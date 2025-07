Lecture Zen Résumer l'article

Une fois par an, la Terre passe à l’aphélie. En 2025, cela tombe le jeudi 3 juillet. Ce n’est pas un phénomène astronomique que l’on remarque dans le ciel. Alors, que signifie l’aphélie ? Cela se produit-il toujours à la même date tous les ans ?

C’est quoi, le phénomène d’aphelion ?

L’aphélie (aphelion en anglais) correspond au jour de l’année où notre planète est la plus éloignée du Soleil.

Le terme, également applicable aux comètes, signifie que la Terre se trouve au point de son orbite le plus lointain par rapport à l’étoile. Dit autrement, la distance entre la Terre et le Soleil est maximale.

Quelle est la position de la Terre et du Soleil à l’aphélie ?

À quelle distance la Terre se trouve-t-elle du Soleil ? Ce jeudi 3 juillet 2025, à 21 heures, 54 minutes et 43 secondes précisément (en temps légal français), cette distance est de 152 087 737 km, selon le Laboratoire Temps Espace de l’Observatoire de Paris. On peut aussi dire que la Terre est à 1,02 unité astronomique de l’étoile (1 unité astronomique équivaut approximativement à 150 millions de kilomètres).

Un schéma pour comprendre l’aphélie (qui ne tombe donc pas toujours le 4 juillet). // Source : IMCCE/Patrick Rocher, annotations Numerama

Quelle est la différence entre aphélie et périhélie ?

L’antonyme de l’aphélie est le périhélie, le point de l’orbite d’un corps où sa distance avec le Soleil est minimale : la Terre y est passée le 4 janvier dernier.

Quel jour la Terre se trouve-t-elle à l’aphélie ?

Dans notre calendrier, le LTE explique que les dates du passage à l’aphélie et au périhélie varient au cours du temps. Entre 2019 et 2030, la date du passage à l’aphélie évolue entre le 3 et le 6 juillet. Les différences de distance sont expliquées par plusieurs raisons, comme le mouvement de la Terre autour du barycentre Terre-Lune (c’est-à-dire leur centre de gravité commun), par la phase de la Lune et la position de la Lune (par rapport à son périgée ou à son apogée).

En 2026, l’aphélie se produira le 6 juillet.

Quel est le lien entre l’aphélie et les saisons ?

Quand on parle d’aphélie, il est intéressant de songer aux saisons. Comme l’explique l’Observatoire de Paris, on observe aisément en consultant un simple calendrier que les longueurs des différentes saisons sont inégales. « Si les positions du périhélie et de l’aphélie du barycentre Terre-Lune étaient constantes dans le temps, la durée des différentes saisons serait, elle aussi, constante », écrit l’observatoire. En réalité, la vitesse orbitale du centre de gravité du système Terre-Lune autour du Soleil n’est pas constante. Dit autrement, le mouvement de la Terre en orbite autour du Soleil n’est pas uniforme.

Lors du périhélie, la vitesse est maximale, tandis que lors de l’aphélie la vitesse est minimale. « Actuellement, le barycentre Terre-Lune passe au périhélie début janvier et à l’aphélie début juillet. Donc la Terre est plus rapide sur son orbite en janvier et l’hiver est la saison la plus courte, de même elle est la plus lente en juillet et l’été est la saison la plus longue », résume l’observatoire.

La variation des longueurs des saisons montre bien que la saison ne s’explique pas par la distance entre le Soleil et la Terre. Dans l’hémisphère nord, l’hiver a lieu à l’époque où le Soleil est le plus près de la Terre, et l’été correspond à la période où le Soleil est le plus loin de la Terre.

