La saison une de House of the Dragon est terminée. Les dix premiers épisodes diffusés par HBO (et Canal+ ou Amazon Prime Video en France) ont permis d’avoir un aperçu de la jeunesse d’Alicent Hightower et de Rhaenyra Targaryen, deux proches amies. L’ambition politique et la succession de Viserys Targaryen vont graduellement les éloigner l’une de l’autre.

Tout se met en place pour la Danse des Dragons. Le roi Viserys (mari d’Alicent et père de Rhaenyra) est mort. Les divisions au sein de la maison Targaryen sont de plus en plus profondes et deux factions se dessinent — les Verts contre les Noirs. Il y a déjà eu des morts et des blessés. Et, les inimitiés sont toujours plus exacerbées.

La bonne nouvelle, c’est qu’une saison 2 a été achetée par HBO. Le compte officiel de la série sur Twitter a confirmé le renouvellement du programme, à la fin août 2022.

Quand sortira la saison 2 de House of the Dragon ?

Selon la presse espagnole, en date du 29 septembre, le tournage de la saison 2 doit avoir lieu dans la péninsule ibérique au cours du printemps 2023. La production principale s’étalera sur plusieurs semaines. Mais, à cette durée, susceptible d’être prolongée si des reshoots s’avèrent nécessaires, il faut ajouter par ailleurs toute la postproduction (montage, effets spéciaux, etc.).

Dès lors, il est plus raisonnable de tabler pour une diffusion en 2024 — les productions modernes nécessitent un temps toujours plus long. En août 2022, le site The Hollywood Reporter indiquait que la première saison a nécessité 10 mois de tournage. Le travail sur les effets visuels, démarrés en janvier 2022, était encore en cours en août, alors que la diffusion débutait !

De quoi parlera la saison 2 de HotD ?

La saison une se concentrait sur la mise en place du cadre dans lequel cette Danse des Dragons doit prendre place. De fait, si l’on a assisté à quelques tensions et drames au fil des épisodes, nous n’étions pas encore arrivés à un point de rupture. La disparition de Viserys précipite de fait les choses, puisque la succession est ouverte et deux lignées s’affrontent.

Chronologiquement parlant, la Danse des Dragons survient officiellement en l’an 129 du calendrier, l’année du décès de Viserys. Pour avoir quelques repères, l’année du printemps rouge survient neuf ans plus tôt. Les enfants que Rhaenyra a avec Daemon naissent en 120 (Aegon III), 122 (Viserys II) et 129 (Visenya). La saison une s’arrête au moment de la rupture entre les deux factions : les Noirs d’un côté, les Verts de l’autre.

Combien de temps dure la Danse des Dragons ?

Si les germes de la discorde remontent une quinzaine d’années en arrière, tous les évènements liés à la Danse des Dragons surviennent dans une fenêtre assez réduite : deux ans. La guerre commence en l’an 129, avec la mort de Viserys Targaryen, et s’achève en 131. Bien sûr, on est dans l’univers de Game of Thrones : beaucoup de gens vont mourir. Et, nombre de dragons vont périr.

Si la Danse des Dragons dure deux ans, ce ne devrait pas être le cas de la série. La première saison a traversé une longue période, afin de donner du contexte à la situation politique et familiale — et de laisser du temps aux relations de se nouer, parfois de se défaire, et aux enfants de naître et grandir. Avec la saison 2, on ne devrait plus avoir de telles ellipses.

Dans quelles régions de Westeros se passera la saison 2 ?

La Danse des Dragons est une guerre qui va se jouer dans des lieux de pouvoir tels Port-Réal, la capitale du royaume des Sept Couronnes, ou Peyredragon, le fief historique de la maison Targaryen sur Westeros. En particulier, de terribles évènements auront lieu à Fossedragon, l’énorme bâtiment qui servait d’abri et de lieu de vie pour les dragons.

Ailleurs sur le continent, plusieurs batailles épiques auront lieu sur les terres de la couronne (celles qui entourent Port-Réal), comme à Sombreval ou Repos-des-Freux. Le Conflans, juste au nord-ouest, sera aussi durement touché (Harrenhal, Moulin Brûlé, Haye-Pierre, Ruffurque, Œildieu). Idem dans le Bief (au sud-ouest) et dans les approches maritimes de la capitale.

Où regarder la saison 2 de HotD ?

La série sera diffusée aux États-Unis sur HBO Max. En France, il faudra passer par Canal+ ou Amazon Prime Video.

Y aura-t-il une saison 3 à House of the Dragon ?

Vu la densité des évènements dans House of the Dragon, la production bâclerait le travail en voulant tout mettre dans dix épisodes seulement. Surtout, HBO n’a pas intérêt à aller trop vite : House of the Dragon a reçu un accueil triomphal — 10 millions de téléspectateurs aux USA pour la diffusion en direct du premier épisode, et 20 millions au global en incluant la rediffusion.

House of the Dragon constitue l’un des meilleurs arguments de la chaîne pour s’y abonner. Aussi, HBO a des raisons d’étaler le chantier sur quelques années. C’est justifié scénaristiquement (il y a trop d’évènements pour tout raconter en une deuxième saison), qualitativement et financièrement (dans la guerre du streaming, il est essentiel d’avoir des œuvres fortes et durables).

HBO n’a pas encore dévoilé ses plans. On peut prédire au moins une saison 3, et peut-être une quatrième, voire une cinquième.

