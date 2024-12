Lecture Zen Résumer l'article

Fondée en 2022, Perplexity est une sorte de fusion entre Google, ChatGPT et Wikipédia. Le « moteur de recherche IA » fait des recherches à votre place, vous propose un résumé exhaustif des pages lues et indique systématiquement ses sources. Il propose aussi un module « Discover » pour s’informer avec l’aide d’une intelligence artificielle.

Après ChatGPT, la prochaine pépite des startups de l’intelligence artificielle générative (GenAI) pourrait bien être Perplexity.

Conçu à San Francisco en 2022, cet outil ambitionne de transformer la recherche en ligne. Beaucoup voient en lui le « fossoyeur de Google », puisque son moteur de recherche conçu avec intelligence artificielle transforme totalement la recherche sur le web. Ce n’est pas pour rien que Google a lancé les AI Overviews (des résumés des résultats par IA) et qu’OpenAI mise sur ChatGPT Search : pour eux, Perplexity est une menace réelle.

Comment fonctionne Perplexity ? Que peut-on faire avec ?

Perplexity est un moteur de recherche qui ressemble à Google ou à Bing. Il est accessible gratuitement depuis l’adresse perplexity.ai et parle plusieurs langues, dont le français.

Dans Perplexity, l’utilisateur peut effectuer une recherche avec des mots-clés ou poser une question plus longue. Dans tous les cas, le moteur de recherche procèdera à une réécriture de votre demande et effectuera plusieurs requêtes afin de vous fournir une réponse précise à toutes vos interrogations (il peut y en avoir plusieurs simultanément). On peut aussi glisser une pièce-jointe, comme une image ou un document, dans le but de lui demander des informations sur une source (dans la version Pro seulement).

La barre de recherche de Perplexity. // Source : Numerama

Comme tout moteur de recherche, Perplexity dispose d’un robot d’exploration. PerplexityBot, qui s’appuie en partie sur l’API de Bing, le moteur de recherche de Microsoft, part à la recherche de sites pertinents pour votre demande. Il extrait des informations, puis les envoie à un modèle de langage. Perplexity génère alors une réponse simple, avec les réponses à toutes vos questions. Chaque affirmation est sourcée, avec un lien vers le site qui en est à l’origine.

Grâce à ce mélange entre moteur de recherche et IA, Perplexity peut répondre à des questions simples (un seul mot, pour avoir une définition précise) ou à plusieurs questions difficiles, dans une seule réponse. Son style d’écriture s’inspire de Wikipédia, avec une écriture toujours très simple à comprendre. On peut ensuite continuer la conversation, puisque Perplexity garde en mémoire le début de la recherche. Enfin, Perplexity permet de partager une conversation, pour que vos proches ou collègues accèdent aux mêmes sources que vous.

Une simple recherche avec un mot permet d’obtenir une réponse détaillée. // Source : Numerama

Quelle est la différence entre Perplexity et Google ?

Google est un moteur de recherche qui se contente de lister des résultats pertinents. On lui envoie des mots clés, il les envoie à son robot d’exploration et des sites apparaissent. En France, il ne résume pas le contenu des pages.

Perplexity se distingue de Google à trois niveaux :

Il réécrit la question, en effectuant de lui-même plusieurs recherches pour affiner la qualité des résultats.

Il dispose d’un index plus petit, puisqu’il se concentre sur les plus grands sites web.

Il peut répondre à plusieurs questions d’un seul coup, en effectuant plusieurs recherches et en générant une seule réponse qui les englobe tous.

Quand on pose une question à Perplexity, le moteur de recherche détaille ses recherches. Il réécrit les questions. // Source : Numerama

Exemple concret qui a récemment servi à Numerama : les dates des précédents Spotify Wrapped.

Sur Google, il aurait fallu rechercher « Spotify Wrapped 2023 launch date », puis « Spotify Wrapped 2022 launch date », « Spotify Wrapped 2021 launch date », etc.

Sur Perplexity, il suffit de taper « dates de lancement de tous les Spotify Wrapped depuis 10 ans ». Chaque date est accompagnée d’un lien vers un article témoignant de ce lancement, qui permet de s’assurer que l’IA n’hallucine pas.

Quelle est la différence entre Perplexity, ChatGPT et ChatGPT Search ?

Sur le papier, Perplexity peut être comparé à ChatGPT. Puisqu’il utilise un grand modèle de langage, il peut parfaitement répondre à des questions longues ou gérer une grande quantité de données. Il peut d’ailleurs utiliser le même modèle de langage que ChatGPT.

Cependant, puisque Perplexity a été conçu pour remplacer les moteurs de recherche, son utilisation est surtout adaptée aux requêtes simples. Perplexity peut comprendre ce que vous voulez dire avec un ou deux mots, là où ChatGPT préfère des prompts plus longs.

Perplexity est pratique pour obtenir des réponses à des questions, alors que ChatGPT est un outil plus complet capable de trier des notes, d’écrire de longs mails ou de générer des images. On peut parfaitement utiliser les deux simultanément. Le vrai avantage de Perplexity est que toutes ses réponses proviennent de sites web, avec une source indiquée à chaque fois.

Perplexity connaît parfaitement l’actualité, avec des sources pour chaque affirmation. Il ne répond pas génériquement. // Source : Numerama

En réponse à Perplexity, OpenAI a lancé ChatGPT Search. Il s’agit d’un module à activer quand on lui pose une question, pour obtenir des résultats sourcés. Son fonctionnement est semblable à Perplexity, mais l’index de la startup est considéré par beaucoup comme plus efficace.

