Envie de vous refaire l’intégrale de Game of Thrones avant House of the Dragon ? Bonne nouvelle, les deux séries sont disponibles sur la même plateforme.

19 mai 2019. La chaîne HBO diffusait le dernier épisode de Game of Thrones, concluant une aventure télévisuelle de quasi dix ans. Après huit saisons et soixante-treize épisodes, les aventures des grandes maisons de Westeros et des peuples d’Essos prenaient fin. Incontestablement, Game of Thrones a mérité son statut de série de la décennie.

Plus de trois ans après, de nouvelles aventures arrivent dans le monde imaginé par George R. R. Martin. La série House of the Dragon est diffusée sur HBO à partir du 21 août. Il ne s’agit pas d’une suite, mais d’une préquelle se déroulant des dizaines d’années avant GoT. Les personnages, les enjeux, l’histoire, le cadre ne seront pas du tout les mêmes.

Bronn, à gauche, en discussion avec Jaime Lannister. // Source : HBO

Peut-être êtes-vous déjà au point sur la sortie de House of the Dragon, avec tout ce qu’il y a à savoir sur la série. Pour qui n’est pas encore au courant, elle est centrée sur la famille Targaryen, une puissante dynastie qui commande aux dragons. La série elle-même est axée sur un épisode particulier de cette maison — une guerre familiale entre deux camps.

Où voir Game of Thrones en streaming ?

Il n’est pas requis de revoir Game of Thrones pour saisir les enjeux de House of the Dragon, les deux séries se passant à des périodes temporelles différentes. Mais dans l’hypothèse où vous désireriez vous refaire un marathon de GoT avant de vous mettre à HotD, sachez que la série est disponible en intégralité sur MyCanal / OCS.

Largement salué par le public et la critique, Game of Thrones a pu décevoir une partie du public vers la fin de la série, en particulier la saison huit. À tel point d’ailleurs que des fans ont souhaité le tournage d’un remake de cette season finale, tandis que l’auteur lui-même a à plusieurs reprises pris ses distances avec la trajectoire choisie par les showrunners.

C’est parti pour le marathon. // Source : Capture d’écran

En cause : un affaiblissement du récit et une orientation de l’histoire, qui ne correspondaient plus à l’excellence de ce à quoi nous étions habitués depuis le début : des dialogues ciselés, des intrigues politiques, des personnages profonds et variés, la mise à en image d’un monde brutal et intraitable, une once de mystère.

Le dernier épisode de Game of Thrones a laissé un certain nombre de questions sans aucune réponse, que ce soit sur ce final-là et sur l’ensemble de la série. Elle a également soulevé des interrogations sur certains personnages (vivants ou morts), sur le devenir de quelques héros et sur des mystères méconnus : que trouve-t-on justement, à l’ouest de Westeros ?

Pour aller plus loin L’après Game of Thrones : tout savoir sur les futures séries que prévoit HBO

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.