Alors que le prequel House of the Dragon est pour bientôt, la suite de Game of Thrones est en préparation et devrait se centrer sur Jon Snow. L’acteur originel, Kit Harrington, va probablement reprendre son rôle.

Nous sommes à quelques mois de la diffusion du premier spin-off de Game of Thrones. Avec Matt Smith ou encore Paddy Considine et Emma D’Arcy, House of the Dragon sera un prequel dédié à la famille Targaryen. Mais l’extension télévisuelle de l’univers créé par George R.R. Martin ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Le magazine américain The Hollywood Reporter annonce, dans un article publié dans la nuit du 17 juin 2022, qu’un spin-off sous forme de suite est dans les cartons. Et le focus ne sera pas des moindres : ce nouveau spin-off doit être centré sur Jon Snow, l’un des personnages cultes de la série originelle, avec le retour de Kit Harrington. Le développement en est au stade préliminaire (donc il n’y a pas encore eu de casting et encore moins de tournage).

Quels personnages dans ce spin-off ?

Il n’est pas si courant qu’une série à succès obtienne une suite — les prequels sont bien plus courants. Mais pour ce projet, qui n’a pas encore de nom, ce sera même un « sequel » très direct : puisque Kit Harrington devrait déjà reprendre son rôle de Jon Snow, cela signifie que la série se déroulera dans une temporalité très proche des derniers événements de Game of Thrones.

Kit Harrington devrait reprendre son rôle de Jon Snow dans un spin-off. // Source : HBO

Avec un tel choix, cela implique un autre questionnement narratif : tous les personnages ayant survécu au grand final de la série seront encore vivants à ce moment de la chronologie. Cela signifie que toutes et tous sont susceptibles de revenir dans l’histoire — Arya, Sansa, Brienne, par exemple. Ceci étant, d’après les informations de The Hollywood Reporter, le spin-off serait cette fois particulièrement centré sur Jon Snow.

Il semble probable que cette nouvelle série nous montre de nouveaux lieux, de nouveaux enjeux, de nouveaux personnages, Jon Snow partant explorer des contrées bien loin de Westeros — dont il est exilé. Mais George R.R. Martin n’ayant pas écrit la suite (ni la fin, d’ailleurs), il faudra innover, sûrement avec son aide puisque l’auteur est déjà attaché au prequel House of the Dragon.

Le magazine ne précise pas quelle équipe créative sera de la partie — et notamment si les showrunners originels, D.B. Weiss, David Benioff, sont rattachés au projet. Mais c’est assez peu probable, puisqu’ils travaillent sur d’autres projets conséquents.