ChatGPT Search est le meilleur concurrent de Perplexity. // Source : Numerama

Peut-on parler à Perplexity ?

Perplexity dispose d’un mode voix pour discuter avec son IA. Son système vocal est beaucoup moins sophistiqué que celui de ChatGPT ou de Gemini, mais comprend parfaitement les questions énoncées vocalement.

Quels sont les modèles de langage disponibles dans Perplexity ?

Dans sa version gratuite, Perplexity combine son robot chargé de trouver des informations en ligne avec un modèle de langage chargé d’écrire des réponses. L’entreprise ne le dit pas explicitement, mais il s’agit probablement d’une version personnalisée du modèle open source LLaMA de Meta pour les réponses rapides.

Dans sa version payante, Perplexity permet de choisir le modèle de son choix. Les utilisateurs peuvent opter pour Claude 3.5 Sonnet (Anthropic), Claude 3.5 Haiku (Anthropic) GPT-4o (OpenAI), Grok-2 (xAI), Sonar Large et Sonar Huge, deux modèles conçus par Perplexity avec comme base LLaMA. Perplexity est un des seuls outils d’IA générative qui permet de choisir son grand modèle de langage (LLM).

Le choix du modèle IA dans Perplexity. // Source : Numerama

Quel est l’intérêt de l’abonnement Perplexity Pro ? Combien ça coûte ?

Pour 20 dollars par mois (le même prix que ChatGPT Plus), Perplexity propose un abonnement Perplexity Pro. Cette formule permet :

De choisir le modèle de son choix pour la génération des réponses.

D’effectuer 300 recherches par jour en mode « pro », avec un système qui approfondit les recherches en superposant plusieurs questions.

D’analyser directement des fichiers.

De pouvoir discuter avec les équipes de Perplexity dans un canal Discord réservé.

De bénéficier d’un accès spécial à l’API pour intégrer la recherche Perplexity à son propre site (l’intérêt est surtout pour les développeurs).

Perplexity Pro est inclus gratuitement dans certains abonnements Revolut.

L’affichage des sources : pourquoi Perplexity se distingue des autres

La plus grande force de Perplexity est qu’il source toutes ses réponses. Cela ne veut pas dire qu’il ne se trompe jamais, mais cette caractéristique l’aide à être plus fiable. Il s’inspire ici de Wikipédia, avec un affichage similaire des réponses.

Perplexity est particulièrement apprécié dans le milieu académique, puisqu’il est un des rares services à dire systématiquement pourquoi il a répondu de cette manière. C’est aussi un meilleur outil que ChatGPT pour un journaliste à la recherche de dates ou d’informations anciennes, que Google aurait noyé.

Chaque citation est sourcée dans Perplexity. Un copier-coller ajoute systématiquement les sources en bas de page. // Source : Numerama

Le 5 décembre 2024, Perplexity a aussi annoncé avoir signé des contrats avec plusieurs médias pour les rémunérer en échange de leurs informations.

En plus de TIME, Der Spiegel, Fortune, Entrepreneur, The Texas Tribune et WordPress.com, qui étaient déjà partenaires de l’entreprise, Perplexity partagera avec ADWEEK, Blavity, DPReview, Gear Patrol, The Independent, Los Angeles Times, RTL Germany et World History Encyclopedia un pourcentage de ses revenus lorsque leurs articles sont cités. Ces médias peuvent aussi concevoir des moteurs de recherche conçus sur l’index de Perplexity, grâce à leur participation au Perplexity Publisher Program.

Avec ce respect des sources, Perplexity se distingue des autres IA génératives. Il transforme l’utilisation d’Internet (soyons honnêtes, pourquoi cliquer sur un lien quand la réponse est sous ses yeux), mais le fait de manière plus respectueuse.

Qu’est-ce que Perplexity Discover, le concurrent de Google Discover ?

En plus du moteur de recherche, Perplexity propose un onglet Discover. Il s’agit d’un carrousel d’actualités résumées par son IA, avec plusieurs sources et images. On peut poser des questions sous chaque article, pour approfondir l’information. Il existe aussi un podcast Perplexity, généré par IA, qui lit l’information avec une voix de synthèse.

Les articles de Perplexity Discover sont en anglais, mais il suffit de demander « traduis en français ». // Source : Numerama

Dans les pays anglophones, Perplexity attaque aussi Google Shopping avec son propre comparateur de prix, qui part à la recherche des meilleures affaires sur plusieurs sites.

Perplexity est-il disponible sous la forme d’une application ?

En plus du site, Perplexity peut être installé sur son smartphone ou sur son ordinateur. L’application est disponible sur iOS et Android, mais aussi sur macOS et Windows. Sur ordinateur, elle permet d’appeler Perplexity avec un raccourci clavier, pour poser une question à tout moment.

Perplexity AI Télécharger gratuitement

Peut-on faire de Perplexity son moteur de recherche par défaut ?

Perplexity commence à développer des extensions pour les navigateurs web, pour que l’on puisse lui poser une question facilement, voire remplacer Google dans la barre de recherche. Il est possible d’en faire son seul moteur de recherche aujourd’hui, même si l’application avec son raccourci clavier est tout aussi efficace. Perplexity est conçu pour être rapide et vous proposer des liens vers vos sites préférés rapidement (si vous désactivez la recherche Pro).

