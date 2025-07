Lecture Zen Résumer l'article

Orange lance une offre pour profiter de ChatGPT Plus à -50% pendant 6 mois. De quoi utiliser toute la puissance du chatbot, sans devoir débourser autant qu’un abonnement Netflix en 4K.

Les opérateurs tentent de commercialiser des chatbots, et cette fois c’est Orange qui s’y met. L’opérateur français propose une offre pour s’abonner à ChatGPT Plus : -50% pendant 6 mois.

L’offre Orange pour s’abonner moins cher à ChatGPT Plus

Comme l’a fait remarquer MacGeneration le 7 juillet 2025, Orange lance une nouvelle offre pour ses abonnés fixe et mobile. L’opérateur propose une remise de 50% pendant 6 mois à ChatGPT Plus, l’abonnement à ChatGPT le moins cher. Au lieu de 23 euros, les abonnés Orange ne paieront que 11,50 euros par mois, avant de revenir au tarif initial 6 mois plus tard. Pour en profiter, il faudra utiliser un compte ChatGPT n’ayant jamais été associé à un abonnement.

L’offre d’Orange. // Source : Capture Numerama

Avec ChatGPT Plus, les utilisateurs du chatbot peuvent avoir une version surpuissante et plus personnalisée :

Fonctionnalité ChatGPT Gratuit ChatGPT Plus Accès prioritaire Non Oui Vitesse de réponse Standard Plus rapide Modèle disponible GPT-3.5 GPT-4 (plus performant) Analyse d’images et voix Non Oui Génération d’images (DALL-E 3) Non Oui Recherche Internet Non Oui (navigation web) Plugins et outils avancés Non Oui Mémoire étendue Non Oui Organisation par projets Non Oui Création de GPT personnalisés Non Oui Accès anticipé aux nouveautés Non Oui

À noter que ChatGPT Plus permet aussi de générer jusqu’à 50 vidéos par mois avec Sora, le générateur d’OpenAI.

Les opérateurs veulent vous vendre des chatbots

Cette offre fait suite à d’autres remises et gratuités de chatbots. Par exemple, Free Mobile propose un abonnement gratuit de 12 mois à Le Chat Pro, l’abonnement payant du chatbot de Mistral AI (même sur son forfait à 2 euros). Du côté de chez Bouygues Telecom, on peut avoir gratuitement Perplexity Pro durant 12 mois.

Les formules de ChatGPT. // Source : Capture OpenAI

Orange aussi s’y était mis, avec un ChatGPT Plus offert pendant 12 mois également, pour les nouveaux clients souscrivant un forfait Série Spéciale. À la suite de cette période, les abonnés devront payer plein pot.

