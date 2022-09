Il y a beaucoup de dragons dans la série House of the Dragon. Mais, certains ne seront visibles que beaucoup plus tard, après la saison 1.

House of the Dragon est diffusée depuis le 21 août 2022 sur HBO aux États-Unis et sur MyCanal/OCS en France. Avec un titre pareil, on se doute qu’il va y avoir beaucoup de dragons à l’écran. D’ailleurs, le rouleau compresseur promotionnel mis en branle par l’équipe marketing a concentré ses efforts sur ce point : la maison Targaryen est une dynastie qui commande les dragons.

Dans Game of Thrones, on a pu voir trois dragons : Drogon, Viserion et Rhaegal. Avec House of the Dragon, on change complètement d’échelle. Ainsi, ces grands reptiles ailés ne sont pas (encore) une espèce tout à fait en voie d’extinction — bien que ces créatures s’avèrent nettement moins nombreuses qu’à l’époque où Valyria était au faîte de sa gloire.

Mais avant d’aller plus loin, une mise en garde : l’article est susceptible de dévoiler des éléments de l’intrigue que vous ne connaissez pas encore, en particulier si vous avez manqué les deux premiers épisodes et certaines interviews données par les membres de la production. Si vous avez un doute, il vaut mieux revenir plus tard. À vous de voir !

Si vous descendez plus bas, c’est à vos risques et périls.

Combien de dragons dans House of the Dragon ?

Globalement, 17 dragons doivent apparaître dans House of the Dragon. C’est ce qui a été confié début août par Miguel Sapochnik, réalisateur des épisodes 1, 6 et 7 de la série, mais également showrunner aux côtés de Ryan Condal. Le cinéaste a donné cette indication lors d’un entretien avec Empire Magazine. On parle évidemment des dragons vivant à ce moment-là.

Mais, il est aussi acquis que la totalité de ces créatures ne sera pas visible dès la saison 1 de House of the Dragon. C’est en fait la moitié que l’on verra à l’écran, selon Miguel Sapochnik : 9 très précisément. Lesquels ? Une certaine incertitude demeure à ce propos. Jusqu’à présent, on a surtout aperçu deux d’entre eux : Syrax, la monture de Rhaenyra, et Caraxès, le « destrier » de Daemon.

Les dragons dans la série House of the Dragon. // Source : HBO

On peut aussi mentionner Songefeu (Dreamfyre), mais qui n’est encore qu’au stade d’un simple œuf non éclos. Balérion la Terreur Noire est aussi montré à l’écran : du moins, son crâne. Ce dragon a vécu à une autre époque et a été le plus grand de ses représentants. En tout cas, le plus grand de la maison Targaryen. Il a été monté par Aegon du temps de la Conquête.

Et, les autres de la saison 1 ? On peut sans doute supposer la présence de Meleys, la Reine Rouge, qui est la monture de Rhaenys, mais aussi Fumée-des-Mers (Seasmoke) et Vhagar, qui appartiennent respectivement à Laenor et Laena Velaryon. Peut-être verra-t-on des dragons sauvages, comme Voleur-de-Moutons (Sheepstealer) et le Cannibale, mais rien n’est sûr.

Les autres dragons de cette époque sont :

Feux-du-Soleyl (Sunfyre) ;

Vermithor ;

Tessarion ;

Danselune (Moondancer) ;

Vermax ;

Arrax ;

Tyraxès ;

Gris Spectre (Grey Ghost) ;

Nuée d’Orage (Stormcloud) ;

Shraïkos (Shrykos);

Morghul ;

Aile-d’Argent (Silverwing) ;

Point du Jour (Morning).