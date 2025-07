Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI a annoncé l’arrivée d’un mode enregistrement dans ChatGPT. Disponible sur l’application macOS, ce mode est accessible aux utilisateurs payant un abonnement, depuis le 16 juillet 2025.

Vous pouvez désormais demander à « Tchate » de transcrire un enregistrement audio de vos réunions. OpenAI a annoncé le 16 juillet 2025, dans la soirée, la possibilité d’utiliser un nouveau « mode enregistrement ». La fonctionnalité est pour l’instant « disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus dans le monde entier dans l’application de bureau macOS », indique OpenAI dans un tweet.

En juin dernier, OpenAI avait révélé l’arrivée prochaine de ce mode, arrivant sur les versions Plus, Pro, Enterprise et Edu. Une fonctionnalité assez attendue, même s’il existe déjà des outils de transcription, étant donné la croissance du nombre d’usagers de ChatGPT dans le monde.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

ChatGPT peut transcrire les réunions, mais uniquement sur l’app macOS

Tous les utilisateurs de ChatGPT ne peuvent donc pas encore utiliser cette fonction. Elle est uniquement accessible aux personnes abonnées à une version payante, et plus puissante, du chatbot. Il faut également utiliser ChatGPT via l’app pour macOS (sur un navigateur, cela ne fonctionnera pas, a pu constater Numerama). La fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs du chatbot dans sa version gratuite, ou utilisant Android ou Windows.

ChatGPT informe de l’arrivée du mode enregistrement dans l’app bureau sur macOS. Voici le bouton pour y accéder. // Source : Capture d’écran Numerama, ChatGPT Pro

« ChatGPT peut désormais enregistrer, transcrire et résumer des réunions, des séances de brainstorming et des échanges d’idées. Un micro et un accès audio et système sont requis », informe ChatGPT Pro lorsque Numerama s’y est connecté ce matin du jeudi 17 juillet. Pour commencer à enregistrer, il suffit d’appuyer sur un nouveau bouton « Enregistrement », qui est situé à gauche du bouton « Transcrire les paroles ».

Numerama a pu tester l’enregistrement audio depuis ChatGPT Pro. Il faut un peu de temps au chatbot pour analyser l’enregistrement avant de fournir un résumé écrit. La transcription inclut un titre ainsi que la date et l’heure de l’enregistrement. ChatGPT propose ensuite un résumé général de l’enregistrement, puis détaille les « points clés » ainsi que les « points d’action » et les éventuelles « questions en suspens » de la réunion enregistrée. La transcription nous a été fournie en anglais (alors que nous avons bien enregistré des phrases en français), mais nous avons pu demander à l’IA de la traduire rapidement en français. À noter que l’IA s’est trompée dans les prénoms des intervenants, et que le reste de la transcription correspondait bien au sujet discuté.

« Les notes et les transcriptions du mode enregistrement peuvent être utilisées à titre de référence dans les nouveaux chats et pour améliorer nos modèles si cette option fait l’objet d’une autorisation dans vos paramètres », précise ChatGPT au lancement du mode.

ChatGPT Télécharger gratuitement Play Store Apple Store

ChatGPT vous rappelle de demander le consentement avant d’enregistrer quelqu’un

La durée des enregistrements est limitée à 2 heures — l’enregistrement s’arrête alors et la transcription commence. OpenAI indique qu’il ne conserve pas le fichier audio une fois qu’il est transcrit.

Il est également rappelé que l’utilisateur de cette fonction doit « toujours demander au préalable le consentement des personnes concernées » lors d’un enregistrement. En France, la loi interdit d’enregistrer une conversation sans le consentement des participants — quel que soit le type de réunion. L’enregistrement des paroles d’une personne sans son consentement est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama