Le sursaut de Bing n’aura duré que quelques mois. L’agent conversationnel de Microsoft basé sur GPT-4 s’appelle désormais « Copilot », comme ses autres services liés à l’intelligence artificielle. La marque Bing redevient exclusive au moteur de recherche, qui n’a pas réussi à profiter de son nouvel élan pour rattraper Google.

En février 2023, Bing n’était pas loin d’une remontada face à Google. Au moment où la planète découvrait ChatGPT, Microsoft, qui soutient financièrement OpenAI, avait annoncé lancer une nouvelle version de son moteur de recherche avec le modèle de langage GPT-4 intégré à Bing. Le nouveau Bing Chat était capable d’avoir de vraies conversations, même s’il a beaucoup déraillé au départ. Avec cette super intelligence, Microsoft espérait néanmoins convaincre des aficionados de Google de laisser une chance à Bing. Une technique payante au départ, puisque Bing a vu ses parts de marché augmenter (même si Google n’avait pas de quoi s’inquiéter).

Neuf mois plus tard, le rebond de Bing ne semble avoir été que très passager. La preuve, Microsoft renonce déjà au nom Bing Chat. Après avoir annoncé qu’elle allait ajouter une intelligence artificielle nommée « Microsoft Copilot » à Windows 11 et à ses logiciels phares (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams…), l’entreprise abandonne la marque Bing Chat au profit de « Copilot ». Depuis le 15 novembre, Microsoft distingue son moteur de recherche de son concurrent de ChatGPT, puisque ces deux usages sont finalement différents.

Un nouveau site pour Microsoft Copilot

Dans l’univers des intelligences artificielles génératives, les principaux concurrents s’appellent désormais ChatGPT (OpenAI), Microsoft Copilot et Google Bard. D’autres pourraient arriver bientôt (on pense au Grok d’Elon Musk ou au Siri boosté d’Apple), mais ces trois marques sont les plus puissantes en novembre 2023. Il existe évidemment d’autres IA fortes sur d’autres domaines (Dall-e, Midjourney, Adobe Firefly…), mais elles n’ont pas grand-chose à voir avec les agents conversationnels d’OpenAI, Microsoft et Google.

Copilot est déjà en ligne. // Source : Numerama

Si le mode conversation est toujours disponible sur la page d’accueil de Bing, Microsoft espère que ses utilisateurs passeront par l’adresse copilot.microsoft.com pour accéder à son IA. Comme ChatGPT, qui a son site dédié, Microsoft veut attirer du monde avec un service distinct, qui ne doit pas être dans l’ombre d’un moteur de recherche peu utilisé dans le monde.

Bien sûr, il est important de rappeler que Microsoft Copilot est très similaire à ChatGPT, puisqu’il utilise le même modèle de langage. Les deux systèmes sont néanmoins différents sur certains aspects, puisque Microsoft dispose de ses propres paramètres.

Microsoft a oublié de prévenir Copilot de son changement de nom. // Source : Capture Numerama

La marque Copilot, un atout de Microsoft ?

En 2024, Microsoft devrait mettre Copilot partout. L’entreprise, qui a aussi annoncé le 15 octobre son intention de fabriquer ses propres puces et Copilot Studio, pour que n’importe qui puisse créer son IA (comme les GPTs d’OpenAI), croit plus que jamais en sa capacité à devenir encore plus puissante grâce à l’éclosion de l’intelligence artificielle générative. Copilot est sa nouvelle marque forte.

Avec l’éclosion de Microsoft Copilot en tant que service accessible partout, on peut se demander quel avenir réservera Microsoft à Bing. Faut-il arrêter les frais, en espérant que l’IA rende ringards les moteurs de recherche ? Ou continuer, au cas où ces deux activités resteraient plébiscitées par les utilisateurs.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !