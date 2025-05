Lecture Zen Résumer l'article

ChatGPT sait parfaitement halluciner vos soirées sur MSN ou IRC des années 2000. De quoi créer un sentiment partagé, entre nostalgie et vallée de l’étrange : l’IA n’était pas là pour nous lire, mais elle a suffisamment de données pour reproduire qui nous étions en ligne.

ChatGPT sait-il être nostalgique ? Évidemment que non, mais en tout cas, il sait saisir avec malice le zeitgeist d’une époque numérique révolue, celle des messageries instantanées et autres chats en ligne. Et peut-être, vous rendre nostalgiques.

C’est sur X, dans une publication de Joffrey derrière l’agrégateur par IA Entropie, que nous avons repéré ce prompt inspirant : Create an image of a screenshot of an unhinged MSN messenger conversation from 2002, in French, ou, en français « Crée une image d’une capture d’écran d’une conversation MSN Messenger déjantée de 2002 ».

Nous l’avons reproduit avec la naïveté de nos premiers starter packs, en anticipant un résultat moyen. Et pourtant, ChatGPT sait très bien reproduire ce qui animait les conversations des ados des années 2000.

T’es prêt pour l’apocalypse les nouilles??? // Source : Création Numerama avec ChatGPT

Cette scène n’a jamais existé, évidemment, mais elle véhicule une atmosphère. Ce qui est tout aussi drôle, c’est que j’ai utilisé le compte de Numerama qui n’a aucune référence à mon prénom pour exécuter le prompt, et ChatGPT a fait échanger « Julien » et « Camille », deux prénoms stars des années 1990 qui sont parfaits pour illustrer ces captures d’écran créées de toutes pièces. Les détails ne s’arrêtent pas là, parce que ChatGPT a supposé que nous utilisions évidemment Windows XP avec ses énormes bords bleus, a reproduit le logo de MSN plutôt fidèlement et a simulé un affichage en basse définition.

L’interface reste plutôt banale et MSN était moins standard que cela au niveau de ses boutons, mais la vraie prouesse, c’est évidemment le texte. Si dans le cas présent, rien n’a de sens, on n’est pas certains que nos conversations adolescentes en avaient plus. En bonus, l’usage trop fréquent des LOL MDR XD et autres ^_^ est très bien trouvé.

MSN+ selon ChatGPT // Source : Création Numerama

Si on demande d’aller un peu plus loin dans le temps, autour de 2005 et d’ajouter la fameuse extension MSN+ qui permettait de personnaliser l’interface, ChatGPT est aussi très bon — malgré ses petits soucis sur les textes de l’interface. Flo et Alice (encore inventées) jouent à Halo, utilisent « pwner » comme argot et ont un peu plus d’utilisation des emojis que les précédents, signe d’une évolution vers des interfaces plus graphiques.

Et si on saisissait cette perche pour aller voir ce qui se passait du côté d’IRC, canaux gaming, pour chercher des adversaires sur Counter-Strike ?

5v5 de_dust2 now

On était pas bien là, sans matchmaking ? // Source : Création Numerama

Alors là, chapeau, ChatGPT vise juste. Sans avoir connu cette époque, il emploie les bons mots d’argot (5v5, map, « chercher war »), des références à Counter-strike (de_dust2), des IP qu’on se transmettait pour se rejoindre sur des serveurs privés… et l’indémodable look Windows 95 des clients IRC. Bref, c’est à s’y méprendre.

Et Caramail alors ? Il nous a fallu plusieurs essais et raffinements pour arriver à quelques chose qui ressemblait au Caramail de nos souvenirs, car ChatGPT n’avait pas vraiment de modèle convenable pour l’interface. Le résultat est d’ailleurs moyennement fidèle, mais les conversations sont bonnes. Disait-on vraiment plus sur les réseaux sociaux de l’époque ?

Caramail, le chat iconique d’une génération // Source : Création Numerama

On savait les intelligences artificielles génératives capables de créer des situations qui n’ont pas existé ou saisir des époques, parfois sombres, pour créer de nouvelles réalités. On voit par ces exemples qu’elles savent aussi inventer des souvenirs liés au numérique.

