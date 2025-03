Lecture Zen Résumer l'article

Le tueur en série le plus populaire du petit écran a fait son grand retour en 2025 avec Dexter : Les Origines (ou Original Sin). Alors que le dernier épisode vient d’être dévoilé sur Canal+, le 27 février 2025, voici 5 séries similaires à voir en streaming.

On le pensait mort et enterré, après la diffusion de Dexter, puis de sa première série dérivée, New Blood. Pourtant, le serial killer aux allures de justicier n’avait pas encore dit son dernier mot. Avec Les Origines (ou Original Sin en VO), dont le dernier épisode vient d’être mis en ligne sur Canal+, le 27 février 2025, Dexter ambitionne de nous raconter sa jeunesse et ses premiers pas sanglants.

Malheureusement, ce second spin-off s’est révélé plutôt fade et inutile, malgré un scénario prometteur. Pour se consoler, voici donc 5 séries bien meilleures que Dexter : Les Origines, à voir sur les plateformes de streaming.

Dexter sur Canal+ et Paramount+

Il s’agit d’une évidence absolue, mais il était impossible de ne pas parler de la série originale, tant celle-ci dépasse en tout point ses spin-offs. Vingt ans plus tôt, Michael C. Hall endossait ainsi le costume du tueur en série pendant 8 saisons à la qualité inégale. Cela n’a pas empêché Dexter de devenir culte, grâce à sa voix-off obsédante, son anti-héros justicier, ses twists à la pelle, son générique iconique et son humour mordant.

Malgré un final très décevant, la série a tout de même pu se prolonger grâce à New Blood, une suite dévoilée en 2021, qui a su nous offrir une conclusion digne de ce nom. Et ça tombe bien : les deux productions sont disponibles sur Canal+ et Paramount+, aux côtés de la petite dernière, Les Origines.

Six Feet Under sur Canal+ et Max

Avant de se transformer en tueur en série dans Dexter, Michael C. Hall avait déjà marqué des générations de sériephiles grâce à une autre production culte du petit écran, aux penchants tout aussi macabres : Six Feet Under. On y découvrait alors les destins croisés de la famille Fisher, qui dirige une société de pompes funèbres.

Pendant cinq saisons, la création d’Alan Ball (True Blood, American Beauty), disponible sur Max et Canal+, a utilisé l’humour noir pour aborder des thématiques aussi importantes que le deuil, la religion, l’homosexualité ou les peines de l’adolescence. Résultat : plus de vingt ans après sa sortie, Six Feet Under reste un drame familial remarquable, qui a su développer des personnages à la psychologie complexe, jusqu’à un final inoubliable.

Black Bird sur Canal+ et Apple TV+

Dexter est loin d’être le seul serial killer qui a marqué le petit écran. D’autres personnages ont laissé leur empreinte dans l’univers des séries, de façon un peu plus discrète. On pense notamment à Larry Hall, interprété par Paul Walter Hauser (Le Cas Richard Jewell), dans Black Bird. Il nous offrait alors un face-à-face glaçant avec James Keene, un trafiquant de stupéfiants condamné à dix ans de prison, interprété par Taron Egerton (Rocketman).

Son but ? Obtenir les aveux de Larry, aux côtés duquel il purge sa peine, pour échapper à sa condamnation. Créé par Dennis Lehane, l’auteur de Shutter Island, et inspiré d’une histoire vraie, Black Bird est un thriller carcéral en six épisodes qui ne vous laissera clairement pas indemne. La mini-série, disponible sur Apple TV+ et Canal+, a d’ailleurs été récompensée par un Emmy Award ainsi que par un Golden Globes entièrement mérités, en 2023.

iZombie sur Netflix

Si vous avez aimé le format de Dexter ainsi que celui de sa petite sœur, Les Origines, qui mettent en scène une enquête policière différente à chaque épisode ainsi que des mystères au long-cours, alors vous devriez adorer iZombie. Comme Dexter, cette création de Rob Thomas (Veronica Mars) mélange aisément humour absurde et meurtres sanglants grâce à Olivia Moore. Cette médecin légiste possède une histoire peu banale : il y a quelques années, lors d’une soirée étudiante, elle a été transformée en… zombie.

Un trait de personnalité plutôt atypique qu’elle met à profit dans sa vie professionnelle, en se délectant du cerveau des défunts, afin d’avoir accès à leurs souvenirs. À mi-chemin entre la comédie noire, le surnaturel et la série policière classique, iZombie est une production totalement insolite et surtout mortellement drôle.

Mindhunter sur Netflix

La psychologie des tueurs en série comme Dexter vous fascine et, après avoir vu Original Sin, vous souhaitez en savoir plus sur ce qui leur donne naissance ? Alors, vous devriez vraiment jeter un œil aux deux saisons de Mindhunter. Produit par David Fincher (Zodiac, Seven), ce thriller au rythme plutôt lent nous embarque dans les ténèbres de la criminologie, à la fin des années 1970, en s’inspirant de faits réels. On y découvre alors les origines du profilage tel qu’on le connaît aujourd’hui, grâce aux agents du FBI Holden Ford et Bill Tench, associés à la psychologue Wendy Carr.

Pour mener à bien ses recherches, le trio s’embarque dans une série d’entretiens avec des serial killers qui ont marqué l’histoire des États-Unis, comme Ed Kemper ou Charles Manson. Si Mindhunter est restée aussi culte, c’est surtout grâce à son casting cinq étoiles, composé de Jonathan Groff (Hamilton), de Holt McCallany (Fight Club) et d’Anna Torv (The Last of Us, Fringe), à l’alchimie indéniable.

