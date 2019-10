HBO confirme la commande d'une première saison d'une toute nouvelle série se plaçant dans l'univers de Game of Thrones. Baptisée House of the Dragon, elle se déroulera 300 ans avant la série principale.

C’est confirmé : House of the Dragon sera la deuxième série à s’inscrire dans l’univers du Trône de Fer, après Game of Thrones (2011-2019). La chaîne de télévision américaine HBO, qui a produit Game of Thrones, a confirmé ce projet ce mercredi 30 octobre, à l’occasion d’un évènement consacré à HBO Max, le futur service de SVOD, qui doit faire ses débuts au cours du premier semestre 2020 uniquement aux États-Unis.

De toute évidence, HBO se montre confiante envers cette nouvelle série — mais sans doute est-elle aussi pressée d’avoir un nouveau produit très séduisant à promouvoir pour donner le change face aux autres services de vidéo à la demande par abonnement –, puisque ce n’est pas un épisode pilote qui a été commandé, mais bien toute une première saison de dix épisodes.

Une série 300 ans avant Game of Thrones

House of the Dragon se basera sur Fire & Blood (Feu et Sang), le récit le plus récent de l’auteur George R. R. Martin. L’ouvrage n’est pas un roman à proprement parler, mais se présente plutôt comme une chronique « historique » des évènements passés pendant le règne de la famille Targaryen. Leur particularité est de pouvoir commander les dragons, d’où le nom de la série, mais aussi l’emblème de leur maison.

Les évènements décrits dans Fire & Blood se déroulent environ 300 ans avant ceux de Game of Thrones et s’étalent sur une large plage temporelle. On ne retrouvera donc pas les mêmes personnages, mais les lieux, les royaumes et certaines références devraient être familiers pour beaucoup de spectateurs — sans parler de celles et ceux qui auront lu au préalable le texte.

Selon un communiqué de HBO, la création de ce prequel est supervisée par George R.R. Martin lui-même, mais aussi Ryan Condal à l’écriture. Il est connu pour son travail sur la série Colony. Les deux hommes seront producteurs exécutifs, tout comme Miguel Sapochnik et Vince Gerardis. Ryan Condal officiera en outre comme showrunner, ainsi que Miguel Sapochnik.

Il est d’ores et déjà prévu de confier la réalisation du premier épisode à Miguel Sapochnik, ainsi que quelques autres épisodes de la série. L’intéressé connait bien cet univers : il a déjà eu la responsabilité de six épisodes de Game of Thrones : deux dans la saison 5, deux autres dans la saison 6 (dont le fameux épisode Battle of the Bastards) et encore deux dans la dernière saison.

HBO n’a pour l’instant encore rien dit ni du casting ni de la date de diffusion de la série.

