L’intelligence artificielle s’est déjà imposée comme un outil indispensable pour de nombreuses tâches. Mais ChatGPT est très régulièrement en panne, ou surchargé de demandes, ce qui rend son fonctionnement parfois difficile. Pour pallier ce problème, il existe des alternatives.

ChatGPT n’existe pas depuis longtemps, mais l’intelligence artificielle développée par OpenAI a déjà révolutionné nos vies. Que ce soit pour écrire des textes, faire vos devoirs à votre place (on rigole : ne faites pas ça), ou encore pour trier des informations, ChatGPT est un outil précieux.

Malheureusement pour ses utilisateurs, ce dernier rencontre régulièrement des problèmes techniques liés à son succès. Il n’est pas rare de voir s’afficher un message d’erreur indiquant que les serveurs sont trop chargés, et qu’il n’est plus possible de faire de demandes. Au cas où ce serait le cas pour vous, voici les meilleures alternatives disponibles pour remplacer, pendant quelques heures, ChatGPT.

Il n’y a pas que ChatGPT

Pour trouver la réponse à notre question, nous avons, tout simplement, demandé à ChatGPT (nous avions de la chance : l’IA fonctionnait parfaitement à ce moment-là). Sur notre demande, le chatbot nous a confectionné une petite liste de tous ces concurrents directs, utilisables gratuitement.

Les conseils de ChatGPT pour le remplacer // Source : ChatGPT

Sur les conseils de ChatGPT, on peut donc lister :

GPT-2, son prédécesseur. Outre le fait qu’il est moins puissant que ChatGPT, il ne s’agit pas vraiment d’un chatbot, mais d’un outil de remplissage de texte : vous devez écrire le début d’une phrase, et il la complétera.

T5, Albert et BERT, tous disponibles gratuitement sur la page « Transformers » de Hugging Face. Cependant, on ne vous conseille pas spécialement de les utiliser. Il s’agit de modèles de traitement de texte, qui sont certes très puissants, mais qui ne peuvent pas être utilisés tels quels. Ils doivent être déployés sur des sites de manière précise avant de pouvoir fonctionner, et ce n’est pas forcément ce genre d’interface que vous cherchez si vous voulez une alternative simple à ChatGPT.

Au besoin, si ChatGPT est en panne, vous pouvez toujours utiliser le « Playground » (ou bac à sable) d’OpenAI : c’est le même programme, capable de répondre aux mêmes demandes, mais sans le format chatbot.

Il faut également garder en tête qu’il n’y a pas forcément une seule bonne alternative. ChatGPT est, pour l’instant, le chatbot le plus complet disponible au grand public, et il sera donc difficile de le remplacer. On pourra par contre trouver des solutions en fonction des usages : si vous voulez écrire des passages de codes, vous n’aurez pas les mêmes besoins que si vous voulez faire traduire un texte à ChatGPT.

On se permet donc de rajouter à cette liste déjà très complète quelques solutions plus spécialisées.

Pour les textes : Writier, DeepL…

Pour écrire du texte, on vous conseille Writier. Il s’agit d’une intelligence artificielle qui « vous aide à écrire plus vite et mieux. Il (sic) est capable de comprendre votre style d’écriture, de trouver des synonymes pour rendre votre texte plus captivant et de corriger les erreurs grammaticales ou orthographiques. Writier peut aussi vous donner des conseils sur la structure et le contenu du texte que vous êtes en train d’écrire ». La preuve : on a demandé à l’IA d’écrire les phrases précédentes, et ça marche plutôt bien. Il vous suffit juste de commencer votre texte en écrivant les premières phrases, et l’IA le complétera. C’est gratuit et ça marche en français.

Un test plutôt concluant pour Writier // Source : Capture d’écran Numerama

Si vous cherchez plutôt un chatbot, la meilleure alternative est Chatsonic — car elle se base sur le modèle de ChatGPT. « ChatSonic est plus avancé que ChatGPT car il utilise des technologies de traitement du langage naturel plus avancées, et offre une précision et une pertinence plus élevées lors de la réponse aux questions. ChatSonic est également capable de fournir des contenus uniques et non plagiés. Alors que ChatGPT peut être une solution rapide et facile, ChatSonic offre aux utilisateurs une solution d’intelligence artificielle plus avancée », nous explique ce dernier. On n’est pas hyper convaincu, mais sachez que vous pouvez utiliser 25 demandes gratuites par jour avant de devoir payer.

Pour traduire des textes, la référence est DeepL. Il ne s’agit pas vraiment d’intelligence artificielle, mais DeepL est sans conteste le meilleur outil de traduction gratuit actuellement disponible. Si vous avez besoin d’une traduire rapidement un texte en anglais, ou même en italien, polonais, japonais ou encore en chinois, n’allez pas chercher plus loin.

Enfin, si c’est du code que vous voulez faire, OpenAI a développé une autre intelligence artificielle qui pourrait vous aider : Copilot. L’outil, qui a été entraîné avec GitHub, est capable de générer des passages de code et serait utile pour exécuter des tâches répétitives, d’après sa présentation. Attention cependant : de nombreux développeurs et développeuses ne font pas totalement confiance à Copilot.

