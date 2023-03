On a déjà un indice du showrunner pour la saison 2 de House of the Dragon : on verra cinq dragons. Mais lesquels ?

La nouvelle saison de House of the Dragon est encore très loin d’être prête. Le tournage n’a pas commencé, d’ailleurs : cela doit débuter prochainement cette année, selon Ryan Condal, qui officie en tant que showrunner. Malgré tout, des informations commencent à être partagées par la production, à commencer par le nombre de nouveaux dragons que l’on verra.

Cinq nouveaux dragons pour la saison 2 de HotD

Dans un échange relayé par The Hollywood Reporter le 8 mars, l’intéressé a fait savoir que cinq nouveaux reptiles ailés viendront se joindre à ceux que l’on a déjà vu dans la première saison. Évidemment, Ryan Condal n’a pas dit quels seront les dragons qui arriveront dans les prochains épisodes. Mais par élimination, on peut en écarter un certain nombre.

Les dragons Caraxès, Meleys, Syrax, Fumée-des-Mers, Vhagar, Vermax, Arrax et Vermithor sont plus ou moins mis en avant dans la saison 1. On peut aussi citer Feux-du-Soleyl, qui passe une tête discrète à l’écran. Et, d’une certaine façon, on peut également évoquer Balerion, dit la Terreur Noire, même si l’on ne voit que son crâne et rien d’autre.

Caraxès, le dragon de Daemon. // Source : HBO

Quels pourraient être les cinq nouvelles créatures ? Si l’on écarte les dragons sauvages, moins décisifs pour le développement de l’intrigue, quelques candidats hautement crédibles peuvent être envisagés. Les pistes suivantes sont des suppositions, en tenant compte de l’avancée de l’histoire et des dragons que l’on a déjà vus dans la saison une.

On anticipe :

Songefeu (le dragon de Rhaena Targaryen),

Danselune (celui de Baela Targaryen, sa sœur),

Point du Jour (le dragon d’une autre Rhaena Targaryen),

Tyraxès (le dragon de Joffrey Velaryon)

et Nuée d’Orage (le dragon d’Aegon III Targaryen).

Shraïkos et Morghul, chevauchés par Jaehaerys et Jaehara Targaryen, devraient plutôt arriver dans les saisons suivantes.

Les informations sur la saison 2 de House of the Dragon sont encore minces, mais il est possible d’anticiper la suite de l’histoire, puisque la série est tirée de Feu & Sang, une chronique littéraire imaginée par G.R.R. Martin sur la dynastie Targaryen. Les dragons vont ainsi jouer un rôle prépondérant dans le conflit entre les Verts et les Noirs, les deux factions ennemies de la saga.

