Plusieurs dragons sont d’ores et déjà visibles dans la série dérivée de Game of Thrones. Vous avez du mal à les identifier et à les associer à chaque personnage de House of the Dragon ? Ce guide est là pour ça.

Il y a beaucoup de dragons dans House of the Dragon. On sait toutefois que la première saison de la série ne montrera pas la totalité de ces créatures ailées, qui permettent à la dynastie Targaryen d’asseoir sa domination sur tout Westeros. Certains de ces reptiles seront présentés plus tard. Mais on en connaît déjà une poignée, grâce aux premiers épisodes diffusés.

Si vous avez un peu de mal à vous souvenir de qui chevauche quoi dans House of the Dragon, ce petit guide de survie va vous permettre de resituer les personnages et leur monture. D’ores et déjà, quatre dragons sont apparus à l’écran. Les autres sont encore inconnus ou ne sont pas encore en vie — un est encore dans un œuf, tandis qu’on n’a plus que le crâne d’un autre.

Attention, il y a des spoilers sur House of the Dragon dans la suite de cet article !

Daemon commande Caraxès

Daemon Targaryen, l’un des personnages clés de la Danse des Dragons. // Source : HBO

Daemon, le frère de Viserys, roi des Sept Couronnes, est un personnage habité d’une grande brutalité. Il l’a montré en tant que commandant du guet de Port-Réal, quand il a fallu remettre de l’ordre dans la ville. Faut-il s’étonner dès lors de le voir monter un dragon de couleur rouge comme le sang, et dont le surnom est le Sanguinaire ?

Caraxès est une bête au physique atypique, pour ne pas dire difforme. Sa gueule est hérissée de pointes sur la gorge et son corps est très allongé, avec des membres qui sont disposés presque étrangement. Le ventre paraît très étroit et le cou semble parfois interminable. Caraxès joue un rôle notable lors de la conquête des Degrés de Pierre, dans le détroit entre Westeros et Essos.

Caraxès, monture de Daemon Targaryen. // Source : HBO

Rhaenyra chevauche Syrax

Rhaenyra Targaryen, fille de Viserys, héritière du trône. // Source : HBO

Rhaenyra, fille de Viserys et nièce de Daemon, est censée diriger les Sept Couronnes après le trépas de son père. Mais à Westeros, jamais le continent n’a été dirigé par une femme. Cet imbroglio dans la succession est l’évènement déclencheur de la Danse des Dragons, qui sera une lutte interne mortelle pour la dynastie Targaryen.

Syrax est un dragon de couleur jaune, à l’allure moins effrayante que Caraxès — si tant est qu’un dragon dans l’univers de Game of Thrones puisse ne pas être terrible. Son nom rend hommage à une déesse de Valyria, le lieu d’où provient la famille Targaryen. Elle a failli faire face à Caraxès lorsqu’il a fallu aller récupérer l’œuf du dragon Songefeu.

Syrax, un dragon qui a un gabarit semblable à Caraxès. // Source : HBO

Rhaenys monte Meleys

Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais. // Source : HBO

On peut ne jamais avoir été reine, mais avoir quand même un dragon et imposer le respect. Rhaenys a nourri un ressentiment à l’égard de la succession de Jaehaerys Ier Targaryen. C’est son frère Viserys qui a été choisi lors d’un grand conseil. C’est depuis qu’elle est surnommée la reine qui ne le fut jamais. Mais elle demeure au centre du jeu politique, par son mariage avec Corlys Velaryon.

Son dragon, Meleys, est surnommé la Reine Rouge, bien que ses écailles présentent une teinte moins prononcée que Caraxès, avec des teintes cuivrées et roses. On n’a pas encore bien vu en détail à quoi ressemble Meleys, mais on a pu l’apercevoir lors d’un survol du détroit, dans le cadre d’une bataille dans les Degrés de Pierre, aux côtés de Fumée-des-Mers

Meleys, ailes déployées. // Source : HBO

Laenor possède Fumée-des-Mers

Laenor Velaryon. // Source : HBO

Fumée-des-Mers (ou Seasmoke) est un dragon aux écailles tirant vers le gris et l’argent. C’est peut-être pour cela qu’il est nommé ainsi. C’est également la monture de Laenor Velaryon, fils de Rhaenys et Corlys. Or, Corlys est un explorateur marin très réputé alors, qui a navigué sur toutes les mers connues. Et la famille Velaryon est l’une des plus importantes puissances maritimes.

Laenor Velaryon vient d’une lignée semblable aux Targaryen, par-delà le détroit. Il a ainsi des cheveux blancs lui aussi, comme le reste de sa famille. Fumée-des-Mers est un dragon que l’on voit en action pour la première fois dans House of the Dragon lors de la bataille des Degrés de Pierre. Il est mobilisé comme Meleys pour essayer de prendre le contrôle de cette zone stratégique.

Fumée-des-Mers va brûler de nombreux ennemis avec son souffle enflammé. // Source : HBO

Balerion, dit la Terreur Noire

La salle du trône à Peyredragon, fief historique des Targaryen sur Westeros. // Source : HBO

C’est un dragon qui n’existe plus à l’époque de la Danse des Dragons, mais il fallait bien le mentionner. Balerion est celui qui se fait appeler la Terreur noire. C’est avec cette monture qu’Aegon a conquis Westeros et a gagné son surnom de Conquérant — et que cet épisode est baptisé la Conquête. Balerion était assurément l’un des fléaux majeurs de l’époque.

Il était le plus grand des dragons connus à l’époque à Westeros. De couleur noire, il a vécu à une époque ancienne, un peu plus d’un siècle avant ce qu’il advient dans House of the Dragon. Ce qu’il reste de Balerion est montré dans la série, lors d’un moment de recueillement dans la crypte. C’est à ce moment-là que Viserys confie un secret à sa fille Rhaenyra.

Le crâne de Balerion, désormais inoffensif. // Source : HBO

