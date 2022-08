Le spin-off de Game of Thrones démarre le 22 août 2022 sur HBO (chez OCS en France). La série est à nouveau adaptée des livres de George R.R. Martin.

Préparez-vous à voir des personnages mourir. Oui, car l’univers de Game of Thrones est de retour à l’écran : le premier épisode de House of the Dragon est attendu pour le 21 août 2022 (en France, chez OCS en US+24). La série comportera 10 épisodes d’environ une heure chacun, avec, au casting, Emma D’Arcy, Matth Smith ou encore Milly Alcock et Olivia Cooke.

Là où l’auteur de l’univers, George R.R. Martin, était seulement consultant pour Game of Thrones, il est davantage partie prenante dans la production de cette série dérivée — House of the Dragon est à nouveau produite chez HBO. Mais, au fait, quel est le matériau d’origine ?

Feu & Sang (chez J’ai lu en France)

House of the Dragon fait office de préquel à Game of Thrones, entièrement centré sur la famille Targaryen — dont est issue Daenerys. Le spin-off s’intéressera plus précisément à un épisode historique, celui des guerres de succession, la « danse des dragons ». L’intégralité de ce conflit est issue d’un livre écrit par George R.R. Martin : Feu & Sang. Celui-ci est disponible en français (sous une traduction de Patrick Marcel) en poche chez J’ai lu, où il est découpé en deux tomes de quelque 500 pages chacun (tome 1, tome 2), avec une version intégrale qui sortira fin août.

Deux volumes de 500 pages chacun pour ce préquel. // Source : J’ai lu

George R.R. Martin avait présenté cet ouvrage comme de l’« histoire fictive », car, au sein de l’univers de Game of Thrones, Feu & Sang est un livre qui existe. L’auteur est l’archimestre Gyldayn, de la Citadelle.

À noter que si l’ouvrage est découpé en deux tomes en France, il s’agit en réalité de deux volumes, un choix de l’éditeur français originel (Pygmalion). Car un deuxième tome à proprement parler est envisagé par George R.R. Martin. Un jour, peut-être. Il n’est donc pas impossible que la série doive un jour, si elle est renouvelée sur plusieurs saisons, imaginer à nouveau sa propre suite et fin.

La série, en tout cas, nous emmènera à la rencontre de personnages présents dans ce livre préquel, comme la princesse Rhaenyra Targaryen, le roi Viserys, le prince Daemon, ou encore le « seprent de mer » Corlys.

