ChatGPT permet désormais d’exporter les rapports Deep Research dans des fichiers PDF formatés. De quoi faciliter le partage de longues études générées par IA ou, pourquoi pas, rédiger son mémoire de fin d’étude en quelques secondes.

Depuis son lancement, la fonctionnalité Deep Research impressionne. Ce service intégré à ChatGPT permet de rédiger des rapports complets sur tout et n’importe quoi, en posant des questions précises et en fournissant ses propres sources si on le souhaite. ChatGPT travaille alors pendant plusieurs dizaines de minutes et vous envoie une notification quand le rapport est prêt, avec généralement plusieurs dizaines de pages.

Il y avait néanmoins un hic : jusqu’à maintenant, il fallait copier-coller la longue réponse, ou la partager sous la forme d’un lien chatgpt.com. Un problème qui vient d’être réglé.

ChatGPT peut rédiger des PDF entiers

OpenAI a annoncé un changement sur X ce lundi 12 mai : il est désormais possible exporter en fichier PDF les rapports rédigés par Deep Research, avec une présentation pensée pour le partage. En effet, les fichiers peuvent intégrer des tableaux, des images, des citations liées et des sources.

On peut exporter les rapports de Deep Research en PDF // Source : Numerama

Pour créer un document, il suffit de cliquer sur l’icône de partage en haut à droite de la réponse, puis sur « Télécharger au format PDF ». Un changement également disponible pour les rapports rédigés avant cette nouveauté. OpenAI précise que ces exports en PDF sont disponibles pour les abonnés Plus, Team et Pro. Les utilisateurs des versions Enterprise, Edu et gratuits vont devoir patienter un peu plus longtemps.

À noter qu’OpenAI n’est pas le premier à proposer un tel service. Perplexity, qui propose son propre Deep Research, permettait déjà de générer des PDF.

ChatGPT est-il capable d’écrire un mémoire ?

Puisqu’on peut désormais générer des fichiers PDF bien construits (avec de la mise en forme, des images, des tableaux), pourquoi ne pas faire rédiger son mémoire par ChatGPT ? Depuis son arrivée il y a deux ans et demi, c’est devenu un fantasme pour les étudiants. Et s’ils n’avaient plus à travailler pendant des heures pour rendre un mémoire de fin d’études ?

Le bouton Deep Research depuis l’interface ChatGPT. // Source : OpenAI

Travaillant moi-même sur un mémoire de fin d’études, j’ai essayé de générer un fichier PDF de ma recherche grâce à Deep Research, non sans lui fournir mon projet de mémoire et les consignes de rédaction de ma faculté. ChatGPT a mis une heure à tout analyser. En résulte un fichier de trente pages, avec une bibliographie, des parties distinctes (qui reprenaient mon plan). Je regrette le fait que ChatGPT ne soit pas allé plus loin que mes premières recherches : il aurait pu ajouter de nouvelles sources. Même chose au niveau des réflexions : il n’en ajoute jamais vraiment.

ChatGPT est capable de rédiger des bibliographies

Là où ChatGPT peut aider à réaliser un mémoire d’études, c’est sur la partie rédactionnelle. Là-dessus, le style est impeccable, les phrases jamais trop longues ou trop courtes, la ponctuation aux petits oignons. En bref, on peut lui confier ses réflexions, ses données, ses sources, son plan et lui demander de rédiger le tout. C’est sans doute là-dessus que Deep Research pourrait finir par aider beaucoup d’étudiants, même s’il faut toujours avoir en tête que l’IA doit être une aide, pas un moyen de faire des choses à notre place.

