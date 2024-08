Lecture Zen Résumer l'article

Dans le final tant attendu de la saison 2, Daemon est à nouveau en proie à d’étranges visions. Mais cette dernière hallucination en particulier a une importance capitale pour la suite de House of the Dragon.

Dans la saison 2 de House of the Dragon, Daemon est hanté par de mystérieuses visions qui le terrifient depuis son arrivée à Harrenhal. Et, pour le grand final de l’épisode 8, une nouvelle hallucination lui est apparue. Cette fois, ce n’est plus le passé qui revient le tourmenter, mais plutôt le futur. Voici donc tous les détails à retenir sur cette ultime vision.

Attention, cet article contient des spoilers sur la saison 2 de House of the Dragon et particulièrement sur le final, l’épisode 8.

Que voit Daemon Targaryen dans sa vision ?

Les fans de Game of Thrones ont, bien sûr, immédiatement reconnu une silhouette bien familière : celle de Daenerys. Daemon aperçoit ainsi une vision du futur, avec des Marcheurs Blancs, un immense massacre, une corneille à trois yeux, une comète rouge, mais surtout trois œufs et la Mère des Dragons, de dos. Il s’agit d’un clin d’œil à l’une des scènes les plus importantes de Game of Thrones : la naissance des dragons de Daenerys dans le feu et le sang, plus de 150 ans après leur extinction. Ces mêmes œufs de dragon viendraient d’ailleurs de Rhaenyra elle-même, comme on l’aperçoit dans l’épisode 3 de la saison 2.

Concernant l’intrigue de House of the Dragon en elle-même, Daemon voit également Rhaenyra, assise sur le fameux Trône de Fer. Cela le conduit à prêter de nouveau allégeance à sa femme plus tard dans l’épisode. Cette vision est cohérente avec les livres écrits par George R.R. Martin, puisque Rhaenyra connaîtra le même destin dans les romans, Feu & Sang.

La Queen Rhaenyra, enfin ! // Source : HBO

Deux visions de morts prophétiques apparaissent également à Daemon, à savoir la sienne et celle de son dragon, Caraxès, qui auront effectivement lieu plus tard dans l’intrigue. Enfin, Helaena lui explique que tout ceci n’est qu’une histoire, un destin déjà écrit à l’avance. Une ultime manifestation, qui serait liée à la vision que la jeune femme reçoit elle-même concernant Aemond.

Quel est le lien entre Daemon et Daenerys ?

Près de 200 ans séparent les évènements de House of the Dragon de ceux de Game of Thrones. Daemon et Rhaenyra sont donc morts lors de la Danse des Dragons. Cependant, leur descendance a évidemment perduré à travers les âges, jusqu’à Aerys II, le père de Daenerys. Daemon est ainsi le sixième arrière-grand-père de la Mère des Dragons. Cela explique sans doute la vision qu’il a pu apercevoir du futur.

Coucou Daenerys ! // Source : HBO

Daemon est également le septième arrière-grand-père de Jon Snow, puisque ce dernier est le fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark.

Qui est le « Prince qui fut promis » ?

Après deux saisons, House of the Dragon fait ainsi le lien entre ses événements et ceux de Game of Thrones. Un rapprochement longuement attendu par les fans, d’autant que dans le final, Daemon annonce à Rhaenyra, en haut valyrien, la prophétie la plus iconique de l’univers de George R. R. Martin : « Winter is coming ».

La présence de Daenerys dans la vision est par ailleurs une référence à une autre prédiction clé, liée à un rêve d’Aegon le Conquérant : celle du « Prince (ou de la Princesse) qui fut promis », celui qui délivrerait le monde des ténèbres, à savoir la Longue Nuit et la venue des Marcheurs Blancs. Il serait la réincarnation de Azor Ahai, un héros légendaire, et serait lié aux Targaryen, ce qui explique leur légitimité suprême à monter sur le Trône de Fer.

Daenerys (Emilia Clarke) dans Game of Thrones. // Source : HBO

Dans l’épisode 4 de la saison 1 de House of the Dragon, Viserys montre même la dague d’Aegon le Conquérant à Rhaenyra, sur laquelle on peut lire l’inscription suivante : « De mon sang vient le prince qui a été promis, et sa volonté sera le chant de la glace et du feu. »

Game of Thrones n’a jamais confirmé l’identité de cet élu à venir, ni les romans originaux, mais la nouvelle vision de Daemon pourrait suggérer qu’il s’agirait en fait de Daenerys, destinée à sauver Westeros des Marcheurs Blancs et à obtenir le Trône de Fer. Certes, la Mère des Dragons a seulement participé à la victoire de la bataille contre le Roi de la Nuit, sans le tuer, mais sa présence a tout de même été décisive dans la saison 8 de Game of Thrones. La suite de House of the Dragon pourrait confirmer, ou non, cette théorie.

Qui est la Corneille à trois yeux ?

Dès le début de sa vision, Daemon voit un visage peu identifiable au premier abord, mais pourtant crucial : celui de Brynden Rivers, alias Freuxsanglant. Il s’agit de l’un des bâtards du roi Aegon IV, né environ 45 ans après la Danse des Dragons. Après avoir été légitimé par son père, il a été envoyé au Mur, où il est devenu Commandant de la Garde de Nuit. Il a ensuite disparu, puis serait devenu la Corneille à trois yeux.

Brynden Rivers serait-il la fameuse Corneille à trois yeux ? // Source : HBO

C’est en tout cas ce que suggère la vision de Daemon, dans laquelle un corbeau émerge de l’image de Brynden, reconnaissable à la tâche de naissance rouge sur sa joue, qui lui vaut le surnom de Freuxsanglant (ou Bloodraven en anglais). Ni Game of Thrones, ni les romans originaux n’ont jamais confirmé l’identité de la Corneille à trois yeux, dont la présence n’a jamais été réellement élucidée. House of the Dragon pourrait bien nous avoir enfin donné la réponse à cette question brûlante.

Le Marcheur Blanc est-il un Targaryen ?

Dans sa vision, Daemon voit un terrifiant Marcheur Blanc, aux longs cheveux blancs. Il ne ressemble en rien au Roi de la Nuit, mais des fans ont remarqué en revanche une similitude avec les crinières reconnaissables entre mille des Targaryen. Mais on vous arrête tout de suite : il est impossible que ce Marcheur Blanc soit un Targaryen.

Non, ceci n’est pas un Targaryen // Source : HBO

De ce que l’on sait dans Game of Thrones, l’homme transformé en Roi de la Nuit par les Enfants de la Forêt existe depuis des centaines d’années, bien avant l’arrivée des Targaryen à Westeros, et ne leur ressemble absolument pas.

Alors pourquoi ce choix ? Peut-être pour insinuer que les Targaryen sont leur propre menace la plus dangereuse, cherchant à tout prix à récupérer le pouvoir, en détruisant leur lignée au passage, le tout pour un « simple » rêve d’Aegon le Conquérant qui prédisait l’arrivée des Marcheurs Blancs.

