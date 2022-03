On a désormais une date pour House of the Dragon : ce sera le 21 août 2022.

La date de diffusion de la série House of the Dragon est désormais fixée. Ce sera le 21 août 2022. Le compte officiel de la série a annoncé la nouvelle sur Twitter ce mercredi 30 mars, avec un message se résumant à un simple visuel montrant au premier plan un œuf de dragon et, juste derrière, les yeux perçants d’un reptile ailé prêt à en découdre.

House of the Dragon se focalise sur les Targaryen

Cette série dérivée de Game of Thrones constituera son prologue, puisqu’elle se déroule quelques centaines d’années avant les évènements que le public a pu suivre tout au long des huit saisons qu’elle compte. La série sera essentiellement centrée sur la famille Targaryen, dont est issue notamment Daenerys, qui a été incarnée par Emilia Clarke à l’écran.

Rhaenyra Targaryen & Daemon Targaryen, qui seront dans la série House of the Dragon. // Source : HBO

Le titre de la série, House of the Dragon, fait d’ailleurs directement référence aux Targaryen, puisque le propre de cette famille est de commander aux dragons. Dans la série prévue cet été, on devrait en voir énormément à l’écran. Quiconque a déjà lu Fire & Blood (Feu et Sang), récit de l’écrivain George R. R. Martin sur lequel se base House of the Dragon, sait que ce sera épique.

La série sera diffusée aux États-Unis par HBO et HBO Max. Le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) n’est pas encore sorti en France. House of the Dragon devrait donc figurer sur OCS et MyCanal quelques heures à peine après la diffusion américaine, ainsi que les services qui auront des partenariats avec HBO, exactement comme du temps de Game of Thrones.