En ce mardi 10 juin 2025, ChatGPT est victime de graves dysfonctionnements : le chatbot est très lent à répondre, ou complètement en panne pour d’autres utilisateurs.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive : ChatGPT est actuellement indisponible chez certains utilisateurs, en ce matin du mardi 10 juin 2025. Quant à d’autres utilisateurs, ils peuvent discuter avec le chatbot, mais ce dernier est très lent.

Des soucis chez OpenAI : ChatGPT ne fonctionne pas très bien

Les signalements ont débuté sur le site spécialisé DownDetector : on en compte plusieurs centaines et ils continuent de grimper, a constaté Numerama vers midi. Les utilisateurs indiquent ne pas pouvoir se connecter à ChatGPT, et ce dans plusieurs régions du monde comme le rapporte de son côté The Verge.

Les utilisateurs de ChatGPT signalent des dysfonctionnements. // Source : Capture Numerama

Sur son site, OpenAI reconnaît des problèmes avec ChatGPT, Sora et même ses API. Il y a effectivement des taux d’erreur élevés (quand ChatGPT répond « Hmm… il semble y avoir un problème ») et des latences élevées également. Cela dure depuis trois heures, et depuis 30 minutes environ pour Sora, le générateur de vidéos.

La page de statut d’OpenAI reconnaît des problèmes avec ChatGPT et Sora // Source : Capture Numerama

Des soucis qu’a pu constater Numerama en essayant ChatGPT. Néanmoins, l’API semble fonctionner sans trop de latence : elle a pu être utilisée pour rédiger le résumé par IA de cet article, accessible avec Numerama+. En attendant, il existe plein d’alternatives à ChatGPT que vous pouvez essayer.

