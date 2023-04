La chaîne américaine HBO s’intéresserait de près à une adaptation d’Aegon le Conquérant, ce Targaryen qui a pris le pouvoir à Westeros à dos de dragon, unifié tous les royaumes et forgé… le Trône de Fer.

Quelle série succédera à House of the Dragon dans quelques années ? Peut-être s’agira-t-il de celle qui racontera la Conquête de Westeros (le continent où se déroule l’intrigue dans l’univers de Game of Thrones / Le Trône de Fer) par Aegon Targaryen et ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys. HBO serait en train de considérer sérieusement cette option.

Le magazine Variety évoque les réflexions de la chaîne américaine sur ses projets à venir concernant l’adaptation en série des œuvres de George R. R. Martin, l’écrivain du Trône de Fer. Les sources consultées par le média indiquent que HBO se trouve à un stade très préliminaire — aucun scénariste n’est attaché au projet –, mais il est évoqué un possible portage au cinéma.

Un développement vers le septième art constituerait une rupture pour HBO, qui est davantage spécialisée dans la production de contenus sérialisés pour la télévision. Si l’idée d’une adaptation cinématographique autour d’Aegon se maintient, la chaîne pourrait recevoir le concours de Warner Bros, sa maison mère. Le film pourrait être suivi d’une série, évoque Variety.

Que raconte la Conquête ?

La Conquête constitue le point de référence clé dans l’univers de Game of Thrones. Cet évènement marque le début du calendrier de l’ère moderne sur Westeros et l’unification des différentes puissances du continent. C’est Aegon qui, par les armes, va soumettre et rassembler les différents territoires, donnant naissance au Royaume des Sept Couronnes.

Cette période démarre avec l’arrivée d’Aegon, Visenya, Rhaenys et leur suite (ainsi que leurs dragons) sur Westeros, après avoir fui Essos et le Fléau de Valyria, l’antique cité où vivaient les Targaryen, désormais détruite et maudite. Par rapport à House of the Dragon, la Conquête se déroule environ 130 ans avant la naissance de Viserys Targaryen, le dirigeant des Sept Couronnes de l’époque.

La Conquête est un épisode militaire qui a duré près de deux ans, permettant à la dynastie Targaryen de dominer le continent pendant trois siècles. Il y avait encore un descendant d’Aegon au pouvoir une vingtaine d’années avant le début de Game of Thrones. C’est d’ailleurs durant la Conquête qu’Aegon a forgé le fameux Trône de Fer qui est composé des lames de ses ennemis vaincus.

Lumière Isolée, l’île la plus à l’ouest. // Source : Game of Thrones – Le Trône de Fer, les origines de la saga

Aegon est aussi le Targaryen qui a eu le privilège de chevaucher Balerion, dit la Terreur Noire. C’était le plus grand dragon de son ère, en tout cas le plus grand en vie et se trouvant à Westeros — c’est l’un des rares ayant échappé au Fléau de Valyria. On aperçoit le crâne de Balerion dans House of the Dragon. Visenya et Rhaenys avaient aussi leur monture reptilienne.

Jusqu’à présent, on n’avait jamais entendu parler d’un projet autour d’Aegon. Les autres pistes mentionnent une série sur Jon Snow, une autre sur Corlys Velaryon, mais aussi des propositions autour de Culpicier, Nymeria ou encore Dunk et l’Œuf. Le statut pour chacune d’entre elles n’est pas clair. Cette nouvelle rumeur sur Aegon montre également l’hésitation de HBO sur l’après-HotD.

HBO a encore un peu de temps pour se décider. La saison 2 de House of the Dragon n’arrivera pas avant 2024 et la chaîne aurait l’intention d’en produire au moins une troisième, voire une quatrième. Si ce plan de développement se confirme, cela emmènerait le public jusqu’en 2026, à supposer que la chaîne sorte une saison par an, ce qui est très optimiste.

