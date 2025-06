Lecture Zen Résumer l'article

Les orages supercellulaires, ou supercellules orageuses, sont des phénomènes météorologiques très violents. C’est l’une des structures orageuses les plus dangereuses.

Des orages sont attendus en France après un épisode de fortes chaleurs. Ce mercredi 25 juin 2025, Météo-France anticipe des « orages parfois violents » sur la France métropolitaine entre mercredi et jeudi. Keraunos, l’Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents, indique qu’ « un épisode orageux sévère est attendu ce mercredi sur la France avec des supercellules et systèmes multicellulaires susceptibles d’occasionner grêle violente, rafales > 120 km/h, pluies et foudroiement intenses ».

« On attend localement de très fortes intensités pluvieuses, de la grêle et de violentes rafales de vent, pouvant atteindre voire dépasser 100 km/h, en particulier dans les départements en vigilance orange », selon Météo-France. 52 départements sont placés en vigilance orange ce mercredi.

@numerama Ce vendredi 20 juin, 16 départements français sont passés en alerte orange canicule. Mais dans certaines villes, il peut faire jusqu’à 10 °C de plus que dans les campagnes voisines. Ça s’appelle un îlot de chaleur urbain. Et 28 millions de Français vivent dedans. Explication en vidéo. — #canicule #france #chaleur #apprendresurtiktok #actualité #numerama ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les conséquences d’une tornade issue d’un « orage supercellulaire » peuvent être impressionnantes et dévastatrices : maisons endommagées, foyers privés d’électricité, rues inondées.

Mais, qu’est-ce qu’un orage supercellulaire exactement ?

Qu’est-ce qu’un orage supercellulaire ?

Un orage supercellulaire, ou supercellule orageuse (« supercell » en anglais), est un type particulier de tempête, composée d’une cellule convective unique et autonome.

Comment se forme un orage supercellulaire ?

Les supercellules orageuses « contiennent des courants ascendants qui tournent autour d’un axe vertical », résume l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Ce mouvement de rotation est provoqué par « un changement de la direction et/ou de la vitesse du vent en fonction de l’altitude », autour de l’orage en train de grossir. Ce cisaillement du vent entraîne la formation d’un mésocyclone, un courant ascendant rotatif : cette zone de rotation peut avoir un diamètre de 3 à 10 km.

Quels phénomènes météorologiques accompagnent un orage supercellulaire ?

Les orages supercellulaires sont associés à d’autres phénomènes violents, comme des vents destructeurs, des tornades et de gros grêlons. « La plupart des tornades fortes à violentes sont associées aux supercellules », selon le NOAA.

[#Orage de #grêle dans le Cher ce dimanche] Ce dimanche après-midi, un #orage supercellulaire a occasionné des grêlons avoisinant les 5 cm sur le Sud du @departement_18, à Ardenais. Des dégâts ont été observés par endroits. #orages https://t.co/Le0qFOeoGt — Association Météo Centre – Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) June 18, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pourquoi les orages supercellulaires sont-ils si dangereux ?

La supercellule est décrite comme « la structure orageuse la plus virulente et la plus dangereuse de toutes », par Keraunos, une entreprise française spécialisée dans l’observation des tornades et orages violents.

En raison de la structure et de la longévité remarquable de l’orage supercellulaire, plusieurs risques sont associés à ce phénomène : « violentes chutes de grêle, précipitations diluviennes, fortes tornades, rafales de vent extrêmes », énumère Keraunos.

Quelles sont les différences avec un orage classique ?

Comme les autres orages, l’orage supercellulaire a besoin d’air chaud et humide comme « carburant ». La supercellule se structure en présence d’une différence de vent importante entre les couches basses et élevées de l’atmosphère.

« Contrairement [à l’orage] monocellulaire ordinaire dont la durée de vie est brève, la supercellule a pour particularité de pouvoir conserver une activité intense durant parfois plusieurs heures », explique Keraunos.

« [Le] déplacement [d’un orage supercellulaire] ne suit pas le trajet des autres orages dont il se décale sensiblement (d’environ 30 degrés d’angle) », complète Météo-France.

Comment reconnaître visuellement un orage supercellulaire ?

Ces phénomènes adviennent souvent en mai ou juin. Ils ont des dimensions impressionnantes. Ils ressemblent à des nuages très hauts, formant une « enclume » à leur sommet, qui s’étend très loin. « Un véritable mur de précipitations est généralement visible à quelques kilomètres de là et constitue la manifestation visible du courant descendant d’air froid », résume Keraunos.

Dans des circonstances extrêmes, un orage supercellulaire peut se déplacer à la vitesse de 65 à 80 km/h.

Combien de temps dure un orage supercellulaire ?

Après sa formation, un orage supercellulaire peut survivre longtemps, même s’il croise une zone peu propice à la formation d’orages plus habituels, d’après le NOAA. Les orages supercellulaires peuvent durer plusieurs heures dans un environnement favorable, estime le service météorologique des États-Unis.

La longévité des supercellules orageuses est expliquée, comme l’indique Keraunos, par le « décalage spatial entre le courant ascendant principal et le courant descendant d’air froid ». L’air chaud ascendant n’est pas refroidi par le courant descendant.

Où se produisent les orages supercellulaires ?

Des orages supercellulaires ont été observés dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud.

Les orages supercellulaires peuvent se produire en France, comme ce fut le cas ce dimanche 18 juin 2023. En mai 2022, l’Indre a connu un orage supercellulaire, lors duquel des grêlons de 10 cm de diamètre sont tombés du ciel, un fait exceptionnel en France.

Quelles précautions prendre en cas d’orage supercellulaire ?

En cas d’orage, plusieurs conseils doivent être suivis pour éviter tout accident et éviter la foudre. Entre autres conseils donnés par les Sapeurs pompiers de France, il convient ainsi :

De se mettre à l’abri, ainsi que de mettre à l’abri les objets sensibles au vent chez soi,

D’éviter les sorties en voiture et les promenades, surtout en forêt et en montagne. Ne restez pas sous un arbre pendant un orage,

D’attendre pour prendre une douche, car il est conseillé d’éviter de le faire pendant l’orage,

De resté informé sur les conditions météorologiques.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama