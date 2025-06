Lecture Zen Résumer l'article

Selon un rapport de la plateforme Similarweb, ce qui rapporte le plus de trafic à Wikipédia n’est pas Google, mais bien ChatGPT. Les chatbots ont une importance de plus en plus grande pour Wikipédia.

Google met en avant depuis très longtemps Wikipédia dans ses résultats de recherche. Avec les milliards de requêtes effectuées sur Google chaque jour, le moteur de recherche est une source de trafic primordiale pour Wikipédia. Oui, mais ce n’est pas la première. 2025 oblige, c’est bien ChatGPT qui renvoie le plus d’internautes sur l’encyclopédie en ligne.

ChatGPT renvoie beaucoup d’internautes sur Wikipédia

Similarweb, plateforme d’audience des sites Internet, a publié ce 18 juin 2025 sur X le classement des sites renvoyant le plus de trafic vers Wikipédia. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Google n’est pas premier, ni même deuxième. Le moteur de recherche est à la troisième place.

Un autre moteur de recherche apparaît dans les 10 premiers sites : il s’agit de Yandex, moteur de recherche russe. Si les moteurs de recherche ne sont pas (ou plus premiers), c’est aussi parce qu’ils montrent des extraits des pages Wikipédia dans leurs résultats. Ce qui évite de devoir se rendre sur l’encyclopédie.

Les sites qui apportent le plus de trafic à Wikipédia en mai 2025. // Source : Similarweb via X

Le premier du classement, et de loin, est ChatGPT, si l’on en croit le classement publié par Similarweb. À ses côtés, se trouve autre chatbot, à la quatrième place : Perplexity. Ce classement montre en partie que ChatGPT et consorts ont tendance à beaucoup citer Wikipédia. C’est normal : puisque l’encyclopédie est gratuite et ouverte, tous ont été entraînés avec ses textes. D’ailleurs, selon Similarweb, Wikipédia est le troisième site recevant le plus de trafic de la part des chatbots, loin derrière YouTube (le premier) et juste derrière Facebook (le deuxième).

ChatGPT remplace petit à petit l’encyclopédie

Si on a l’impression que ChatGPT rapporte beaucoup de trafic à Wikipédia, c’est surtout un biais. En effet, ce classement de Similarweb ne montre pas une réalité : combien de trafic ChatGPT prend à Wikipédia. Une recherche sur le chatbot peut éviter dans beaucoup de cas de devoir se rendre sur une page Wikipédia.

L’interface de Wikipédia. // Source : Capture Numerama

Depuis le mois dernier, ChatGPT a dépassé Wikipédia en termes de trafic. Il y a dorénavant davantage d’internautes qui utilisent ChatGPT que Wikipédia. ChatGPT est le sixième site le plus utilisé, quand Wikipédia est à la dixième position. Par ailleurs, le trafic de Wikipédia stagne depuis 2020, avec entre 15 et 18 milliards de pages vues par mois.

Selon la Wikimedia Foundation, l’organisation à but non lucratif qui gère Wikipédia, il n’y a pas eu de baisse significative depuis l’arrivée de ChatGPT et autres. Tout porte à croire que Wikipédia subisse dans les mois et les années à venir une diminution de son trafic, même si ChatGPT le cite dans ses réponses.

