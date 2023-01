Sommaire Quoi

Amazon va greffer un nouveau service à sa plateforme Amazon Prime Video. En mars 2023, on pourra souscrire au Pass Warner, qui réunit les contenus HBO, mais pas seulement.

C’est un séisme sur le marché de la SVOD : dans un communiqué publié le 12 janvier 2023, Amazon a annoncé la récupération des contenus HBO (y compris ceux perdus par OCS) et la diffusion de The Last of Us sur sa propre plateforme (à compter du 16 janvier). En réalité, c’est bien plus que cela : la multinationale va proposer un nouveau Pass Warner payant, intégré aux Channels d’Amazon Prime Video.

Outre le catalogue HBO, le Pass Warner intègre « les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery ». Cette offre enrichie comprend tout un tas de programmes pensés pour un public le plus large possible, avec des films, des séries, des événements sportifs, des dessins animés… Pour Amazon, l’objectif est de varier son catalogue de divertissements, lui qui a déjà récupéré une partie des droits de la Ligue 1 afin de proposer du foot en direct.

Ned Stark héros de Game of Thrones sauvé par Amazon. // Source : HBO

Tout savoir sur le Pass Warner d’Amazon Prime Video

Que contient le Pass Warner d’Amazon Prime Video ?

Amazon met volontairement en avant les contenus HBO (particulièrement plébiscités par les fans de séries) et The Last of Us (l’un des événements de l’année 2023). Mais, le Pass Warner est bien plus riche.

Concrètement, le Pass Warner offre :

Tout le contenu HBO ;

Les chaînes Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim et Toonami (films et séries, comme Rick and Morty) ;

Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 (qui diffuseront les Jeux Olympiques de Paris 2024, notamment) ;

Les chaînes Discovery Channel, ID et Discovery Science (découverte) ;

Les chaînes Cartoon Network, Boomerang et Boing (jeunesse) ;

La chaîne CNN (actualité).

Concernant HBO, le catalogue proposera aussi bien les anciens contenus (Game of Thrones, Les Sopranos ou encore The Wire), que les nouveautés (exemple : True Detective: Night Country). On retrouvera aussi la saison 1 de House of the Dragon, toujours disponible sur OCS.

Quand sera disponible le Pass Warner d’Amazon Prime Video ?

Le Pass Warner sera disponible à compter du mois de mars, sans plus de précision pour le moment. À noter que la série The Last of Us fera figure d’exception : tous les abonnés Amazon Prime y auront accès en exclusivité dès le 16 janvier — sans surcoût.

Combien coûtera le Pass Warner d’Amazon Prime Video ?

Interrogé par Numerama, Amazon a indiqué qu’il communiquera sur le prix plus tard. On rappelle quand même que le Pass Warner nécessitera d’abord d’être abonné à Amazon Prime (6,99 € par mois ou 69,90 € par an).

