OpenAI a enfin présenté o3-pro, son nouveau « nouveau meilleur modèle », qui surpasse naturellement o3, arrivé en avril. Un LLM qui arrive dans l’API d’OpenAI et chez les utilisateurs Pro de ChatGPT.

C’est déjà l’heure de la mise à jour pour ChatGPT. En avril dernier, OpenAI dévoilait o3 et o4-mini, de grands modèles de langage (LLM) dont la jeune startup vantait les mérites. Mais voilà que l’entreprise déploie déjà une autre mise à jour, disponible depuis le 10 juin, avec o3-pro, un dérivé d’o3. Bien entendu, ce nouveau LLM surpasse o3 dans plusieurs domaines. De toute façon, face à la concurrence, OpenAI n’a d’autre choix que de pousser toujours plus loin ses LLM.

Voici o3, le nouveau chouchou d’OpenAI

Dans un message publié sur X, OpenAI écrit que les testeurs d’o3 « préfèrent systématiquement OpenAI o3-pro à o3 » (dans 65% des cas environ). Selon elle, ce modèle serait meilleur en sciences, en éducation, en programmation, en analyse de données et même en rédaction. Étonnant, non ? Ses tests montrent qu’o3 est plus clair, exhaustif et suit mieux les instructions qu’on lui donne.

Dans environ 65% des cas, o3-pro est préféré à o3 // Source : OpenAI

Aucun suspense, ce modèle se montre plus fiable qu’o1-pro et qu’o3. OpenAI explique avoir réalisé des tests de fiabilité ou elle considère qu’un modèle a réussi un test s’il répond correctement à une même question quatre fois et pas qu’une seule. Dans ces tests, o3-pro grappille des pourcentages (significatifs) : ce LLM ne révolutionne pas ce que fait OpenAI, mais l’améliore. o3-pro est une version dérivée d’o3, « conçue pour réfléchir plus longtemps et fournir les réponses les plus fiables », rappelle OpenAI.

Il est déjà disponible dans ChatGPT

OpenAI ajoute qu’o3-pro est multimodal : il peut effectuer des recherches sur Internet, analyser des fichiers ou des images, utiliser Python, avoir de la mémoire, etc. Des fonctions qu’on trouvait déjà chez plusieurs autres modèles développés par la société. Cependant, o3-pro ne permet pas de générer des images : seuls o3, 4o et o4-mini peuvent le faire. Même chose pour les Canvas : ils ne sont pas disponibles avec o3-pro.

o3-pro est meilleur qu’o1-pro et qu’o3 en mathématiques, en sciences et en programmation informatique // Source : OpenAI

o3-pro vient évidemment remplacer le précédent modèle « pro », o1-pro dans ChatGPT, pour les utilisateurs Pro et Team pour le moment. Même chose du côté de l’API d’OpenAI ; cela signifie que des applications tierces vont pouvoir l’utiliser. Cette semaine, les utilisateurs Enterprise et Edu y auront également accès.

