonne capacité de RAM pour faire tourner les programmes gourmands. Pour ceux en quête de mobilité, il vaut mieux privilégier une référence légère et compacte avec une grande autonomie.

En cette deuxième semaine de soldes, plusieurs enseignes comme Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty ou la Fnac proposent des modèles intéressants avec des réductions allant à plusieurs centaines d’euros. Nous avons parcouru ces différentes offres et nous les avons regroupés ici.

Notre sélection des meilleurs PC portable en solde

Sans perdre de temps, voici les meilleures offres PC que nous avons dégotés pendant les soldes :

Le MacBook Air 13″ avec Puce M3 à 1 199 € au lieu de 1299 €

MacBook Air 13 Pouces avec Puce M3 en solde // Source : Numerama

Pendant les soldes, le MacBook Air 13″ habituellement vendu autour de 1 299 € est proposé 100 € moins cher sur Amazon.

Avec cette référence récente, difficile de se tromper. Sorti en 2024, ce MacBook Air embarque la puce M3, la toute dernière itération de la marque à la pomme. Avec ce composant signé Apple, l’ordinateur portable se démarque en matière de performances énergétiques, en vitesse de traitement, mais aussi en consommation énergétique. Il offre une expérience très fluide pour la navigation web, le travail bureautique et la lecture multimédia. Cela se ressent aussi au niveau de l’autonomie puisque le MacBook Air M3 peut, en théorie, tenir jusqu’à 18 h sans recharger en fonction de votre utilisation.

Fidèle à l’héritage de la gamme Air, ce modèle se classe parmi les plus compacts et légers du marché des PC portables. Ses finitions harmonieuses perpétuent la signature minimaliste de la marque américaine. Bon à tout faire, il représente le choix le plus polyvalent de ce guide. Même si vous n’êtes pas familier avec macOS, on a tendance à s’habituer assez vite, tant les raccourcis sont intuitifs.

À noter que pour ce prix, seules les couleurs argent et gris sidéral sont disponibles.

Le PC Portable LG Gram 16″ à moitié prix

PC Portable LG Gram 16″ en solde // Source : Numerama

En promotion pendant les soldes, le PC portable LG Gram 16″ voit son prix chuter à 999 € au lieu de 1 999 €.

Bien que la marque sud-coréenne ne soit pas spécialement connue pour ses sorties dans le milieu des PC portables, le fabricant propose des modèles intéressants, surtout durant les soldes.

Réputé pour sa légèreté exceptionnelle malgré son grand écran de 16 pouces, le LG Gram 16″ est fabriqué en alliage de magnésium. Comme son nom l’indique, cette composition lui permet notamment d’en faire l’un des laptops les plus légers du marché. Il en devient donc un choix idéal pour ceux qui se déplacent souvent avec un PC portable.

Ne plus voir cette pub

Malgré ce poids plume, l’ordinateur en a dans le ventre. Il est équipé d’un Intel Core i7-1360P (13ème génération) de 12 cœurs qui peut atteindre jusqu’à 5 GHz d’après le fabriquant pour être efficace sur les tâches les plus lourdes. De ce côté-là, il est tout bonnement complet et peut assurer du multitâches sans broncher. D’autant plus qu’il dispose de 32 Go de RAM, de quoi éviter tout ralentissement.

Son écran Full HD offre des couleurs vives, parfait pour le travail et regarder des films et séries pendant les voyages. Cependant, ne misez pas un clou sur lui pour jouer à des jeux vidéo. En effet, la partie graphique Intel Iris Xe de son processeur n’est pas vraiment adapté pour cet usage.

Côté autonomie, il peut aisément dépasser les 10 heures en usage intensif, de quoi renforcer son côté pratique et nomade.

Le PC Portable gamer MSI Katana 15,6″ à quasiment moins 50%

PC portable MSI Katana 15,6″ en solde // Source : Numerama

Nous ne pouvions pas faire une sélection de PC portables sans penser aux gamers. Pour certains, acheter une grande tour n’est pas forcément une bonne idée, que ce soit par manque de place ou par rythme de vie.

Ce PC portable gamer MSI Katana 15,6″ est soldé à 1 149 € au lieu de 2 167 €, une offre qui devrait plaire aux passionnés de jeux vidéo grâce à un PC portable capable d’assumer les gros titres du moment.

Propulsé par un processeur Intel Core i7-12650H de 12ème génération et une puce graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 4070, ce laptop coche toutes les cases pour jouer dans de bonnes conditions. Il dispose de 16 Go de RAM extensible jusqu’à 64 Go si l’ordinateur vous paraît trop lent pour certains usages. L’écran Full HD dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité et une réactivité élevées, idéales pour les jeux compétitifs. Pour les amateurs de RGB, sachez que son clavier est rétroéclairé.

En somme, le MSI Katana est taillé pour les jeux les plus exigeants. Néanmoins, avec 512 Go en SSD, il vaut mieux prévoir l’achat d’un autre disque dur pour éviter de devoir désinstaller des jeux afin d’en télécharger de nouveaux.

Le PC portable Samsung Galaxy Book4 sous la barre des 500 €

Samsung Galaxy Book4 en solde // Source : Numerama

Pour terminer ce guide des soldes, voici le PC le plus accessible de la sélection. Le PC portable Samsung Galaxy Book4 est disponible à 499 € au lieu de 879 €, une affaire à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un laptop polyvalent à prix cassé.

Proposé ici avec un Intel Core i5 de 13e génération, 8 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 256 Go, il peut faire tourner plusieurs logiciels simultanément sans grandes difficultés.

Ne vous attendez pas à des merveilles côté performances ; il est surtout un bon ordinateur bureautique pour réaliser des tâches quotidiennes et stocker des données. Il dispose d’un écran d’un écran Full HD de 15,6 pouces et son iGPU Intel Iris Xe Graphics permet d’y connecter un second écran avec une définition pouvant atteindre 4k@60Hz.

Niveau design, rien à dire : il va à l’essentiel et affiche des bords fins et minimalistes. Il est idéal pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix sans compromis sur les fonctionnalités essentielles.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !