Lecture Zen Résumer l'article

La série sur les aventures de Duncan le Grand (« Dunk ») et l’Œuf va enfin être dévoilée en 2025. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce qu’il faut savoir sur A Knight of the Seven Kingdoms, située dans l’univers de Game of Thrones et de House of the Dragon.

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de Dunk et l’Œuf, et pourtant. Il s’agit de l’un des événements sériels de l’année 2025, puisque ces deux personnages seront au cœur du prochain spin-off de Game of Thrones et de House of the Dragon : A Knight of the Seven Kingdoms. Date de sortie en France, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette future série très attendue.

Quelle est l’histoire du Chevalier Errant (The Hedge Knight), dont sera adaptée A Knight of the Seven Kingdoms ?

Dunk et l’Œuf sont deux surnoms que l’on donne respectivement à Duncan le Grand et Aegon Targaryen. Le premier est un chevalier errant, le second son écuyer. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Duncan n’est pas grand en raison de ses faits d’armes (du moins, à ses débuts…), mais parce que c’est un immense gaillard.

S’il est bien bâti, Duncan a toutefois une personnalité moins structurée — il est décrit comme simple et crédule. Cependant, c’est un brave gars, qui ne rechigne pas à venir en aide aux faibles et aux opprimés. À l’inverse, Aegon V Targaryen (son nom complet) est l’exact contraire : il est petit et chétif — c’est un enfant –, mais fort malin et vif.

Duncan. // Source : HBO

C’est donc ce drôle de duo — l’un est membre de famille royale Targaryen, l’autre un bougre anonyme –que l’on suit dans diverses aventures, contées dans des nouvelles écrites par George R.R. Martin, comme The Hedge Knight (Le Chevalier Errant). Les débuts des deux larrons commencent au moment d’un tournoi réputé, celui de Cendregué. C’est là qu’ils vont d’ailleurs se rencontrer.

Quand se passe A Knight of the Seven Kingdoms ?

Chronologiquement parlant, Les Aventures de Dunk et de l’Œuf se déroulent entre House of the Dragon et Game of Thrones. Plus précisément, les deux partenaires vivent leurs péripéties environ un siècle avant Game of Thrones (90 ans, pour être exact).

De fait, ils vont croiser certains personnages déjà vus ou évoqués dans Game of Thrones. À noter que l’intrigue se situera 70 ans après les événements de House of the Dragon, alors que les Targaryen détiennent toujours le pouvoir.

Qui est l’Œuf dans l’univers de Game of Thrones ?

Il s’agit du surnom donné à Aegon V Targaryen, le quatrième fils du roi Maekar Ier Targaryen et de Dyanna Dayne. Il a trois frères (Daeron, Aerion et Aemon) et deux sœurs (Daella et Rhae). Pour l’anecdote, Aemon apparait dans Game of Thrones : il est le vieux mestre qui officie au sein de la Garde de Nuit, au Mur, tout au nord de Winterfell.

Le teaser de A Knight of the Seven Kingdoms

Pour le moment, très peu d’images ont déjà été dévoilées concernant A Knight of the Seven Kingdoms. En novembre 2024, Max a toutefois diffusé un court teaser autour de ses futures productions, contenant un léger aperçu de la série de fantasy.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quelle est la date de sortie de A Knight of the Seven Kingdoms, le spin-off de Game of Thrones ?

La série A Knight of the Seven Kingdoms est annoncée pour 2025. On devrait pouvoir la découvrir pendant l’été ou, selon Variety, à l’automne 2025.

Combien de saisons sont prévues pour A Knight of the Seven Kingdoms sur HBO ?

À ce stade, il n’est question que d’une première saison, en 6 épisodes. Mais il n’est pas impossible que les scénaristes développent d’autres pans de l’histoire de ser Duncan, dans de futures saisons.

Qui sera au casting de A Knight of the Seven Kingdoms, pour incarner ser Duncan Le Grand et l’Œuf ?

Le magazine Variety rapporte que le rôle de Duncan a été attribué à l’acteur Peter Claffey (Vikings : Valhalla), tandis que celui de l’Œuf revient au jeune Dexter Sol Ansell.

Que pense George R. R. Martin de la série A Knight of the Seven Kingdoms ?

Contre toute attente, l’auteur du Chevalier Errant semble extrêmement enthousiaste concernant cette nouvelle adaptation de ses écrits. Il avait pourtant vivement critiqué des séries comme House of the Dragon, qu’il ne jugeait pas assez fidèle à son travail. Cela ne semble pas être le cas pour A Knight of the Seven Kingdoms.

Dans un post publié sur son blog personnel le 28 janvier 2025, George R. R. Martin a ainsi donné son avis sur ce futur spin-off : « J’ai pu voir les 6 épisodes de la saison 1 (même si les deux derniers n’étaient pas encore terminés, il faut le reconnaître) et je les ai adorés. […] Dunk et l’Œuf ont toujours été parmi mes personnages préférés et les acteurs que nous avons trouvés pour leur donner vie sont formidables. Le reste du casting est également génial. »

Où regarder A Knight of the Seven Kingdoms en streaming ?

La série de HBO sera disponible en France sur la plateforme de streaming Max. On pourra aussi la retrouver sur d’autres services de streaming, comme Canal+, qui a signé un accord de partenariat pour distribuer la série dans certaines de ses offres.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+