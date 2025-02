Lecture Zen Résumer l'article

Vous connaissiez surtout OpenAI et son célèbre service ChatGPT. Le fameux chatbot américain a depuis un an un rival en pleine ascension, et il est français. Son nom ? Le Chat. Il est développé par la jeune startup Mistral AI.

Qu’est-ce que Mistral AI et quelles sont ses activités ?

Basée à Paris, Mistral AI est une jeune entreprise française. Elle a été fondée début 2023 et se spécialise dans l’intelligence artificielle générative (GenAI). Dès lors, les produits qu’elle propose sont capables de produire du texte ou des images selon les questions et les instructions de l’internaute. Ce sont les fameux prompts, semblables à ceux que l’on tape sur ChatGPT.

Le cœur de l’activité de Mistral est de concevoir des modèles de langage de son propre cru. Fondamentalement, le principe d’un modèle de langage est d’être un moteur et un mode d’emploi pour un chatbot. OpenAI a conçu pour ChatGPT plusieurs modèles de langage, comme GPT-4o, o1 ou o3.

La conception d’un modèle de langage implique de collecter et de traiter des données accessibles, en particulier sur Internet (et officiellement libres de droits). Ce corpus, dont le poids peut avoisiner les dizaines ou les centaines de gigaoctets, sert ensuite de socle et de terrain d’entraînement pour les systèmes d’intelligence artificielle.

Mistral est un pépite française de l’IA spécialisée dans les modèles de langage. // Source : Numerama avec Midjourney

Le modèle de langage doit ensuite être en mesure de « saisir » ce que lui demande l’internaute, et de lui fournir une réponse sensée et cohérente. Cela, en recourant à des algorithmes et aux mathématiques. L’outil se sert aussi des statistiques, en déterminant les mots les plus probables dans ce qui est attendu de lui, pour former sa réponse.

Les modèles de langage peuvent exister de plusieurs tailles et ils peuvent aussi être multimodaux, c’est-à-dire qu’ils peuvent manipuler des données de nature variée : du texte, des images, de la vidéo, de l’audio, etc. Mistral AI peut, par exemple, recevoir une description texte d’une image pour ensuite la générer.

Mistral a conçu plusieurs modèles ces dernières années :

Codestral

Mistral Large

Pixtral Large

Ministral 3B

Ministral 8B

Mistral Embed

Mistral Moderation

Mistral Small

Pixtral

Mistral Nemo

Codestral Mamba

Mathstral

Mistral 7B

Mixtral 8x7B

Mixtral 8x22B

Mistral Medium

Mistral Small 24.02

Mistral Large 24.02

Mistral 24.07

Codestral

Certains de ces modèles finissent toutefois par être dépréciés avec le temps, car ils sont jugés obsolètes et dépassés. Ils sont alors retirés des modèles courants et remplacés par des solutions plus performantes. Ces modèles peuvent être gratuits ou payants. En outre, selon la licence choisie, ils sont propriétaires ou bien open source.

Qui sont les créateurs de Mistral ?

Trois personnalités se trouvent à l’origine de Mistral AI : Arthur Mensch, qui en est le directeur général, Guillaume Lample, qui occupe le poste de directeur scientifique, et Timothée Lacroix, qui officie comme directeur technique. Les trois ont été formés en France, à l’École polytechnique pour les deux premiers et à l’École normale supérieure pour le troisième.

Le premier ministre britannique, Keir Starmer, en discussion avec Arthur Mensch. // Source : Number 10

Mais avant de se lancer dans l’aventure de Mistral AI, les trois associés ont évolué dans certaines des entreprises les plus en pointe de l’IA.

Quels sont les principaux produits et services proposés par Mistral AI ?

Outre les modèles de langage à proprement parler, Mistral AI propose de profiter de son savoir-faire à travers différents services.

Il existe ainsi La Plateforme, le propre service d’hébergement européen de Mistral. Celui-ci permet d’utiliser et d’affiner les modèles d’IA de la société via les interfaces de programmation (API) pour construire et déployer des agents d’IA reposant sur ses modèles. La Plateforme permet aussi d’avoir accès à des services complémentaires.

Mais surtout, Mistral AI met à disposition un chatbot baptisé Le Chat, qui est un équivalent de ChatGPT. L’outil est utilisable gratuitement et sans compte dans une version limitée. En s’inscrivant, Le Chat offre bien plus d’options. Il existe par ailleurs une version payante qui débride encore un peu plus l’agent conversationnel.

Un exemple de discussion avec Le Chat de Mistral AI. // Source : capture d’écran

Il existe par ailleurs un accès console/API pour les spécialistes de l’IA pour créer des modèles fine-tunés (c’est-à-dire personnalisés et ajustés), lancer des agents d’IA spécifiques, télécharger et installer des modèles open source sur ses propres serveurs ou encore paramétrer la possibilité de faire des requêtes API. Une formule d’abonnement existe.

Pour le grand public, l’interaction avec Mistral se fera essentiellement via son chatbot Le Chat. Celui-ci a d’ailleurs bénéficié d’une évolution notable avec l’arrivée d’une application mobile pour Android et iOS. Les usages étant désormais majoritaires sur le téléphone, il était normal que Mistral AI s’y mette aussi, comme le reste de la concurrence.

Quelle est la valorisation actuelle de Mistral AI ?

En juin 2024, Mistral AI bouclait une levée de fonds de 600 millions d’euros, indiquait la banque publique d’investissement française Bpifrance en début d’année. Cela a porté la valorisation de l’entreprise française à 6 milliards d’euros. Désormais, il est question d’une éventuelle entrée en bourse, si l’on en croit les allusions d’Arthur Mensch.

Quoi qu’il en soit, Mistral est devenue une licorne, puisque sa valorisation a passé la barre fatidique du milliard. Si la liste des licornes françaises fait l’objet de débats, c’est dans cette catégorie que l’on retrouve des sociétés comme Doctolib, Deezer, Ledger, Lydia, Veepee ou encore BackMarket. Il y en aurait une petite trentaine.

Faut-il installer et utiliser Mistral ?

Voilà une question qui est éminemment politique. Il existe des chatbots tout à fait performants comme ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google, Claude de la société Anthropic, Perplexity (qui est plutôt un moteur de recherche basé sur l’IA). On peut aussi mentionner DeepSeek, qui a défrayé la chronique en début d’année.

Le point commun de ces solutions ? Ce sont des plateformes américaines ou chinoises (pour DeepSeek). Face à elles, Mistral peut se targuer de rivaliser non seulement avec les meilleures solutions étrangères dans les différents bancs d’essais spécialisés, mais en plus elle est française. À l’heure où l’on parle de souveraineté technologique, cela compte.

Au-delà des questions de patriotisme tech, Mistral AI déclare se conformer strictement au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et sélectionner uniquement des partenaires européens aussi scrupuleux. Mais, de l’aveu de la startup, il existe des cas de figure rares où des prestataires hors de l’UE doivent être retenus.

Source : James Rhodes + Montage Numerama

Autre argument qui peut jouer en faveur de Mistral AI : l’entreprise entend bâtir son premier centre de traitement de données en France. C’est un point crucial concernant l’enjeu de la localisation géographique des données sur le sol européen, c’est-à-dire stockées dans des data centers appartenant à des sociétés européennes.

Par ailleurs, Mistral AI fait depuis peu un effort notable pour se rendre aussi convivial et commode que possible. Une application mobile Mistral a été lancée pour Android et iOS. Il est possible d’essayer Le Chat de Mistral sans avoir de compte. On peut également profiter de Mistral gratuitement via les forfaits de Free Mobile, y compris celui à deux euros.

