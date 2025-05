Lecture Zen Résumer l'article

Changement de plan pour OpenAI. Un modèle de langage présenté mi-avril va finalement débarquer dans ChatGPT, alors qu’il n’était pas censé figurer dans l’agent conversationnel de l’entreprise américaine. Une évolution décidée pour satisfaire les internautes, selon le groupe.

C’est un virage à 180 degrés pour OpenAI. Contrairement à ce que l’entreprise américaine avait annoncé courant avril, le modèle de langage GPT-4.1 a fini par débarquer dans ChatGPT. C’est ce que confirme un message publié sur X (ex-Twitter) le 14 mai 2025, pile un mois après la présentation officielle de GPT-4.1.

« À la demande générale, GPT-4.1 sera disponible directement dans ChatGPT à partir d’aujourd’hui », écrit OpenAI. Une sortie circonscrite pour l’instant à la clientèle des abonnements Plus, Pro et Team. Pour celles et ceux ayant des forfaits Édu et Entreprise, il faudra patienter encore quelques semaines. Les usagers gratuits n’y auront pas droit.

Numerama a constaté l’arrivée du modèle dans le chabot. Pour y accéder, il faut se connecter à son compte et le retrouver via le menu déroulant en haut à gauche de l’écran. C’est en effet là que l’on peut choisir tel ou tel modèle. GPT-4.1 n’est pas particulièrement mis en avant : il est dans la section « Davantage de modèles ».

Finalement, OpenAI change d’approche pour GPT-4.1. // Source : Numerama

Un modèle spécialisé dans des tâches de programmation

Une décision que l’on peut comprendre au regard de la nature de GPT-4.1 : il s’agit d’un modèle de langage assez spécialisé, qu’OpenAI « recommande pour du codage ou des analyses rapides ». En l’espèce, il s’adresse surtout à un public spécialisé d’informaticiens. C’est d’ailleurs pour cela qu’à l’origine, il ne devait être accessible que via l’API d’OpenAI.

OpenAI rappelle d’ailleurs que l’une des forces de GPT-4.1 est sa célérité, ce qui fait de lui « une excellente alternative à OpenAI o3 et o4-mini pour les besoins quotidiens de codage ». Dans le catalogue des modèles, o3 est dédié au « raisonnement avancé », tandis que o4-mini est une évolution d’o3, mais dans une version allégée et plus rapide.

Aujourd’hui, ChatGPT donne accès à un peu plus d’une demi-douzaine de modèles aux facultés différentes, et dont certains sont encore en phase de développement — comme GPT-4.5. Occasionnellement, les modèles les plus vieux sont retirés du service, à mesure qu’arrivent des solutions plus puissantes. Le prochain gros morceau sera assurément GPT-5.

Pour aller plus loin Comme nous tous, OpenAI ne comprend plus rien au nom de ses modèles (et va les changer)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !