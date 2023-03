Des chorégraphies sorties de nulle part, des vocalises pour chaque fin de phrase… Bienvenue dans le monde coloré de Schmigadoon!, disponible sur Apple TV+. Rattrapez vite la saison 1 : la seconde arrive sur la plateforme dès le mercredi 5 avril 2023.

Vous cherchez une série courte, disponible sur les plateformes de SVOD et idéale pour vous changer les idées avec un univers dépaysant en ce lundi 6 mars 2023 ? Alors ne manquez pas Schmigadoon!, disponible sur Apple TV+.

Cette savoureuse parodie des comédies musicales séduira à coup sûr tous les fans du genre. Et il vous reste un mois pour donner une chance à la saison 1, avant de pouvoir découvrir la saison 2, le mercredi 5 avril 2023 sur Apple TV+.

La série Schmigadoon! sur Apple TV+, un délire musical entre Glee et The Good Place

Alors que Melissa et Josh se lancent dans une randonnée pour tenter de sauver leur couple, ils sont loin de se douter qu’ils vont atterrir à Schmigadoon. Cette petite ville, bloquée dans l’Amérique de la fin du XIXème siècle, voit la vie comme une comédie musicale. Chants et danses font donc partie intégrante du quotidien, pour le plus grand bonheur de Melissa et au grand dam de Josh.

Mais lorsque le duo tente de quitter les lieux, ils sont prévenus : pour rentrer chez eux, ils devront chercher le véritable amour… qu’ils pensaient avoir déjà trouvé ! Et en attendant, ils sont condamnés à participer à des numéros musicaux en réaction à chacun de leurs mouvements…

Schmigadoon est une série généreuse, à la fois ironique et respectueuse, qui rend un bel hommage aux comédies musicales de l’âge d’or. Cette quête de l’amour se pare ainsi de mille notes et couleurs, jusque dans les moindres détails, dans lesquels on décèle largement la parodie. Melissa, médecin de profession, tente alors d’entamer une chanson pour expliquer le fonctionnement de la reproduction humaine en mode comptine pour enfants, tandis que le maire, secrètement gay, porte le nom de… Menlove.

Et si Schmigadoon! est aussi efficace, c’est surtout grâce au talent comique inébranlable de ses comédiens, issus en majorité du Saturday Night Live comme Cecily Strong ou Fred Armisen. Au quatrième épisode, l’arrivée des charmants et fabuleux Ariana de Bose (West Side Story) et Jaime Camil (Jane the Virgin) donne un nouveau souffle à l’intrigue, en permettant à Melissa et Josh de questionner leur relation. Créée par Ken Daurio et Cinco Paul, réalisateurs du dessin animé Moi, Moche et Méchant, cette création Apple TV+ est un véritable doudou en cette fin d’hiver.

Alors, pourquoi vous recommander une série datant d’il y a deux ans, en ce lundi 6 mars 2023 ? Déjà, parce que c’est une valeur sûre pour redonner des couleurs à votre début de semaine. Mais aussi pour vous permettre de rattraper tranquillement cette première saison, avant l’arrivée de la saison 2, le mercredi 5 avril 2023, sur Apple TV+. Il se murmure que cette nouvelle salve d’épisodes transporterait nos tourtereaux dans le Chicago très musical des années 1960…

On ne vous conseille tout de même pas de binge-watcher la série, au risque de faire une overdose de danses improvisées et de leçons de vie déguisées en chansons, même pour les fans les plus hardcores du genre. Mais bon, vous êtes prévenus : la saison 1 se termine en moins de 3 heures, donc vous n’avez aucune excuse pour passer à côté du charme régressif de Schmigadoon!.

À voir si vous avez aimé : The Good Place ; Jane the Virgin ; Mary Poppins ; Crazy ex-Girlfriend ; Glee ; La La Land ; Hamilton

The Good Place ; Jane the Virgin ; Mary Poppins ; Crazy ex-Girlfriend ; Glee ; La La Land ; Hamilton À voir si vous cherchez : comédie musicale ; humour ; parodie ; monde magique ; musiques non-stop ; romance ; épisodes courts ; feel-good ; retour en enfance ; pas de violence ; seulement 6 épisodes ; série doudou ; des chansons qui restent en tête ; voir la vie en rose

comédie musicale ; humour ; parodie ; monde magique ; musiques non-stop ; romance ; épisodes courts ; feel-good ; retour en enfance ; pas de violence ; seulement 6 épisodes ; série doudou ; des chansons qui restent en tête ; voir la vie en rose Passez votre chemin si : vous ne comprenez pas pourquoi des personnages se mettent toujours à chanter au milieu de nulle part ; vous ne pouvez pas voir Mary Poppins en peinture ; vous préférez des séries terre-à-terre

