Helaena Targaryen évoque un destin tragique pour son frère Aemond à l’Œildieu, dans l’épisode 8 de la saison 2 de House of the Dragon. Une prophétie que l’on peut déjà expliquer grâce à Feu et Sang.

Durant toute la saison 2 de House of the Dragon, les prophéties et les visions tiennent une place importante dans l’intrigue. On pense bien sûr à Daemon, frappé par des hallucinations troublantes depuis qu’il a pris la forteresse d’Harrenhal. L’épisode 8 offre une autre occasion d’avoir un écho du futur, qui n’augure rien de bon.

La suite contient des spoilers sur l’épisode 8 ainsi que sur les prochaines saisons de House of the Dragon.

« Tu as été englouti à l’Œildieu »

C’est lors d’un tête-à-tête que sont prononcées des paroles prophétiques aux accents funestes. Aemond, qui chevauche le dragon Vhagar, aimerait fortement que sa sœur Helaena assume sa filiation Targaryen et monte son dragon Songefeu, pour l’aider à faire la guerre. Mais celle-ci s’oppose à cet ordre, car cela apporterait de la souffrance aux innocents.

L’insistance d’Aemond peut se comprendre. Si Vhagar est le plus grand dragon actuellement en vie, c’est désormais le seul vraiment opérationnel chez les Verts — sa faction. Feux-du-Soleyl est hors-jeu et Helaena refuse d’employer Songefeu pour faire la guerre. En Face, les Noirs ont bien plus de dragons — et assez pour menacer Vhagar.

C’est à ce moment-là que Helaena fait comprendre à Aemond qu’elle a une certaine clairvoyance. Elle dit avoir vu Aemond brûler volontairement Aegon II, le troisième de la fratrie, dragonnier de Feux-du-Soleyl et accessoirement celui qui était le roi de Westeros (fonction dorénavant occupée par Aemond). « Tu l’as brûlé et tu l’as laissé chuter », lui dit-elle.

Faisant fi des menaces à peine voilées d’Aemond, Helaena poursuit en lui disant qu’Aegon II (qui est aussi l’époux de Helaena) régnera de nouveau — ce qui est exact, selon les chroniques de Feu et Sang. « Il est assis sur un trône de bois », précise-t-elle. C’est là encore juste : Aegon II, incapable de se tenir sur le trône de fer, s’installera sur un fauteuil en bois.

Aemond contre Daemon Targaryen

C’est là que s’ouvre la partie qui concerne Aemond. « Et toi, tu seras mort. Tu as été englouti à l’Œildieu. Tu n’es jamais réapparu ». Et Helaena de mettre en garde Aemond : rien de ce qu’il fera ne parviendra à changer la course de l’histoire. Les paroles de sa sœur, de toute évidence, ont fait mouche : Aemond est visiblement perturbé.

L’Œildieu est le nom donné à un grand lac qui borde la forteresse d’Harrenhal.

Les environs vont connaitre deux grands conflits lors de la Danse des dragons : la bataille de la Berge du Lac et, surtout, la bataille sur l’Œildieu. Il s’agira d’un duel épique entre Daemon Targaryen et Aemond Targaryen, chacun sur son dragon : le féroce Caraxès pour le premier, et le terrifiant Vhagar pour le second.

Daemon et Aemond, lors de la saison 1 (montage Numerama). // Source : HBO

Nous avons déjà eu l’occasion de relater ce formidable combat en 2022, à l’occasion d’un article anticipant les inimitiés croissantes entre Aemond et Daemon. Ce qu’il faut retenir, c’est le résultat, terrible à la fois pour les Noirs et les Verts. Tous les protagonistes de cette lutte vont périr : les deux dragons ainsi que les deux dragonniers.

Les récits disent que durant cet apocalyptique affrontement, Daemon a sauté d’un dragon à l’autre pour plonger son épée valyrienne, Noire Sœur, dans l’œil de son neveu. Quand la dépouille d’Aemond a été retrouvée, la lame était effectivement plantée dans sa tête. Hasard ou non, elle a été fichée dans l’œil déjà crevé d’Aemond.

Évidemment, impossible de ne pas y voir une certaine conclusion à une affaire née il y a des années de cela, lorsque Lucerys a crevé l’œil d’Aemond quand ils étaient enfants. Il faut également noter que la seule dépouille qui n’a pas été retrouvée est celle de Daemon, faisant naître des rumeurs sur sa possible survie. Il n’a toujours jamais donné de signe de vie.

