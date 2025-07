Lecture Zen Résumer l'article

Une canicule marine est en cours en mer Méditerranée. Les canicules marines, ou vagues de chaleur océaniques, sont équivalentes aux canicules terrestres, mais surviennent dans l’eau. Ce sont des événements extrêmes, lors desquels la température de la mer est anormalement chaude.

Plusieurs départements français restent encore en vigilance rouge canicule ce mercredi 2 juillet 2025. Même si Météo-France prévoit un rafraichissement à partir d’aujourd’hui, qui arrive par l’ouest du pays, la prudence est encore conseillée.

Cet épisode de chaleur s’accompagne également d’une canicule marine en mer Méditerranée, précise le service de météorologie : « Les températures de surface de la mer Méditerranée sont supérieures de 5 °C par rapport à la normale. Ces températures anormalement chaudes de la mer peuvent venir accentuer les nuits tropicales sur le pourtour méditerranéen, rendant plus étouffantes les nuits durant cet épisode caniculaire. »

En effet, les impacts du réchauffement planétaire ne sont pas dommageables qu’à la surface de notre planète. Les canicules et vagues de chaleur terrestres font certes désormais partie de notre quotidien, et pas qu’en été. Mais, le changement climatique fait aussi « bouillir » les océans. On parle ainsi de « canicules marines » pour désigner un phénomène de surchauffe de ces étendues d’eau. Voici ce qu’il faut savoir sur ces événements extrêmes.

Une canicule marine, c’est quoi ?

Les canicules marines sont l’équivalent des canicules terrestres, mais se produisent dans l’eau. Ce sont « des événements durant lesquels la température à la surface de la mer est extrêmement chaude », résume le biologiste marin Raphaël Seguin.

Le terme a été inventé après un épisode inédit de réchauffement de l’eau au large de la côte ouest de l’Australie en 2011. Les anglophones se servent parfois du mot « blob » (d’après un épisode de canicule marine survenu dans le Pacifique de 2013 à 2015) ou de l’expression « Marine Heat Wave » (vague de chaleur océanique).

On considère qu’une canicule marine a lieu si la température de surface de la mer est plus élevée que 90 % du temps, pendant plus de 5 jours. Ces périodes durant lesquelles l’eau est anormalement chaude se sont intensifiées au cours du siècle dernier.

Anomalies de températures de la mer, en juin 2023. // Source : Via Twitter @WxNB_

Combien de temps dure une canicule marine ?

Ces canicules, ou vagues de chaleur marines, peuvent perdurer des semaines, des mois ou des années. Le Blob, une masse d’eau chaude dans le nord de l’océan Pacifique provoquée par le changement climatique, a duré 3 ans.

Les canicules marines peuvent survenir à toute saison, en été comme en hiver. Leur impact s’étend sur la surface comme sur les profondeurs marines.

La durée des canicules marines tend à s’allonger, et leur fréquence à augmenter. Entre 1925 et 2016, le nombre de jours des vagues de chaleur marines a augmenté de 54 %.

Comment se forment les canicules marines ?

De nombreux facteurs peuvent être à l’origine de vagues de chaleur marines. Parmi les causes les plus courantes, on retrouve :

Les courants océaniques, qui créent des zones d’eau chaude,

Le flux de chaleur air-mer, ou le réchauffement de la surface de l’océan à partir de l’atmosphère.

Selon le Marine Heatwaves International Working Group, le vent peut aussi renforcer ou arrêter le réchauffement lors d’une canicule marine. Des phénomènes climatiques peuvent faire varier la probabilité que ce type d’événement se produise, comme El Niño. Plus globalement, avec le réchauffement global de l’océan, la probabilité que les vagues de chaleur marines surviennent augmente.

Quels sont les impacts des canicules marines ?

Les vagues de chaleur marines sont dévastatrices pour les écosystèmes marins. Le réchauffement des eaux océaniques provoque des changements dans l’abondance d’espèces marines, comme les algues, les coraux et les poissons. L’épisode du Blob, dans le Pacifique Nord de 2014 à 2016, a entraîné des échouages massifs de mammifères marins et la prolifération d’algues nuisibles sur la côte.

Un écosystème qui vivait 30 jours de chaleur extrême au début du 20e siècle peut désormais en subir 45. Les modifications de l’écosystème peuvent perdurer même après la fin d’une canicule marine et le retour à la normale des températures. Par exemple, des espèces de poissons tropicaux ont dorénavant élu domicile dans le port de Sydney.

Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture souffrent aussi de ces événements extrêmes. Le coût des canicules marines est également financier. En 2018, des scientifiques ont ainsi estimé qu’une canicule marine survenue en 2016 au sud du Chili avait coûté plus de 800 millions de dollars en pertes directes pour l’aquaculture.

À quelle fréquence les canicules marines se produiront-elles ?

Selon les projections du GIEC, les vagues de chaleur marines devraient continuer d’augmenter « en fréquence, durée, étendue spatiale et intensité ». Leur fréquence pourrait être multipliée par 50 en 2081-2100. Les hausses de fréquence les plus fortes sont attendues dans l’océan Arctique et dans les océans tropicaux.

Plus proche de nous, la mer méditerranée est en particulier sujette aux vagues de chaleur : elle se réchauffe 20 % plus vite que le reste du globe.

